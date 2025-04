Το Athens Music Week, η μεγαλύτερη συνάντηση για τη μουσική βιομηχανία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιστρέφει δυναμικά από τις 7 έως τις 10 Μαΐου και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με 200 καλεσμένους από την Ελλάδα και 25 χώρες του εξωτερικού, 70 παρουσιάσεις, roundtables, πάνελ συζητήσεων, ομιλίες, workshops, και περισσότερες από 40 showcase συναυλίες, dj sets, networking events και άλλες ξεχωριστές δράσεις σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης!

Για πρώτη φορά, φέτος, το AMW βγαίνει στην πόλη, με το μεγαλύτερο μέρος των συνεδριακών εκδηλώσεων να λαμβάνουν χώρα στο ιστορικό Ξενοδοχείο Ολυμπιάς, στο Αμφιθέατρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας, στο ETERON και στο ιστορικό Παλαιό (Μικρό) Χρηματιστήριο, ενώ το βραδινό συναυλιακό μέρος θα φιλοξενηθεί στη γειτονιά του Κεραμεικού και συγκεκριμένα στο AUX Club, στο Oddity Club, στο Ρεκτιφιέ και στο θέατρο ELIART.

Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάδειξη της σύγχρονης δημιουργικής ταυτότητας της Αθήνας και τη στήριξη των ανερχόμενων καλλιτεχνών, το 7ο Athens Music Week επιστρέφει θέτοντας στο επίκεντρο τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνολογία μέσα σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον. Μέσα από εμπνευσμένες ομιλίες, panels, workshops και διαδραστικές εμπειρίες, το AMW ρίχνει φως σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν όσους δραστηριοποιούνται στο μουσικό οικοσύστημα: από τις εξελιξεις και τις τελευταίες τάσεις της μουσικής βιομηχανίας έως θέματα ψυχικής υγείας που απορρέουν από την πίεση για δημιουργία, και από τις δυσκολίες που συναντούν οι καλλιτέχνες στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα μέχρι την ανάλυση παγκόσμιων πολιτιστικών φαινομένων, όπως η K-Pop.

Καταξιωμένοι επαγγελματίες και εκπρόσωποι από τον χώρο του πολιτισμού, της πολιτιστικής διαχείρισης, των δημιουργικών βιομηχανιών και της επιχειρηματικότητας, όπως ο Λεωνίδας Χριστόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ), ο Πρόδρομος Τσιαβός (Head of Digital & Innovation, Onassis Group), η Pam Lewis-Rudden (Co-founder & Vice President, Plutonic Group Syncs – UK), ο Marc-André Schmachtel (Διευθυντής Πολιτιστικών Προγραμμάτων του Goethe-Institut Athen – Ινστιτούτων της Περιφέρειας Ευρώπης – DE), ο Finlay Johnson (COO, Association for Electronic Music – UK) και πολλοί ακόμα, θα φιλοξενηθούν στο φετινό AMW και θα εξετάσουν τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την πόλη έναν ανερχόμενο πυρήνα δημιουργικότητας και καινοτομίας στη Μεσόγειο.

Τεχνολογία

Στο επίκεντρο του φετινού Athens Music Week βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνολογία, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της παγκόσμιας μουσικής και tech σκηνής. Δημιουργοί, στελέχη από καινοτόμες music startups, tech experts και καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναδείξουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες. Μεταξύ αυτών, ο Hankyul Yoo (Creative Business Development Lead, Supertone – KO), η Iara Dias (Chief Executive Officer – FI/BR), ikkio και ο Σάκης Τριανταφυλλάκης (Director of Operational Excellence, Orfium) θα συζητήσουν για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τον τρόπο δημιουργίας, διάθεσης και αξιοποίησης της μουσικής. Παράλληλα, η Άσπα Λέκκα, (Chief Operating Officer, Reydix), ο Μιχάλης Πετυχάκης (Chief Technology Officer, Dialectica), o Andy Sohn (Enterprise Business Development Lead, Supertone – KO) και η Αναστασία Μαυρογιάννη (Υπεύθυνη Καινοτομίας στο Ίδρυμα Ωνάση) θα συζητήσουν για τη σύνθετη σχέση ανάμεσα στη δημιουργικότητα, την τεχνολογία και τη χρηματοδότηση, εστιάζοντας στις προκλήσεις του κλάδου των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Νέοι δημιουργοί

Καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η Έλενα Λεώνη, ο Kareem Κalokoh, η Özge Ürer (Τουρκία) και η Blu Fiefer (Λίβανο – Μεξικό) θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίες από την πορεία τους στον κόσμο της μουσικής, αποκαλύπτοντας πώς κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να προσαρμοστούν στις αλλαγές της μουσικής βιομηχανίας. Ακόμη, διεθνείς καταξιωμένοι καλλιτέχνες, όπως ο Billy Lockett από το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Bashar Murad από την Παλαιστίνη, θα μιλήσουν για τον τρόπο με τον οποίο χτίζουν ισχυρές συνδέσεις με το κοινό τους, προσφέροντας πολύτιμα εφόδια και πληροφορίες σε ανερχόμενους μουσικούς.

