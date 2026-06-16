Ο Sifu Dindan παρουσιάζει το The Solo Project + Friends, μια ξεχωριστή ακουστική μουσική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στις 21:00, στο ατμοσφαιρικό Red Jasper Cabaret Theatre στην Κυψέλη.

Με μοναδικά μέσα την ακουστική του κιθάρα και τη φωνή του, ο δημιουργός προσκαλεί το κοινό σε ένα απρόβλεπτο μουσικό ταξίδι, χωρίς στεγανά και περιορισμούς. Το πρόγραμμα διατρέχει διαφορετικές δεκαετίες και μουσικά είδη, γεφυρώνοντας τη δυναμική της rock με τη συγκινησιακή δύναμη του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Από τους Bon Jovi έως τον Δημήτρη Μητροπάνο, η παράσταση συνθέτει ένα πολυσυλλεκτικό μωσαϊκό ήχων και επιρροών.

Στη σκηνή θα βρεθεί επίσης η Cyka de la Blyat, συνεχίζοντας τη δημιουργική συνεργασία που αναπτύχθηκε στην τελευταία κοινή τους εμφάνιση. Το line-up συμπληρώνουν οι Ilias HGW και Ivan, δύο καλλιτέχνες με τους οποίους ο Sifu Dindan διατηρεί μια μακροχρόνια μουσική σχέση, έχοντας συνθέσει τη μουσική για το σύνολο της δισκογραφικής τους δουλειάς.

Η παράσταση συνδυάζει την αμεσότητα του unplugged ήχου με ένα ανατρεπτικό ρεπερτόριο που ενώνει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και εποχές. Το Red Jasper Cabaret Theatre, ένας χώρος γνωστός για τη φιλοξενία εναλλακτικών καλλιτεχνικών προτάσεων, αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για μια βραδιά γεμάτη αυθεντικότητα, συναίσθημα και ζωντανή μουσική.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ώρα Έναρξης: 21:00

Χώρος: Red Jasper Cabaret Theatre

Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 18, Κυψέλη

Κρατήσεις: 210 8822551

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, συνιστάται η έγκαιρη κράτηση θέσεων.

Σχετικά με τον Sifu Dindan

Ο Sifu Dindan είναι συνθέτης, τραγουδοποιός, ερμηνευτής και μουσικός παραγωγός με έδρα την Αθήνα. Με πολυετή παρουσία στην ανεξάρτητη μουσική σκηνή, έχει αναπτύξει μια προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα που κινείται με ευχέρεια ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη και αισθητικές προσεγγίσεις.

Ως δημιουργός και παραγωγός, έχει συνεργαστεί με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, υπογράφοντας τη σύνθεση, την ενορχήστρωση και την παραγωγή έργων που εκτείνονται από την underground έως τη mainstream μουσική σκηνή. Η δημιουργική του προσέγγιση χαρακτηρίζεται από τη διάθεση για πειραματισμό και τη συνεχή αναζήτηση νέων ηχητικών διαδρομών.

Στις ζωντανές του εμφανίσεις, ο Sifu Dindan δίνει έμφαση στην αμεσότητα και την επικοινωνία με το κοινό. Με βασικά εργαλεία τη φωνή και την κιθάρα του, διαμορφώνει ένα δυναμικό πρόγραμμα που συνδυάζει προσωπικές συνθέσεις με απρόσμενες διασκευές, γεφυρώνοντας διαφορετικές μουσικές εποχές και επιρροές.