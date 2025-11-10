Αυλαία έριξε το 13ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας αποδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά ότι το ερασιτεχνικό θέατρο δεν είναι απλώς δημιουργική διέξοδος, αλλά μια ζωντανή απόδειξη του πάθους, της συνεργασίας και της αγάπης για την τέχνη.

Η τελετή λήξης, σε επιμέλεια του καραγκιοζοπαίχτη Άθου Δανέλλη και της ομάδας του, χάρισε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Ο Καραγκιόζης, με το χιούμορ και τη σοφία του, έγινε μέλος της «Κριτικής Επιτροπής», μοιράζοντας βραβεία συνοδεία ζωντανής λαϊκής ορχήστρας και χαρίζοντας στιγμές γέλιου, συγκίνησης και αληθινής μαγείας.

Την τελετή λήξης τίμησαν με την παρουσία τους:

• Δήμαρχος Ιεράπετρας: Μανώλης Φραγκούλης

• Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου: Γιάννης Ανδρουλάκης

• Βουλευτής Λασιθίου: Κατερίνα Σπυριδάκη

• Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πολιτισμού: Ελένη Βλάση

• Ξενοδόχοι – χορηγοί της πόλης: Γ. Βαρδάκης, Γ. Χατζάκης, Μ. Κόκκαλης

• Αντιδήμαρχοι και πλήθος θεατρόφιλου κοινού

Θερμές ευχαριστίες:

• Στην Περιφέρεια Κρήτης για τη συνεχή στήριξη του θεσμού.

• Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και στον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ανδρουλάκη για την διαρκή ουσιαστική υποστήριξη.

• Στον Δήμο Ιεράπετρας για τη μόνιμη συνεργασία.

• Στους ξενοδόχους και χορηγούς της πόλης.

• Σε όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές και εθελοντές για τον χρόνο, το μεράκι και τη γενναιοδωρία τους.

Στον αγαπημένο ηθοποιό και συγγραφέα Στέλιο Μάινα, τιμώμενο πρόσωπο του φεστιβάλ, που με την παρουσία του έδωσε ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση.

Στον σκηνοθέτη και Καλλιτεχνικό Διευθυντή ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, Νικορέστη Χανιωτάκη, επίσημο προσκεκλημένο.

Κριτική Επιτροπή:

• Σκηνοθέτης και τιμώμενο πρόσωπο: Γιώργος Αντωνάκης

• Σκηνοθέτιδα: Έρση Βασιλικιώτη

• Ηθοποιοί: Νίκος Βερλέκης, Νίκος Καραγεώργης, Καίτη Μανωλιδάκη

• Σκηνοθέτης: Θέμης Μουμουλίδης

• Κριτικός θεάτρου: Εύη Προύσαλη

Φυσικά, ευχαριστούμε θερμά τις θεατρικές ομάδες από όλη την Ελλάδα που μας τίμησαν και μας χάρισαν μοναδικές στιγμές συγκίνησης, γέλιου και στοχασμού.

Χάρη σε όλους, το φεστιβάλ συνεχίζει να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και να επιβεβαιώνει ότι το ερασιτεχνικό θέατρο είναι υπόθεση ψυχής.

Η Ιεράπετρα, με τη φιλοξενία της, τη δημιουργική της διάθεση και την αγάπη της για το θέατρο, σας αποχαιρετά και σας ευχαριστεί. Εδώ στο νότο, κάθε φεστιβάλ είναι μια μεγάλη οικογένεια, και κάθε παράσταση, μια γιορτή ζωής!

Ραντεβού τον Οκτώβριο του 2026!

