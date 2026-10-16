Η δραματική σειρά με στοιχεία περιπέτειας «Αύριο», σε σκηνοθεσία και δημιουργία του βραβευμένου Γιώργου Γκικαπέππα, μετά την επιτυχημένη της πορεία στο ERTFLIX, μεταδίδεται από την ΕΡΤ1 κάθε Κυριακή στις 23:00. Η σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στις 23:00

Eπεισόδιο 2ο. Μαριάν και Αντρέας βρίσκονται σε διαφορετικό σημείο και προσπαθούν να μην πνιγούν και να βγουν έξω, χωρίς να γνωρίζει ο ένας πού βρίσκεται ο άλλος. Η Μαριάν έχει τραυματιστεί στο γόνατο και στο κεφάλι αλλά καταφέρνει να αναρριχηθεί σε μια όχθη κοντά στο δάσος. Ο Αντρέας έχει χτυπήσει στον ώμο και στα πλευρά και βγαίνει με μεγάλη υπερπροσπάθεια σε μια βραχώδη όχθη. Ο Λάζαρος και η Σοφία προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους μάταια. Ενημερώνουν άμεσα τον Στάθη, τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής και τον Μηνά, διοικητή της τοπικής αστυνομίας, και από κει αρχίζει η επιχείρηση διάσωσης. Η Ειρήνη στην Αθήνα, φροντίζει μαζί με τον Γιάννο τη μικρή Άννα που περιμένει τηλέφωνο από τους γονείς της. Χωρίς να γνωρίζει την τύχη των αγνοουμένων, ο Στάθης επιχειρεί να οργανώσει την έρευνα. Ο Λάζαρος και η Σοφία εμπλέκονται σθεναρά αφού γνωρίζουν το ποτάμι καλύτερα και καλούν τους πρώτους εθελοντές διασώστες. Οι πρώτοι άντρες της πυροσβεστικής κατεβαίνουν στο ποτάμι. Η κατάβαση είναι δύσκολη, αφού το νερό έχει ανέβει ψηλά και είναι πολύ ορμητικό. Η Μαριάν αρχίζει να περιπλανιέται στο δάσος πλάι στο ποτάμι. Οι δυνάμεις της λιγοστεύουν και η υποθερμία αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της. Flashbacks από τη ζωή της έρχονται φευγαλέα στη μνήμη της. Οι ντόπιοι μαθαίνουν ότι η Μαριάν είναι κόρη διευθυντή μεγάλης εφημερίδας και ενημερώνουν τον αντιπεριφερειάρχη Φαίδωνα Κεχαγιά, αγνοώντας ότι είναι φίλος του Γιάννου. Εκείνος του τηλεφωνεί στην Αθήνα και ο Γιάννος με την Ειρήνη σοκάρονται.

Δημιουργός σειράς – Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας

Σενάριο: Γιώργος Γκικαπέππας, Κατερίνα Γιαννάκου

Casting: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Φωτογραφία: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης

Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης

Μουσική: Δημήτρης Φριτζαλάς

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Ηχολήπτης: Θεόφιλος Μποτονάκης

Οργάνωση παραγωγής: Δόμνα Μπαρούνη, Γιώργος Μοσχοβίτης

Εκτέλεση παραγωγής: Διονύσης Παναγιωτάκης – Primavisione

Executive producer: Τζένη Αθανασοπούλου

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Στεφανία Γουλιώτη (Μαριάν), Χρήστος Λούλης (Αντρέας), Θέμης Πάνου (Γιάννος, πατέρας Μαριάν), Άννα Καλαϊτζίδου (Ειρήνη, αδελφή Αντρέα), Κίττυ Παϊταζόγλου (Σοφία, trekking trainer), Φιντέλ Ταλαμπούκας (Λάζαρος, rafting trainer), Νίκος Αρβανίτης (Φαίδωνας Κεχαγιάς, πολιτικός περιφέρειας), Αλέξανδρος Μαυρόπουλος (Στάθης, επικεφαλής πυροσβεστικής), Στέλιος Ξανθουδάκης (Μηνάς, αστυνομικός διοικητής), Μπάμπης Αλεφάντης (Πέτρος, αδελφός Σοφίας), Λευτέρης Πολυχρόνης (Γιώργος, επικεφαλής ΕΜΑΚ), Θάνος Τοκάκης (Παύλος, συνέταιρος Αντρέα), Κίμωνας Κουρής (Στέλιος, οικονομικός διευθυντής Αντρέα), Ντένης Μακρής (Χάρης, γιατρός διασώστης), Βασίλης Κουλακιώτης (διασώστης), Δημήτρης Αριανούτσος (Φάνης, διασώστης), Σοφία Σεϊρλή (μητέρα Αντρέα), Άρης Λεμπεσόπουλος (πατέρας Αντρέα), Μαρία Αποστολακέα (μητέρα Μαριάν) και η μικρή Μαρίνα Καρδάτου (κόρη Αντρέα–Μαριάν).