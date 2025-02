Η genesis gallery παρουσιάζει στον νέο της χώρο στην οδό Ιπποκράτους 121, την έκθεση της Αθηνάς Χατζή με τίτλο «Ενσαρκώσεις».

Προχωρώντας σε διαφορετικό θεματικό πεδίο μετά τα πολύ επιτυχημένα «Αστικά Ημιτόνια», η Αθηνά Χατζή παρουσιάζει στη genesis gallery τη νέα της ζωγραφική ενότητα με τίτλο «Ενσαρκώσεις» σε επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού της τέχνης Ίριδος Κρητικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Περνώντας από την εξωστρέφεια του αστικού τοπίου στην αισθαντική και οικεία ατμόσφαιρα του εσωτερικού χώρου, η ζωγράφος ολοκληρώνει μια σειρά στιλπνών νεκρών φύσεων που κύριο θέμα τους δεν είναι άλλο από την πυκνή καρδιά και την εκφραστική χαρά της ζωγραφικής. «Απαλλαγμένα από κάθε περιγραφικότητα, τα έργα της Αθηνάς Χατζή, εύθραυστα οικογενειακά σκεύη και ώριμα φρούτα που συνομιλούν ψιθυριστικά με τον xρόνο αλλά και με αλησμόνητα συγκινησιακά οπτικά επεισόδια της ιστορίας της τέχνης, ένσαρκες και οργανικές φόρμες που εξέρχονται αθόρυβα από το μαεστρικά ζωγραφισμένο σκοτάδι, ακουμπούν κυριολεκτικά και μεταφορικά στο συναίσθημα που περιβάλλει απαλά το τραπέζι του βλέμματος και της μνήμης και πάλλονται από έμβιο χρώμα και εσωτερικό φως», σημειώνει στο κείμενο καταλόγου η επιμελήτρια της έκθεσης.

-Ίρις Κρητικού, Αρχαιολόγος, Ιστορικός της Τέχνης

Ο κόσμος, τον οποίο ξεδιπλώνει η Αθηνά Χατζή, αχνοφαίνεται υπνωτισμένος στην κόγχη της μνήμης. Μοιάζει, ο κόσμος αυτός, με άχρονα όστρακα αραδιασμένα σε ένα τοπίο οικείο όσο και παράδοξο, με μόνο ήχο τον αχό του χρόνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Με αυτή τη στροφή στη θεματολογία της, η Αθηνά Χατζή επιβεβαιώνει την πίστη της στη ζωγραφική ματιέρα καθώς διαστέλλει το βλέμμα της σε ένα ολοένα και πιο εσωτερικό τοπίο.

Οι δικές της «Νεκρές Φύσεις» είναι φωτισμένα κτερίσματα σε ένα πυκνό κενό. Υπάρχει πυκνότητα στο κενό; Στα έργα της Αθηνάς Χατζή, τα φρούτα, οι καρποί, οι κανάτες, τα πιάτα, τα τραπεζομάντηλα, ορίζουν μια σειρά από βουβές, αφανείς χειρονομίες σε μια υφέρπουσα ζωή εκτυλισσόμενη στο διηνεκές.

Η διαρκής αντοχή της «Νεκρής Φύσης» στη πολύνευρη διαδρομή της ιστορίας της τέχνης αποκαλύπτει την επιθυμία της αστικής ζωής για την αθανασία ενός τελετουργικού της καθημερινότητας. Κατά μία έννοια, η νέα έκθεση της Αθηνάς Χατζή συντελείται μέσα σε αυτό το καθεστώς της ημιδιαφάνειας, σε μια συνθήκη παγωμένη στον χρόνο, ρευστή ωστόσο στην κοινή αντίληψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Με τα ώριμα κίτρινα, τα χυμώδη δαμασκηνιά, τα άγουρα πράσινα, οι καρποί της Αθηνάς Χατζή φαντάζουν σαν αυθύπαρκτα κατάλοιπα μιας συμβολικής απουσίας. Σπαράγματα αισθήσεων, τα συμβολικά αντικείμενα αυτών των τελετουργιών σε ημίφως, δίνουν σάρκα στην εντύπωση, εξαερώνοντας την ύλη.

Με μια ήπια γεωμετρικότητα αλλά και μια εξαιρετική δαμασμένη διάθλαση φωτός, οι νεκρές φύσεις της Αθηνάς Χατζή μοιάζουν να ανελκύονται από μια χοάνη ήχων σε μια σήραγγα του χρόνου.

-Νίκος Βατόπουλος

-Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιώργος Τζάνερης

-Επιμέλεια έκθεσης: Ίρις Κρητικού

-Κείμενα καταλόγου: Ίρις Κρητικού & Νίκος Βατόπουλος

Εγκαίνια: Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2025 / Ώρα 19:30

Διάρκεια έκθεσης: 27 Φεβρουαρίου έως 22 Μαρτίου 2025

Αθηνά Χατζή – Πληροφορίες για την εικαστικό

Η Αθηνά Χατζή γεννήθηκε στην Αθήνα. Ακολούθησε σπουδές design στο College for the Distributive Trades στο Λονδίνο, όπου και εργάστηκε ως σύμβουλος στους τομείς textile design και interior design. Στην Ελλάδα σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Βακαλό και αποφοίτησε με άριστα.

Έργα της έχουν επιλεγεί από την ATHENS VOICE. Διακρίθηκε η συμμετοχή της στο Art Contest της DIELPISFORMULA1.

Έργα της υπάρχουν στο Μουσείο Βορρέ, στην Πινακοθήκη Βογιατζόγλου, στο Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου – ΜΕΤΗ, στο ΓΕΕΘΑ, στη Δημοτική Πινακοθήκη Παπάγου – Χολαργού, στο Δήμο Ψυχικού – Φιλοθέης, στη συλλογή “Πορτραίτα” του Δημήτρη Παπαγεωργόπουλου, στη συλλογή “Flag of Greece” καθώς και άλλες ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία, Ελβετία και Βέλγιο.

Είναι μέλος του ΕΕΤΕ.

Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ατομικές εκθέσεις

2020 | “Aστικά Ημιτόνια”, genesis gallery, Αθήνα, Οκτώβριος

2016 | “Αθλοπαιδιές”, Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών, Αθήνα, Νοέμβριος

2014 | “Polis Lyrique”, Gallerie Theorema, Βρυξέλλες – Βέλγιο, Νοέμβριος

2013 | “Χάρτινη Πόλη”, Free Thinking Zone, Αθήνα, Μάρτιος – Μάιος

2012 | “Polis2”, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών “Γεώργιος Καρύδης”, Φιλοθέη, Σεπτέμβριος

2010 | “Polis”, Adam Gallery, Αθήνα, Νοέμβριος

2008 |“In & Out”, The Jam Factory, Οξφόρδη – Αγγλία, Απρίλιος

2007 | “ In & Out ”, Γιαλί Τζαμί, Χανιά, Αύγουστος

2007 | “Εν Αθήναις”, Diana Gallery Down Town, Αθήνα, Μάιος

Εκθέσεις 2 Εικαστικών

2018 | “homeland”, Mitos Art Gallery, Πάφος – Κύπρος, Δεκέμβριος

2018 | “έδώδιμα”, Αίθουσα Τέχνης «Έγινα Αίγινα», Αίγινα, Αύγουστος -Σεπτέμβριος

2013 | Chili Art Gallery, Αθήνα, Μάιος – Ιούνιος

2006 | “Ένας Προορισμός, Δυο Ματιές”, Αίθουσα Μερκάτο, Χώρα Κυθήρων, Ιούλιος – Αύγουστος