Μουσικό οικοσύστημα

Η μουσική βιομηχανία μπορεί να είναι γεμάτη έμπνευση, δημιουργικότητα και πάθος, αλλά συχνά συνοδεύεται και από έντονη πίεση και αβεβαιότητα. Φέτος, το AMW ανοίγει τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία των επαγγελματιών του χώρου. Η ανάγκη για έναν πιο ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο αποτυπώνεται μέσα από τη συμμετοχή του Ευθύμη Καραδήμα, ιδρυτή των Nightfall, ο οποίος έχει μιλήσει δημόσια για τη δική του εμπειρία με την κατάθλιψη και έχει ιδρύσει την πρωτοβουλία Metal Music Against Depression. Στο πλαίσιο της ευρύτερης θεματολογίας που εξερευνά τις κοινωνικές διαστάσεις του μουσικού οικοσυστήματος, θα εξεταστεί ο καθοριστικός ρόλος των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών της μουσικής στην προώθηση της κοινωνικής ευθύνης, της οικολογικής συνείδησης και της ψυχικής ευημερίας, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της τέχνης με την ακτιβιστική δράση και την προστασία του πλανήτη.

Ηλεκτρονική μουσική

Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση στρέφει το βλέμμα της στην ταυτότητα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής της Αθήνας, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό AFEM (Association for Electronic Music). Με το Βερολίνο, το Άμστερνταμ και πολλές ακόμα πόλεις να έχουν χτίσει ισχυρό διεθνές προφίλ μέσα από τη νυχτερινή τους κουλτούρα, το AMW με εκπροσώπους, όπως οι Voltnoi Brege και Quetempo από το Stegi Radio και το Onassis Stegi, η DJ και παραγωγός K.atou και ο Creative Producer και DJ Στάθης Καλαντζής, φέρνει στο τραπέζι τη συζήτηση για το τι χρειάζεται η Αθήνα ώστε να αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή θέση στον παγκόσμιο χάρτη της ηλεκτρονικής μουσικής. Ακόμα, για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν DJs και παραγωγοί θα μιλήσουν η Galya Titukova, (Label Manager & Producer, Set About Music – BG), η Ναυσικά Μαυρομούστακου (DJ & ιδιοκτήτρια δισκοπωλείου Revolt) και ο Steve Mill (Senior Artist Marketing Manager στη Beatport) και θα προτείνουν στρατηγικές και εργαλεία που επιτρέπουν σε νέους παραγωγούς και καλλιτέχνες να δημιουργήσουν μια βιώσιμη και σταθερή καριέρα.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια παραμένουν βασικό στοιχείο της διοργάνωσης, με θεματικές που καλύπτουν κρίσιμα ζητήματα της μουσικής βιομηχανίας. Ο Λευτέρης Μουμτζής, ο Βασίλης Ντοκάκης και η Αναστασία Δημητριάδου θα εξετάσουν πώς οι καλλιτέχνες μπορούν να μετατρέψουν τα δημιουργικά τους αδιέξοδα σε εργαλεία, ενώ η Susanna Aleksandra Veldi θα εστιάσει στην τέχνη του φωνητικού αυτοσχεδιασμού και της ομαδικής δημιουργικότητας, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διαδραστικό circle singing workshop. Επιπλέον, καταξιωμένοι επαγγελματίες, όπως ο Νίκος Σταμπουλόπουλος (σκηνοθέτης, σεναριογράφος και Module Leader, SAE Greece) και ο Αλέξανδρος Δήμου (συνιδρυτής της Mythodia Visuals) θα πραγματοποιήσουν ένα εργαστήριο αφιερωμένο στη δημιουργία μουσικών βίντεο μέσω AI, mastering και visual identity. Ακόμη, εργαστήρια με θέμα τις στρατηγικές αυτοπροώθησης, την ανεξάρτητη διαχείριση καριέρας, την παραγωγή μουσικής με περιορισμένους πόρους και τη χρήση δωρεάν εργαλείων και παραγωγή μουσικής από το σπίτι θα προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για DIY καλλιτέχνες.

Ζήσε μία μοναδική φεστιβαλική εμπειρία!

Μετά το τέλος του συνεδριακού προγράμματος ξεκινάει η live συναυλιακή δράση! Από νωρίς το βράδυ, το Athens Music Week ξεχύνεται στην καρδιά του Κεραμεικού και ειδικότερα στις σκηνές των Aux Club, Ρεκτιφιέ, Oddity Club και ELIART, όπου θα παρουσιάσουν τις ιδιαίτερες μουσικές ιδέες και ηχητικές προτάσεις τους 40 ξεχωριστά, εγχώρια και διεθνή ονόματα στο πλαίσιο του Showcase προγράμματος συναυλιών.

Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται η πολυτάλαντη Έλενα Λεώνη, οι θεατρικοί Ody Icons, ο Akylas με την εκρηκτική σκηνική του παρουσία, o λυρικός Kos K, η Savina με τον πειραματικό της ήχο, η αναδυόμενη τραγουδίστρια και συνθέτρια Danai Nielsen, ο ταλαντούχος τραγουδοποιός από την Αγγλία Billy Lockett, η γεμάτη ένταση πεντάδα των Cosmonuts, o Jeff Maarawi με τις εκφραστικές του ερμηνείες, οι ανατρεπτικοί The BuzzDealers, η μοναδική Moonlight Benjamin με καταγωγή από Γαλλία και Αϊτή, ο Divorce From New York από την Ισπανία με τον εναλλακτικό electro jazz ήχο του, η δυναμική μπάντα των The Page of Cups, η multi-instrumentalist τραγουδοποιός Bipolia και δεκάδες ακόμη ονόματα που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις!

To AMW2025 υλοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Brainfood Media και την Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Panathēnea, με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών δικτύων Federation of Music Conferences (FοMC) και Music Tech Europe Academy (MTEA), μια πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

