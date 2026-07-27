Τη νύχτα της Πανσελήνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν το κοινό με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, κάτω από το μαγευτικό φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και το 2026 τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές πολιτιστικές δράσεις σε εμβληματικούς χώρους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ζώντας μια ιδιαίτερη εμπειρία που συνδυάζει την ιστορία, τον πολιτισμό και τη μαγεία της αυγουστιάτικης πανσελήνου.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, από τις 19:30/20:00 έως 23:00/24:00.

Η φετινή διοργάνωση δεν περιορίζεται στη βραδιά της Πανσελήνου, αλλά περιλαμβάνει εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου.

Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία, απολαμβάνοντας τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα εμβληματικά μνημεία της χώρας.

Σημείωση: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Πανσελήνου επικαιροποιείται για τυχόν αλλαγές και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ https://www.culture.gov.gr.