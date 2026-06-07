Μια πρωτότυπη συνάντηση της jazz με τον κόσμο των κόμικς ανέδειξε η έκθεση «Μουσικόμα – Το Κόμικ Μιούζικαλ», την οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) μέσω βίντεο. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και εντάχθηκε στο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων του 25ου Athens Jazz.

Η φετινή διοργάνωση του θεσμού ξεπέρασε τα στενά όρια των συναυλιών και των καθιερωμένων μουσικών συναντήσεων που προσελκύουν ετησίως χιλιάδες επισκέπτες στο Γκάζι. Μεταξύ των δράσεων που κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού ξεχώρισε η έκθεση «Μουσικόμα – The Comic Musical», μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική πρόταση που έστησε έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στη jazz και τα κόμικς.

Μέσα από πρωτότυπα έργα, ειδικές εκτυπώσεις, πληροφοριακό υλικό και διαδραστικές εφαρμογές, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την εξέλιξη του project «Μουσικόμα». Πρόκειται για ένα δυναμικό εγχείρημα που τα τελευταία χρόνια διευρύνει συνεχώς τα όριά του, μεταβαίνοντας με επιτυχία από το έντυπο μέσο στη μουσική σύνθεση και, ακολούθως, στη σκηνική παρουσίαση.

Η έκθεση παρουσιάστηκε με αφορμή δύο σημαντικά πολιτιστικά ορόσημα: τα 25 χρόνια του Athens Jazz και τα 20 χρόνια του Comicdom Con Athens, του μεγαλύτερου φεστιβάλ κόμικς της χώρας. Η συνάντηση αυτών των δύο επετείων αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για να παρουσιαστεί στο κοινό ένα έργο που από τη φύση του βασίζεται στη συνύπαρξη διαφορετικών καλλιτεχνικών γλωσσών.

Από τη jazz στα κόμικς και από τα κόμικς στη μουσική

Δημιουργός του «Μουσικόμα» είναι η Μαρία-Όλια Ντακογιάννη, η οποία υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και το εικαστικό μέρος του έργου. Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ιδέα πίσω από το εγχείρημα ήταν εξαρχής η δημιουργία ενός έργου που δεν θα περιοριζόταν στη συμβατική μορφή ενός κόμικς.

Το «Μουσικόμα» αποτελεί ένα διαδραστικό comic musical, στο οποίο η ανάγνωση συνδυάζεται με την ακρόαση πρωτότυπης μουσικής. Ο αναγνώστης δεν ακολουθεί μόνο την πλοκή μέσα από τα καρέ και τους διαλόγους, αλλά έχει τη δυνατότητα να ακούει παράλληλα μουσικά κομμάτια που αποτελούν οργανικό τμήμα της αφήγησης.

Η δημιουργός περιγράφει στο Πρακτορείο το έργο ως μια συνάντηση της ένατης τέχνης με τη μουσική δημιουργία, όπου οι δύο μορφές έκφρασης δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία που συνδυάζει εικόνα, λόγο και ήχο, προσφέροντας στον αναγνώστη μια διαφορετική προσέγγιση της αφήγησης.

Ένα ταξίδι στην ιστορία της jazz

Το πρώτο μέρος της έκθεσης ήταν αφιερωμένο στην ιστορία της jazz μουσικής. Μέσα από μεγάλα πάνελ, εικαστικές συνθέσεις και χαρακτηριστικά «μπαλονάκια» που παραπέμπουν στην αισθητική των κόμικς, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της jazz μέσα στον χρόνο.

Σημαντικές χρονολογίες, ιστορικές ηχογραφήσεις και εμβληματικές προσωπικότητες της μουσικής αυτής παράδοσης παρουσιάζονταν με τρόπο προσιτό και ταυτόχρονα δημιουργικό. Ανάμεσα στις μορφές που συναντούσε κανείς στην έκθεση βρίσκονταν ο Charlie Parker, ο Dizzy Gillespie και ο Miles Davis, καλλιτέχνες που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης jazz.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε η διαδραστική διάσταση της έκθεσης. Μέσω ειδικών κωδικών, οι επισκέπτες μπορούσαν να ακούσουν χαρακτηριστικά μουσικά αποσπάσματα από κάθε εποχή, συνδέοντας έτσι άμεσα την πληροφορία με το άκουσμα. Με αυτόν τον τρόπο, η ιστορία της jazz δεν παρουσιαζόταν μόνο ως ένα χρονολόγιο γεγονότων, αλλά ως μια ζωντανή εμπειρία που συνδύαζε την εικόνα με τον ήχο.

Η έμπνευση πίσω από την ιστορία

Στο βίντεο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Μαρία-Όλια Ντακογιάννη εξηγεί ότι η αρχική έμπνευση για το «Μουσικόμα» γεννήθηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ισπανία, όπου εργάστηκε σε οργανισμό που δραστηριοποιείται στην προώθηση της jazz μουσικής.

