Ο Σταύρος Δίτσιος παρουσιάζει τη νέα του ατομική έκθεση με τίτλο «Αθέατη Ύλη» στην ANiMA Gallery στη Γλυφάδα. Υπό την επιμέλεια του Νεκτάριου – Αλφρέδου Γκούβερη, ο καλλιτέχνης μάς προσκαλεί σε μια εικαστική διαδρομή που αναζητά τη σύνδεση του ορατού με το πνευματικό.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου ενώ η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 31 Μαρτίου.

Αθέατη Ύλη

Η «Αθέατη Ύλη» αποτελεί ενότητα της σειράς «Φύση» και εξετάζει την αόρατη ενέργεια που διαπερνά την ύλη και τη μορφή. Στα έργα του Σταύρου Δίτσιου, η φύση δεν απεικονίζεται, γίνεται βιωμένη εμπειρία. Το δάσος, ο βυθός, το φως, η υγρασία και η σκιά μετασχηματίζονται σε εσωτερικά τοπία, σε παλμούς και σιωπηλές αναπνοές, όπου η ύλη συνδέεται με την ενέργεια και η μορφή γίνεται φορέας αίσθησης.

Η ζωγραφική πράξη εισχωρεί στη φύση• δεν στέκεται απέναντί της. Τα όρια του «εγώ» διαλύονται, η ύλη αποσυντίθεται και ξανασχηματίζεται μέσα στην ενέργεια. Η αφαίρεση δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Απομακρύνεται το περιττό, αποκαλύπτεται η ουσία, και ο παλμός γίνεται αντιληπτός σε κάθε κίνηση, σε κάθε υφή, σε κάθε χρωματική στιβάδα.

Τα έργα συγκροτούν έναν χώρο συνάντησης ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, στην ύλη και την ενέργεια, στο βλέμμα και τη μνήμη. Η έκθεση δεν προτείνει απλώς εικόνες, δημιουργεί εμπειρίες, αναπνοές που γεμίζουν τον χώρο και καλούν τον θεατή να σταθεί μέσα στον παλμό της φύσης, να βιώσει την ύλη ως παρουσία και την ενέργεια ως ένταση.

Η «Αθέατη Ύλη» είναι μια διαδρομή όπου η φύση επιστρέφει μέσα από την αίσθηση, η ύλη αποκτά ψυχή και η τέχνη γίνεται γέφυρα ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, στη μορφή και την εμπειρία, στο σώμα και στη μνήμη. Κάθε έργο είναι μια στιγμή όπου το βλέμμα συναντά τον παλμό, και η δημιουργία ανακαλεί τον θεατή σε μια σιωπηλή αλλά έντονη συμμετοχή στον κόσμο της ενέργειας και της ύλης.

Σταύρος Δίτσιος: Ο εικαστικός που μεταμορφώνει την ύλη σε πνεύμα και τον καμβά σε ένα φιλοσοφικό σύμπαν

Ο Σταύρος Δίτσιος αντλεί έμπνευση από τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό και το έργο του διακρίνεται από έντονο συμβολισμό, επιχειρώντας να δώσει απαντήσεις σε βασικά υπαρξιακά ερωτήματα. Καταργεί τη ρεαλιστική μορφή, διατηρώντας ωστόσο το περιεχόμενο, και αποτυπώνει στους πίνακές του τις διαρκείς του αναζητήσεις γύρω από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η τεχνολογία και τα αδιέξοδά της, ο άνθρωπος σε σχέση με τη φύση, η ζωή ως μια παγκόσμια διαστολή και η αέναη μεταβολή της ενέργειας και της δημιουργίας αποτελούν βασικούς άξονες του πολυεπίπεδου έργου του.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας, Ιταλία, από όπου αποφοίτησε με άριστα. Ζει και εργάζεται μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας.

Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα εκτείνεται δυναμικά και στον χώρο των παραστατικών τεχνών, με ιδιαίτερη έμφαση στη σκηνογραφία, τη σκηνοθεσία και τη συγγραφή σεναρίων έργων για κλασικό μπαλέτο και θέατρο. Μέσα από αυτή τη σύνθεση τεχνών, μεταφέρει τη ζωγραφική του σκέψη στη σκηνή, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα ζωντανό εικαστικό περιβάλλον όπου η εικόνα, η κίνηση και ο λόγος συνυπάρχουν σε μια ενιαία ποιητική αφήγηση.

Έχει παρουσιάσει επτά δικά του έργα στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης για κλασικό μπαλέτο, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη σκηνογραφία, τη σκηνοθεσία και τα σενάρια των παραγωγών. Οι παραστάσεις αυτές αποτελούν ολοκληρωμένες καλλιτεχνικές συνθέσεις, όπου η εικαστική του γλώσσα μετασχηματίζεται σε τρισδιάστατη εμπειρία φωτός, κίνησης και μύθου.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του είναι το «Πλανήτης Γη – Χρυσήλια και το Ρομπότ», στο οποίο η φιλοσοφική του αναζήτηση συναντά τη μουσική και τη χορευτική έκφραση.

Εγκαίνια: 14/3

Έως τις 31/3

ANiMA Gallery, Αγίου Ιωάννου 10, Γλυφάδα