Μετά την επιτυχημένη της πορεία στο ERTFLIX, η δραματική σειρά με στοιχεία περιπέτειας 8 επεισοδίων, «Αύριο», που φέρει την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα, μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, κάθε Κυριακή, στις 23:00.

Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, στις 23:00

Eπεισόδιο 4ο. Καθώς η νύχτα πλησιάζει και τα μαύρα σύννεφα πυκνώνουν στον ουρανό, οι ομάδες των διασωστών δεν καταφέρνουν να βρουν κάτι και την ίδια ώρα οι πρώτοι δημοσιογράφοι καταφτάνουν. Νέες εντάσεις αρχίζουν αφού κανείς δεν τους θέλει στα πόδια του αλλά εκείνοι πιέζουν να μάθουν για την εξέλιξη των ερευνών. Ο Γιάννος, ο πατέρας της Μαριάν, μέσα σε ένα ταξί στην εθνική, πιέζει κι εκείνος τον Κεχαγιά από το τηλέφωνο. Η Μαριάν, στην προσπάθειά της να εντοπίσει τη φωνή του Αντρέα, χτυπά και χάνει τις αισθήσεις της. Ο Αντρέας καταφέρνει και μπαίνει σε ένα δάσος και προσπαθεί να μείνει ζωντανός πριν η υποθερμία τον σκοτώσει. Όταν η Μαριάν συνέρχεται τον ψάχνει απεγνωσμένα. Παράλληλα flashback έρχονται στη μνήμη της: η γέννηση του παιδιού τους, οι εκρηκτικές αντιδράσεις της Μαριάν σε μια απιστία του Αντρέα και ένα γάμος που κινδυνεύει να διαλυθεί. Παράλληλα, οι διασωστικές ομάδες επιχειρούν σε διαφορετικά σημεία χωρίς αποτέλεσμα. Ο Λάζαρος και ένας εθελοντής διασώστης προσπαθούν να κατέβουν στις όχθες της απέναντι πλευράς αλλά και εκεί η κατάβαση μοιάζει απίθανη. Εκεί εμφανίζεται και ο Πέτρος, ο νεότερος αδελφός της Σοφίας, ο οποίος δείχνει να μην ξέρει για τους αγνοούμενους και τις έρευνες αλλά σύντομα καταλαβαίνουμε ότι κάτι γνωρίζει και το κρύβει. Καθώς όλοι περιμένουν την ΕΜΑΚ, ο Λάζαρος ζητά από την Σοφία να ρίξει δυο κανό στο νερό μήπως και τα βρουν οι αγνοούμενοι. Η Σοφία το κάνει, ενώ η βροχή σε λίγο αρχίζει. Ο Αντρέας και η Μαριάν μετακινούνται προσπαθώντας να βρουν καταφύγιο. Η ΕΜΑΚ φτάνει στην Καρύταινα όπου είναι όλοι συγκεντρωμένοι αλλά εκεί καταφτάνει κάτω από τη βροχή και ο Πέτρος, ο οποίος γεμάτος τύψεις αποκαλύπτει ότι ένας φίλος του βρήκε το απόγευμα το παρατημένο αυτοκίνητο του ζευγαριού πάνω από το ποτάμι, μπήκε μέσα και για μια ανόητη πλάκα το μετακίνησε ένα χιλιόμετρο παρακάτω πριν το παρατήσει. Που σημαίνει ότι οι έρευνες τόσες ώρες γίνονταν σε λάθος σημεία…

Δημιουργός σειράς – Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας

Σενάριο: Γιώργος Γκικαπέππας, Κατερίνα Γιαννάκου

Casting: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Φωτογραφία: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης

Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης

Μουσική: Δημήτρης Φριτζαλάς

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Ηχολήπτης: Θεόφιλος Μποτονάκης

Οργάνωση παραγωγής: Δόμνα Μπαρούνη, Γιώργος Μοσχοβίτης

Εκτέλεση παραγωγής: Διονύσης Παναγιωτάκης – Primavisione

Executive producer: Τζένη Αθανασοπούλου

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Στεφανία Γουλιώτη (Μαριάν), Χρήστος Λούλης (Αντρέας), Θέμης Πάνου (Γιάννος, πατέρας Μαριάν), Άννα Καλαϊτζίδου (Ειρήνη, αδελφή Αντρέα), Κίττυ Παϊταζόγλου (Σοφία, trekking trainer), Φιντέλ Ταλαμπούκας (Λάζαρος, rafting trainer), Νίκος Αρβανίτης (Φαίδωνας Κεχαγιάς, πολιτικός περιφέρειας), Αλέξανδρος Μαυρόπουλος (Στάθης, επικεφαλής πυροσβεστικής), Στέλιος Ξανθουδάκης (Μηνάς, αστυνομικός διοικητής), Μπάμπης Αλεφάντης (Πέτρος, αδελφός Σοφίας), Λευτέρης Πολυχρόνης (Γιώργος, επικεφαλής ΕΜΑΚ), Θάνος Τοκάκης (Παύλος, συνέταιρος Αντρέα), Κίμωνας Κουρής (Στέλιος, οικονομικός διευθυντής Αντρέα), Ντένης Μακρής (Χάρης, γιατρός διασώστης), Βασίλης Κουλακιώτης (διασώστης), Δημήτρης Αριανούτσος (Φάνης, διασώστης), Σοφία Σεϊρλή (μητέρα Αντρέα), Άρης Λεμπεσόπουλος (πατέρας Αντρέα), Μαρία Αποστολακέα (μητέρα Μαριάν) και η μικρή Μαρίνα Καρδάτου (κόρη Αντρέα–Μαριάν).