Καθοριστική υπήρξε η γνωριμία της με τη σπουδαία τραγουδίστρια της jazz Sheila Jordan. Η προσωπικότητα, ο τρόπος ερμηνείας και η ελευθερία του αυτοσχεδιασμού της καλλιτέχνιδας άφησαν έντονο αποτύπωμα στη δημιουργό και αποτέλεσαν τη βάση για τη σύλληψη της κεντρικής ηρωίδας του έργου.

Έτσι γεννήθηκε η Ally Brown, μια νεαρή γυναίκα που ανακαλύπτει τη jazz μέσα από ένα jukebox, γοητεύεται από τη μουσική αυτή και ακολουθεί μια πορεία προσωπικής και καλλιτεχνικής αναζήτησης. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, η ηρωίδα έρχεται σε επαφή με τον κόσμο της bebop, εμπνέεται από τους μεγάλους δημιουργούς της jazz και καταφέρνει τελικά να βρει τη δική της φωνή. Η διαδρομή της Ally Brown λειτουργεί ως ένας φόρος τιμής στη δημιουργικότητα, στην επιμονή και στη δύναμη της τέχνης να μεταμορφώνει ζωές.

Όταν οι ήρωες τραγουδούν

Το στοιχείο που διαφοροποιεί περισσότερο το «Μουσικόμα» από ένα συμβατικό κόμικς είναι η μουσική του διάσταση. Οι συνθέσεις του Στέφανου Κροζάνη και οι στίχοι της Καρίνας Ρούμπη δεν αποτελούν απλώς συνοδευτικό υλικό για την ανάγνωση. Αντίθετα, ενσωματώνονται οργανικά στην ιστορία και επηρεάζουν την εξέλιξη της αφήγησης.

«Οι χαρακτήρες του έργου δεν περιορίζονται στους διαλόγους των μπαλονιών. Σε συγκεκριμένες στιγμές, σταματούν να μιλούν και εκφράζονται μέσα από τραγούδια και χορογραφημένες σκηνές, όπως συμβαίνει σε ένα musical. Με αυτόν τον τρόπο, η μουσική μετατρέπεται σε αφηγηματικό εργαλείο και αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Όλια Ντακογιάννη.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια σχετικά σπάνια περίπτωση για τα ελληνικά δεδομένα και αναδεικνύει τις δυνατότητες που προκύπτουν όταν διαφορετικές μορφές τέχνης συνεργάζονται δημιουργικά.

Από το βιβλίο στη σκηνή

Η πορεία του «Μουσικόμα» δεν σταμάτησε στην έκδοση του έργου ούτε στην ηχογράφηση της μουσικής του επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δημιουργός του. Στα χρόνια που ακολούθησαν, τραγούδια του project επανεκτελέστηκαν από μουσικούς της jazz, αποκτώντας νέα καλλιτεχνική ζωή. Παράλληλα, το έργο μεταφέρθηκε στη σκηνή ως ολοκληρωμένη μουσικοθεατρική παραγωγή.

Η παράσταση που παρουσιάστηκε το 2022 συνδύαζε animation βασισμένο στα πρωτότυπα σχέδια, video art, ζωντανές ερμηνείες ηθοποιών και τραγουδιστών, καθώς και live jazz μουσική. Με τον τρόπο αυτό, το «Μουσικόμα» απέκτησε μια ακόμη μορφή έκφρασης, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να εξελίσσεται διαρκώς χωρίς να χάνει τον βασικό του χαρακτήρα.

Ένα ζωντανό project που συνεχίζει να εξελίσσεται

Οκτώ χρόνια μετά τη δημιουργία του, το «Μουσικόμα» εξακολουθεί να εμπνέει νέες συνεργασίες και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Η παρουσία του στο Athens Jazz 2026 επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα έργο που παραμένει ενεργό και επίκαιρο, διατηρώντας ανοιχτό τον διάλογο ανάμεσα στη μουσική, την εικονογράφηση και τη θεατρική έκφραση. Η έκθεση στην Τεχνόπολη λειτούργησε όχι μόνο ως παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου καλλιτεχνικού σύμπαντος, αλλά και ως υπενθύμιση ότι η δημιουργία συχνά γεννιέται στα σημεία όπου διαφορετικές τέχνες συναντώνται.

Μέσα στο περιβάλλον του Athens Jazz, ενός θεσμού που εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα προωθεί την καλλιτεχνική ανταλλαγή και τον πολιτιστικό διάλογο, το «Μουσικόμα» βρήκε έναν φυσικό χώρο έκφρασης. Και όπως φάνηκε από το ενδιαφέρον των επισκεπτών που περιηγήθηκαν στην έκθεση, η συνάντηση της jazz με τα κόμικς εξακολουθεί να έχει πολλά ακόμη να αφηγηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