Βραβεία 13ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας

• Βραβείο Κοινού: «Μακρόνησος», Θ.Ο. «Εξόρυξη» Λαυρίου

• Α΄ Καλύτερης Παράστασης: «Η Κόμισσα της φάμπρικας», Θ.Σ. «Θυμέλη», Ζευγολατιό Κορινθίας

• Β΄ Καλύτερης Παράστασης: «Μακρόνησος», Θ.Ο. «Εξόρυξη» Λαυρίου

• Γ΄ Καλύτερης Παράστασης: «Lebensraum / Ζωτικός Χώρος», Θεατρικός Σύλλογος «Θεατό» Παραμυθιάς

• Βραβείο Σκηνοθεσίας: Κατερίνα Μπουζάνη, «Αριστερόχειρες», Θ.Ο. «Κλεψύδρα» Αθήνας

Βραβεία Ρόλων

• Α΄ Ανδρικού Ρόλου: Νίκος Καψοκέφαλος, «Η Κόμισσα της φάμπρικας» «Θυμέλη» Ζευγολατιό Κορινθίας

• Β΄ Ανδρικού Ρόλου: Κώστας Λάσκος, «Η Κόμισσα της φάμπρικας» «Θυμέλη» Ζευγολατιό Κορινθίας

• Β΄ Ανδρικού Ρόλου: Γιώργος Μίχος, «Έτσι είναι (αν έτσι νομίζετε)», Θ.Ο. Εστίας Ν. Σμύρνης

• Α΄ Γυναικείου Ρόλου: Σταυρούλα Αναγνωστάκη, «Ο Θεός της σφαγής», Θέατρο Σητείας

• Α΄ Γυναικείου Ρόλου: Βάσω Ρούσσου, «Μακρόνησος», «Εξόρυξη» Λαύριο

• Β΄ Γυναικείου Ρόλου: Μαρία Γεωργιάδη, «Η Κόμισσα της φάμπρικας», «Θυμέλη» Ζευγολατιό Κορινθίας

• Β΄ Γυναικείου Ρόλου: Ανθούλα Κουτούπη, «Αριστερόχειρες», Θ.Ο. «Κλεψύδρα» Αθήνας

Βραβεία Σκηνογραφίας, Ενδυματολογίας και Μουσικής

• Ενδυματολογίας: Άγγελος Φρουζάκης, «Η Κόμισσα της φάμπρικας»

• Σκηνογραφίας: Βασίλης Λιάκος & Ανδρέας Καρβουντζής, «Η Κόμισσα της φάμπρικας»

• Πρωτότυπης Μουσικής Σύνθεσης: Γιάννης Γιαννακόπουλος, «Lebensraum / Ζωτικός Χώρος»

• Μουσικής Επιμέλειας: Θωμάς Φώτης & Κατερίνα Μπουζάνη, «Αριστερόχειρες»

• Φωτισμού: Κατερίνα Σκαρβελάκη & Ανδρέας Μανωλής, «Ο Θεός της σφαγής»

• Φωτισμού: Κατερίνα Μπουζάνη, «Αριστερόχειρες»

• Προγράμματος: Θ.Ο. «Εξόρυξη», «Μακρόνησος»

• Αφίσας: Θ.Ο. «Σύνθεση», «Black Birthday»

Βραβείο Κινησιολογίας: Κατερίνα Μπουζάνη, «Αριστερόχειρες»

Έπαινοι

• Ερμηνείας Ρόλου: Μαρία Αναγνωστοπούλου & Νίκος Θεοδώρου, «Lebensraum / Ζωτικός Χώρος»

• Ερμηνείας Ρόλου: Δημήτρης Κατσάνος, «Black Birthday»

• Ερμηνείας Τραγουδιού: Σοφία Θεοδώρου, «Έτσι είναι (αν έτσι νομίζετε)»

• Σκηνογραφίας: Θ.Ο. «Εξόρυξη», «Μακρόνησος»

• Ενδυματολογίας: Θ.Ο. Εστίας Ν. Σμύρνης – Κάρολος Κούν, «Έτσι είναι (αν έτσι νομίζετε)»

Διοργάνωση:

Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ιεράπετρας, Ξενοδόχοι της πόλης

Υπό την αιγίδα: ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης