Μετά την επιτυχημένη της πορεία στο ERTFLIX, η δραματική σειρά με στοιχεία περιπέτειας 8 επεισοδίων, «Αύριο», που φέρει την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα, μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, κάθε Κυριακή, στις 23:00.



Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, στις 23:00

Eπεισόδιο 6ο. Οι χαμένες ώρες εξαιτίας της έρευνας σε λάθος σημείο και οι ώρες που χάνονται πλέον από την καταιγίδα σπέρνουν υπερένταση. Ο Γιάννος δεν διστάζει να επιτεθεί στη Σοφία και τον Λάζαρο για το λάθος του Πέτρου. Εκείνοι αμύνονται και η κατάσταση κοντεύει να ξεφύγει. Οι ψυχραιμότεροι επεμβαίνουν και όλοι μοιάζουν ανήμποροι να τα βάλουν με την τύχη και την καταιγίδα.

Ο Αντρέας και η Μαριάν, κινητοποιώντας όσο ένστικτο επιβίωσης διαθέτουν ακόμα, προσπαθούν να βρουν νέο καταφύγιο μέσα στο δάσος μέχρι να σταματήσει η βροχή. Καθώς η καταιγίδα μαίνεται, ο Γιάννος ζητά συγγνώμη από τη Σοφία, αλλά εκείνη, ασυγκράτητη, θέλει να οργανώσει εθελοντές για να ψάξουν ανεξάρτητα από την ΕΜΑΚ. Ο επικεφαλής, αλλά και ο Στάθης, διαφωνούν, αφού ο κίνδυνος τραυματισμού των διασωστών είναι μεγάλος.

Μια νέα σύγκρουση πάει να πυροδοτηθεί, όταν η βροχή δείχνει να κοπάζει. Όλες οι ομάδες σηκώνονται και καταστρώνεται νέο σχέδιο ερευνών σε διαφορετικά σημεία.

Η Μαριάν και ο Αντρέας, χωριστά, μοιάζουν να προσπαθούν να μείνουν ζωντανοί στις δύο όχθες. Η Μαριάν αρχίζει να έχει παραισθήσεις από την υποθερμία και όλα παραμορφώνονται μέσα στο βρεγμένο δάσος. Ο Αντρέας, όσο μπορεί να μετακινηθεί, προσπαθεί να βρει καινούργιο σημείο, πιο κοντά στο ποτάμι αυτή τη φορά.

Οι διασώστες ψάχνουν μέσα στα δάση με φακούς, φωνάζοντας. Η συγκινητική τους προσπάθεια είναι γεμάτη δυσκολίες.

Ο Λάζαρος και η Σοφία, μαζί με δύο έμπειρους διασώστες της ΕΜΑΚ και δύο εθελοντές, περνούν στην απέναντι όχθη ψάχνοντας και εκείνοι. Πότε πότε σταματούν για να πάρουν ανάσα και να οργανωθούν και πάλι. Ξέρουν ότι κάθε στιγμή που περνά κάνει πλέον τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα.

Η Μαριάν θυμάται το παραμύθι που είπε το προηγούμενο βράδυ στην κόρη της: ζωγραφίζεις ένα παράθυρο στον τοίχο κι από εκεί ξεφεύγεις για πάντα.

Δημιουργός σειράς – Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας

Σενάριο: Γιώργος Γκικαπέππας, Κατερίνα Γιαννάκου

Casting: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Φωτογραφία: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης

Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης

Μουσική: Δημήτρης Φριτζαλάς

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Ηχολήπτης: Θεόφιλος Μποτονάκης

Οργάνωση παραγωγής: Δόμνα Μπαρούνη, Γιώργος Μοσχοβίτης

Εκτέλεση παραγωγής: Διονύσης Παναγιωτάκης – Primavisione

Executive producer: Τζένη Αθανασοπούλου

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Στεφανία Γουλιώτη (Μαριάν), Χρήστος Λούλης (Αντρέας), Θέμης Πάνου (Γιάννος, πατέρας Μαριάν), Άννα Καλαϊτζίδου (Ειρήνη, αδελφή Αντρέα), Κίττυ Παϊταζόγλου (Σοφία, trekking trainer), Φιντέλ Ταλαμπούκας (Λάζαρος, rafting trainer), Νίκος Αρβανίτης (Φαίδωνας Κεχαγιάς, πολιτικός περιφέρειας), Αλέξανδρος Μαυρόπουλος (Στάθης, επικεφαλής πυροσβεστικής), Στέλιος Ξανθουδάκης (Μηνάς, αστυνομικός διοικητής), Μπάμπης Αλεφάντης (Πέτρος, αδελφός Σοφίας), Λευτέρης Πολυχρόνης (Γιώργος, επικεφαλής ΕΜΑΚ), Θάνος Τοκάκης (Παύλος, συνέταιρος Αντρέα), Κίμωνας Κουρής (Στέλιος, οικονομικός διευθυντής Αντρέα), Ντένης Μακρής (Χάρης, γιατρός διασώστης), Βασίλης Κουλακιώτης (διασώστης), Δημήτρης Αριανούτσος (Φάνης, διασώστης), Σοφία Σεϊρλή (μητέρα Αντρέα), Άρης Λεμπεσόπουλος (πατέρας Αντρέα), Μαρία Αποστολακέα (μητέρα Μαριάν) και η μικρή Μαρίνα Καρδάτου (κόρη Αντρέα–Μαριάν).