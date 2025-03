Οι Εκδικητές ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για το «Avengers: Doomsday». Η Marvel αποκάλυψε το εντυπωσιακό καστ γεμάτο αστέρες του Χόλιγουντ σε ένα live stream που κράτησε σχεδόν πεντέμισι ώρες.

Το πρώτο όνομα που αποκαλύφθηκε ήταν αυτό του Κρις Χέμσγουορθ (Thor) το οποίο αναγραφόταν στο πίσω μέρος μιας σκηνοθετικής καρέκλας όπως και τα υπόλοιπα των: Τομ Χίντλστον (Loki), Άντονι Μακί (Captain America), Πολ Ραντ (Ant-Man), Λετίσια Ράιτ (Black Panther), Σιμού Λιού (Shang-Chi), Ντάνι Ραμίρεζ (The Falcon), Γουίνστον Ντιούκ (M’Baku), Σεμπάστιαν Σταν (The Winter Soldier), Φλόρενς Πιου (Yelena Belova), Γουάιατ Ράσελ (U.S. Agent), Ντέιβιντ Χάρμπουρ (Red Guardian), Χάνα Τζον-Κάμεν (Ghost) και Λιούις Πούλμαν (Sentry).

Η αποκάλυψη του καστ περιλάμβανε επίσης τους ηθοποιούς των X-Men: Πάτρικ Στιούαρτ (Prof. X),Ίαν ΜακΚέλεν (Magneto), Τζέιμς Μάρσντεν (Cyclops) και Ρεμπέκα Ρομέιν (Mystique). Μαζί τους θα είναι οι: Άλαν Κάμινγκ (Nightcrawler), Κέλσι Γκράμερ (Beast) και Τσάνινγκ Τέιτουμ (Gambit).

Μέλη των Fantastic Four θα δώσουν επίσης το παρών συμπεριλαμβανομένων των: Πέντρο Πασκάλ (Mr. Fantastic), Βανέσα Κέρμπι (The Invisible Woman), Έμπον Μος Μπάκραχ (The Thing) και Joseph Quinn (The Human Torch).

Μία από τις εκπλήξεις του καστ ήταν το όνομα του Τένοτς Ουέρτα, ο οποίος υποδύθηκε τον Namor στο «Black Panther: Wakanda Forever», όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

Το φινάλε της παρουσίασης είχε την υπογραφή του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Doctor Doom). Ήταν ο μοναδικός που εμφανίστηκε στην αίθουσα ντυμένος με ένα σκούρο κοστούμι και κάθισε για λίγο στη δική του καρέκλα.

Το «Avengers: Doomsday» σε σκηνοθεσία των αδελφών Russo, αναμένεται στις αίθουσες την 1η Μαΐου 2026.