Μετά την επιτυχημένη της πορεία στο ERTFLIX, η δραματική σειρά με στοιχεία περιπέτειας 8 επεισοδίων, «Αύριο», που φέρει την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα, μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, κάθε Κυριακή, στις 23:00.

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στις 23:00

Eπεισόδιο 7ο. Αρχίζει να ξημερώνει. Οι ομάδες των διασωστών σε όλα τα σημεία δίνουν μάχη με το χρόνο. Τα drone ΕΜΑΚ και πυροσβεστικής σηκώνονται. Το πρώτο φως κινητοποιεί και το κέντρο επιχειρήσεων στην Καρύταινα. Ο άυπνος Γιάννος πιέζει ξανά τον Κεχαγιά να έρθει άμεσα ελικόπτερο. Εκείνος που έχει μείνει όλη τη νύχτα μαζί του αρχίζει πάλι τα τηλέφωνα. Ο Κεχαγιάς, που γνωρίζει ότι ο Γιάννος μεγάλωσε μόνος του την μικρή Μαριάν όταν αυτοκτόνησε η γυναίκα του, βλέπει ότι δεν θ’ αντέξει αν συμβεί άλλο κακό. Ταυτόχρονα η Μαριάν ξυπνάει μισοπαγωμένη. Ίσα που μπορεί να κινηθεί για μερικές στιγμές. Τρέμει. Το χτυπημένο της γόνατο έπειτα από τόσες ώρες την αναγκάζει να μην μπορεί να μετακινηθεί εύκολα. Η ομάδα του Λάζαρου και της Σοφίας που ακολουθούν χωρίς να το γνωρίζουν το μονοπάτι που πέρασε η Μαριάν, βρίσκουν σημάδια της στους κορμούς και ενημερώνουν τις απέναντι ομάδες του Στάθη και της ΕΜΑΚ. Βρίσκουν το στίγμα και μετακινούν τα drone προς τα κει. Οι ελπίδες από τα σημάδια της Μαριάν δίνουν νέα ορμή στις έρευνες και κουράγιο στους διασώστες. Ο Γιάννος το μαθαίνει και θέλει να μεταβεί εκεί. Στην άλλη όχθη, με τις τελευταίες δυνάμεις που του μένουν, ο Αντρέας προσπαθεί να μετακινηθεί για να βλέπει καλύτερα απέναντι. Τα νερά έχουν ηρεμήσει στο ποτάμι και βρίσκει ένα ασφαλές σημείο κοντά στο νερό. Αρχίζει να κάνει πάλι σήματα με τον μικρό φακό. Η Μαριάν που αρχίζει κι εκείνη πλέον να πλησιάζει στο ποτάμι, βλέπει αυτή τη φορά το φωτάκι και δεν μπορεί να πιστέψει ότι τον βλέπει για πρώτη φορά. Του φωνάζει και προσπαθεί να μαζέψει τις δυνάμεις της. Όμως και οι δύο είναι έτοιμοι να καταρρεύσουν. Πρώτος χάνει τις αισθήσεις του εκείνος. Η Μαριάν αναστατωμένη που δεν ακούει τον Αντρέα, ακούει ξαφνικά τον ήχο του κανό που είχε ρίξει η Σοφία να χτυπά ρυθμικά στην όχθη της. Η Μαριάν, με μόνη ελπίδα το κανό, γλιστρά όπως όπως και αρπάζεται απ’ αυτό. Χωρίς να ξέρει καν αν μπορεί, μπαίνει με το κανό στο ποτάμι και προσπαθεί να το διασχίσει και να περάσει απέναντι.

Δημιουργός σειράς – Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας

Σενάριο: Γιώργος Γκικαπέππας, Κατερίνα Γιαννάκου

Casting: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Φωτογραφία: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης

Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης

Μουσική: Δημήτρης Φριτζαλάς

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Ηχολήπτης: Θεόφιλος Μποτονάκης

Οργάνωση παραγωγής: Δόμνα Μπαρούνη, Γιώργος Μοσχοβίτης

Εκτέλεση παραγωγής: Διονύσης Παναγιωτάκης – Primavisione

Executive producer: Τζένη Αθανασοπούλου

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Στεφανία Γουλιώτη (Μαριάν), Χρήστος Λούλης (Αντρέας), Θέμης Πάνου (Γιάννος, πατέρας Μαριάν), Άννα Καλαϊτζίδου (Ειρήνη, αδελφή Αντρέα), Κίττυ Παϊταζόγλου (Σοφία, trekking trainer), Φιντέλ Ταλαμπούκας (Λάζαρος, rafting trainer), Νίκος Αρβανίτης (Φαίδωνας Κεχαγιάς, πολιτικός περιφέρειας), Αλέξανδρος Μαυρόπουλος (Στάθης, επικεφαλής πυροσβεστικής), Στέλιος Ξανθουδάκης (Μηνάς, αστυνομικός διοικητής), Μπάμπης Αλεφάντης (Πέτρος, αδελφός Σοφίας), Λευτέρης Πολυχρόνης (Γιώργος, επικεφαλής ΕΜΑΚ), Θάνος Τοκάκης (Παύλος, συνέταιρος Αντρέα), Κίμωνας Κουρής (Στέλιος, οικονομικός διευθυντής Αντρέα), Ντένης Μακρής (Χάρης, γιατρός διασώστης), Βασίλης Κουλακιώτης (διασώστης), Δημήτρης Αριανούτσος (Φάνης, διασώστης), Σοφία Σεϊρλή (μητέρα Αντρέα), Άρης Λεμπεσόπουλος (πατέρας Αντρέα), Μαρία Αποστολακέα (μητέρα Μαριάν) και η μικρή Μαρίνα Καρδάτου (κόρη Αντρέα–Μαριάν).