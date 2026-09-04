Ο Βασίλης Σαλταγιάννης και η Θέλμα Καραγιάννη παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Australia», ένα μουσικό έργο που γεννήθηκε από την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία.

Με ταξιδιάρικη και ονειρική διάθεση, το τραγούδι μιλά για τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να έρθει πραγματικά κοντά με τον συνάνθρωπό του. Σε μια εποχή όπου οι οθόνες και η τεχνολογία μάς συνδέουν καθημερινά, αυτό που αναζητούμε ουσιαστικά παραμένει η αληθινή ανθρώπινη παρουσία, η επικοινωνία και η συντροφικότητα.

Το «Australia» αναφέρεται, παράλληλα, στη δύναμη του Έρωτα, που δεν γνωρίζει σύνορα και αποστάσεις. Γιατί όσοι είναι να σμίξουν, η τύχη μπορεί να τους φέρει κοντά. Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μικρό ή μεγάλο βήμα.

Τους στίχους υπογράφει η Αριάδνη Λαδά, ενώ τη μουσική και την ενορχήστρωση έχει αναλάβει ο Βασίλης Σαλταγιάννης.

Ακούστε το τραγούδι:

Συντελεστές

Έπαιξαν:

Νίκος Παπαδάκης – σαξόφωνο

Χάρης Μπουτσελάκης – μπάσο

Ανδρέας Νικόλης – τύμπανα

Παναγιώτης Μπόλης – congas

Πανταζής Τσάρας – shaker, claves

Βασίλης Σαλταγιάννης – κιθάρες, πλήκτρα

Ηχοληψία, μίξη & mastering:

Θανάσης Γκίκας @ Studio Mythos

Παραγωγή:

Βασίλης Σαλταγιάννης

Το «Australia» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καθρέφτης και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

YouTube / Ακρόαση:

https://orcd.co/australia_salt_karag