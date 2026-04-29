Για τα δύσκολα χρόνια του bullying, την απόφασή του να μη γίνει πατέρας, αλλά και όσα ο ίδιος θεωρεί «αποτυχία» στο κομμάτι της φιλίας, μίλησε ο Αύγουστος Κορτώ στην εκπομπή «Πορτατίφ» του Κρήτη TV.

Ο γνωστός συγγραφέας ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Είχαμε σκεφτεί με τον σύζυγό μου να αποκτήσουμε παιδιά, αλλά δεν θα ρίσκαρα ποτέ τα δικά μου γονίδια. Στη διπολική διαταραχή υπάρχει μια προδιάθεση της τάξεως του 80% και δεν θα ήθελα να φέρω στον κόσμο ένα παιδί το οποίο θα ταλαιπωρηθεί όπως εγώ. Δεν θεωρώ πως είμαι φτιαγμένος για τα χρέη του πατέρα. Ο Τάσος θα ήταν, αλλά εγώ δεν θα ήμουν καλός πατέρας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι για παιδιά. Δεν χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι να γίνουν γονείς».

Αναφερόμενος στη φιλία, εξομολογήθηκε: «Όλοι μου οι επιστήθιοι φίλοι χάθηκαν ο ένας μετά τον άλλον. Όταν σου φεύγουν όλοι οι φίλοι, προφανώς κάτι λάθος κάνεις. Δεν έχω κανένα ταλέντο στο σπορ της φιλίας. Μπορεί να γίνομαι πολύ κουραστικός. Επίσης, δεν αποκλείεται να είμαι και διπρόσωπος, γιατί οι άνθρωποι σαν εμένα που μιλάνε πολύ και πίνουν πολύ, δεν σκέφτονται πάντα αυτά που λένε. Είμαι και εκ φύσεως ακριτόμυθος· δεν μπορούσα ποτέ να κρατήσω μυστικό. Αν κάποιος θέλει να εμπιστευθεί ένα πολύ βαρύ μυστικό, καλύτερα να μην το πει σε μένα».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά του στα χρόνια του bullying που βίωσε λόγω της σεξουαλικής του ταυτότητας:

«Το δύσκολο ήταν όταν δεχόμουν bullying στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Έτρωγα κράξιμο από τους ίδιους συμμαθητές με τους οποίους είχαμε, παρεμπιπτόντως, και ευκαιριακές επαφές. Αυτά συμβαίνουν στα σχολεία και το πιο παράδοξο είναι να βλέπεις τον έναν από τους δύο να βγαίνει μετά και να κατηγορεί αυτόν με τον οποίο είχε εμπλακεί. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Όσο κι αν με πλήγωνε, εκείνη τη στιγμή είχα πολύ σημαντικότερα προβλήματα.

Το ότι ήμουν “αδερφή”, που με έβριζαν, που ένιωθα μόνος και που πίστευα ότι θα πορευτώ σε όλη μου τη ζωή έτσι, εκείνη τη στιγμή δεν με απασχολούσε τόσο. Σε ποιον να μιλήσω το 1994 στη Θεσσαλονίκη; Ένιωθα τελείως μόνος. Σήμερα, μέσω του internet, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τα παιδιά στα 14 να νιώθουν πολύ λιγότερο μόνα απ’ όσο ένιωθα εγώ τότε, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Είναι χρέος μας».

