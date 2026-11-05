Ο «Μινώταυρος» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, η ταινία που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες και θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στα Όσκαρ, σηματοδοτεί απόψε (5/11) την έναρξη του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ένα οικογενειακό δράμα που εξελίσσεται σε δριμεία κριτική κατά της κρατικής διαφθοράς στη Ρωσία, αποτελώντας ένα από τα πιο αιχμηρά σχόλια του σκηνοθέτη για την πατρίδα του και μια προσωπική μαρτυρία για μια εποχή γενικευμένης ηθικής αποσύνθεσης.

Η προβολή της ταινίας θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο Ολύμπιον, έπειτα από την επίσημη τελετή έναρξης της διοργάνωσης. Μετά την προβολή, το πάρτι έναρξης θα μεταφερθεί στην Αποθήκη Γ, όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία του Παύλου Παυλίδη, με ελεύθερη είσοδο κατόπιν έκδοσης μηδενικού εισιτηρίου.

Ακολουθεί ένα δεκαήμερο γεμάτο κινηματογραφικές προβολές, συναντήσεις με σημαντικούς δημιουργούς και παράλληλες εκδηλώσεις.

Συνολικά 258 ταινίες θα προβληθούν στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις τέσσερις αίθουσες του Λιμανιού και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν, ενώ 58 ταινίες θα είναι διαθέσιμες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ.

Στα μεγάλα ονόματα της φετινής διοργάνωσης ξεχωρίζει ο πολυβραβευμένος Γαλικιανός σκηνοθέτης Όλιβερ Λάσε, δημιουργός του «Sirāt», που εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς και απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες. Ο Λάσε έρχεται στη Θεσσαλονίκη ως guest curator του μεγάλου αφιερώματος «Καλώς ήρθατε στην έρημο», έχοντας επιλέξει 17 ταινίες που εξερευνούν την έρημο ως κινηματογραφικό τοπίο, αλλά και ως σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης, της εσωτερικής αναζήτησης και του αγώνα για επιβίωση. Το αφιέρωμα επεκτείνεται και εκτός των κινηματογραφικών αιθουσών, με μια πολυμεσική εγκατάσταση στο Δυτικό Φυλάκιο και ένα οπτικοακουστικό έργο του σκηνοθέτη στο MOMUS-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η παρουσία της Λόρα Μάλβεϊ, της διακεκριμένης σκηνοθέτιδας, συγγραφέα και θεωρητικού, που συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες φωνές της φεμινιστικής θεωρίας του κινηματογράφου. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου θα συμμετάσχει σε συζήτηση με επίκεντρο την εμβληματική έννοια του «ανδρικού βλέμματος» (male gaze), εξετάζοντας πώς ο κινηματογράφος διαμορφώνει τις αντιλήψεις για το φύλο, την επιθυμία και την εξουσία.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ακόμα ο Εμίν Αλπέρ, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Τούρκους σκηνοθέτες, στον οποίο είναι αφιερωμένο ένα από τα μεγάλα αφιερώματα της διοργάνωσης. Το βαθιά πολιτικό, αλλά ταυτόχρονα ανθρώπινο σινεμά του αναδεικνύει τις αντιφάσεις και τις παθογένειες της τουρκικής κοινωνίας. Από το βραβευμένο ντεμπούτο του «Πέρα απ’ τον λόφο» μέχρι την πρόσφατη ταινία του «Salvation», που απέσπασε την Αργυρή Άρκτο, Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βερολίνου, το αφιέρωμα διατρέχει την πορεία ενός δημιουργού με ξεχωριστή κινηματογραφική ματιά.

Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στον ελληνικό κινηματογράφο θα απονείμει την ερχόμενη Δευτέρα στις 20:00 το Φεστιβάλ στον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Νίκο Γραμματικό. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στο έργο του θα προβληθούν επτά μεγάλου μήκους και τέσσερις μικρού μήκους ταινίες του, ενώ θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με τον ίδιο και συνεργάτες του. Ξεχωριστή θέση έχει η τριακονταετής επέτειος των «Απόντων», μίας από τις πλέον εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, η οποία θα προβληθεί με όρους καθολικής προσβασιμότητας, όπως και τα «Νυχτολούλουδα».

Τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος θα απονεμηθεί και στον κορυφαίο συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο, για τη συνολική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 17:15 στο Ολύμπιον και θα ακολουθήσει ειδική προβολή της εμβληματικής ταινίας «Ρεμπέτικο» (1983) του Κώστα Φέρρη, για την οποία ο συνθέτης δημιούργησε τραγούδια που έμειναν στην ιστορία σαν αυθεντικά ρεμπέτικα.

Στις διεθνείς παρουσίες συγκαταλέγονται ο Φατίχ Ακίν, που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει τη νέα του ταινία, ο Δανός ηθοποιός Κλες Μπανγκ, καθώς και η Αμερικανίδα σκηνοθέτις Σάρα Ντράιβερ και η ηθοποιός Τρίνε Ντίρχολμ. Ξεχωριστή είναι και η παρουσία της δανοελληνικής καταγωγής ηθοποιού Ματίλντε Αρσέλ, πρωταγωνίστριας της ταινίας «Άγνωστη γυναίκα», με την οποία θα ολοκληρωθεί η διοργάνωση και για την ερμηνεία της οποίας τιμήθηκε με το Κύπελλο Volpi στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Σημαντικό ρόλο στη φετινή Αγορά, τη μεγαλύτερη κινηματογραφική Αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα έχει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα ambassador. Με τη διπλή ιδιότητα του ηθοποιού και δημιουργού, θα συναντήσει τους ανερχόμενους κινηματογραφιστές που συμμετέχουν στην Αγορά, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες και τις διεργασίες μέσα από τις οποίες διαμορφώνεται το σινεμά και η τηλεόραση του αύριο.

Παράλληλα, οι συναντήσεις του κοινού με σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου αποκτούν ενιαία ταυτότητα μέσα από το πρόγραμμα TIFF TALKS. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, σεναριογράφοι και επαγγελματίες του χώρου θα μοιραστούν εμπειρίες και γνώσεις σε ανοιχτές συζητήσεις και masterclasses. Ανάμεσά τους ο Όλιβερ Λάσε, ο Νίκος Γραμματικός, η Λόρα Μάλβεϊ, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και ο συγγραφέας και σεναριογράφος Τομ Ρομπ Σμιθ, σε μια σειρά συναντήσεων που καλύπτουν από τη σκηνοθεσία και τη δημιουργική διαδικασία μέχρι τη μεταφορά μιας λογοτεχνικής ιστορίας στην τηλεόραση.

Από τις πιο ιδιαίτερες θεματικές της φετινής διοργάνωσης είναι και το αφιέρωμα «Βαλκανικός Τρόμος», που εξερευνά το σκοτεινό πρόσωπο των Βαλκανίων μέσα από οκτώ ταινίες. Μύθοι, δοξασίες, οικογενειακά μυστικά, ιστορικά τραύματα και φαντάσματα του παρελθόντος συναντούν το folk horror, το υπερφυσικό, το splatter και τη μαύρη κωμωδία, σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι όπου το γνώριμο μετατρέπεται σε ανοίκειο και η καθημερινότητα σε εφιάλτη.

Η αυλαία θα πέσει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου με την «Άγνωστη γυναίκα» της Μάι ελ-Τούκι, η οποία απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η ταινία, με πρωταγωνίστρια τη Ματίλντα Αρσέλ, εκτυλίσσεται στη μεταπολεμική Ευρώπη και ακολουθεί μια νεαρή οικιακή βοηθό που ετοιμάζεται να παντρευτεί τον πλούσιο εργοδότη της, ενώ ένα μυστικό από το παρελθόν απειλεί να ανατρέψει τη ζωή της.

Το πρόγραμμα του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα διαρκέσει από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου, είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.filmfestival.gr.