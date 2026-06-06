Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου υποδέχεται το Εργαστήριο Περφόρμανς της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στην Πλατεία της Πειραιώς 260, σε μια βραδιά νέων περφόρμανς που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς και προσφέρουν μια εικόνα της συνεχιζόμενης έρευνας, των μεθοδολογιών και των συλλογικών πρακτικών του εργαστηρίου.

Συγκεντρωμένα μέσα στο φευγαλέο τοπίο ενός εφήμερου δάσους, τα έργα ξεδιπλώνονται μέσα από φωνή, κίνηση, ήχο και γλυπτική παρουσία, χαρτογραφώντας προσωρινές μορφές εγγύτητας ανάμεσα σε σώματα, χειρονομίες και τη νύχτα την ίδια.

Με διακριτική αναφορά στην ατμόσφαιρα του «Ονείρου καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ, εκεί όπου οι συναντήσεις, ο αποπροσανατολισμός, η επιθυμία και η μεταμόρφωση αναδύονται μετά το σούρουπο, η βραδιά δεν επιχειρεί μια θεατρική μεταφορά. Αγκαλιάζει, αντίθετα, την απλή χαρά του να βρισκόμαστε μαζί σε έναν υπαίθριο χώρο, ανάμεσα σε δέντρα, σκιές και παρουσίες που συνυπάρχουν.

Η εκδήλωση προτείνει μια προσωρινή γέφυρα ανάμεσα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: έναν χώρο συνάντησης όπου η περφόρμανς γίνεται ένας τρόπος συλλογικής, προσεκτικής και διαφορετικής κατοίκησης του χώρου.

Η βραδιά προκύπτει μέσα από τη συνεχιζόμενη παιδαγωγική και καλλιτεχνική έρευνα που αναπτύσσεται στο Εργαστήριο Περφόρμανς υπό τη διεύθυνση της καλλιτέχνιδας και καθηγήτριας Γεωργίας Σαγρή.

Συμμετέχουν (αλφαβητικά): Νικολέττα Αγγελίδου, Αλίκη Ανθίμου, Νεφέλη Γεροντίδη, Σοφία Καλογεροπούλου, Άγγελος Κασόλας, Laura Killer, Κιάρα-Μαίη Κόντου, Χριστίνα Κούρκουλου, Φωτεινή Κουμπιάδη, Αλέξανδρος Μπατιστάκης, Μαίρη Νοξ, Μάρκος Ξενάριος, Θηρεσία-Ιωάννα Παπαδάκη, Ορέστης Παπαχρήστος, Ειρήνη Παπουτσή, Ζοζεφίν Πίτλικ, Ellie Roussos, Pippilotta Staudach, Ισμήνη Ταμβακάκη, Κρις Τεκίδη, Νίκος Χαραλάμπους, Δημήτρης Ψωρομίτας.

Είσοδος ελεύθερη, με δυνατότητα ελεύθερης κίνησης στον χώρο, χωρίς ανάγκη παρακολούθησης από την αρχή μέχρι το τέλος. Σημειώνεται ότι θα υπάρχουν επιμέρους δράσεις διαφορετικής χρονικής διάρκειας, καθώς και στιγμές συλλογικής δράσης.

Ο συνολικός χρόνος δεν θα ξεπερνά τα 120′.