Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Έπειτα από χρόνια προετοιμασιών και διαδοχικές αναβολές, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, ανοίγει επίσημα τις πύλες του αύριο, Σάββατο (1/11), στο Κάιρο. Η τελετή των εγκαινίων, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα, στοχεύει να προβάλει τα πολιτιστικά επιτεύγματα της Αιγύπτου και να ενισχύσει τη διεθνή τουριστική της εικόνα.

Το Μουσείο, με πανοραμική θέα στις Πυραμίδες της Γκίζας, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά έργα παγκοσμίως. Η κατασκευή του διήρκεσε δύο δεκαετίες και κόστισε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια, συγκεντρώνοντας πέντε χιλιετίες αιγυπτιακής ιστορίας και τριάντα δυναστείες υπό μία στέγη.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το νέο μουσείο θα προσελκύει περισσότερους από πέντε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, καθώς φιλοξενεί μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα της αρχαίας Αιγύπτου — αρκετά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.

Οι αιγυπτιακές αρχές χαρακτηρίζουν τα εγκαίνια «ιστορικό γεγονός» και «δώρο της Αιγύπτου προς τον κόσμο», ενώ ο εγχώριος Τύπος κάνει λόγο για «νέο κεφάλαιο στην ιστορία του αιγυπτιακού πολιτισμού». Περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες θα παραστούν στην τελετή, μεταξύ των οποίων 40 με επικεφαλής βασιλείς, πρίγκιπες και αρχηγούς κρατών, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

Το πρόγραμμα των εγκαινίων παραμένει μυστικό, όπως και οι λεπτομέρειες για την παρουσίαση της κορυφαίας συλλογής του μουσείου — του θησαυρού του Τουταγχαμών, που ανακαλύφθηκε το 1922 στην Κοιλάδα των Βασιλέων. Από την ερχόμενη Τρίτη, οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν 4.500 ταφικά κτερίσματα του νεαρού φαραώ, συγκεντρωμένα για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο εκθεσιακό χώρο.

Η σημασία του έργου αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι επέβλεψε προσωπικά τις τελευταίες προετοιμασίες, υπογραμμίζοντας πως η τελετή πρέπει να «αντανακλά το κύρος της Αιγύπτου ως κοιτίδας του παγκόσμιου πολιτισμού». Στο ίδιο πνεύμα, ο πρωθυπουργός Μουσταφά Μαντμπούλι δήλωσε ότι το GEM θα αποτελέσει «παγκόσμιο σημείο αναφοράς στον τομέα του πολιτισμού και της επιστήμης».

Αρχικά, τα εγκαίνια είχαν προγραμματιστεί για τις 3 Ιουλίου, όμως αναβλήθηκαν λόγω περιφερειακών εντάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί το διεθνές ενδιαφέρον που αρμόζει στο γεγονός.

Για την παγκόσμια προβολή του εγχειρήματος, ο αιγυπτιακός όμιλος United Media Services σύναψε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok, επιδιώκοντας να προωθήσει πολιτιστικά την εικόνα της χώρας σε νεανικό και διεθνές κοινό.

Ο τουριστικός τομέας, ύστερα από χρόνια αστάθειας, δείχνει σημάδια ισχυρής ανάκαμψης. Τα έσοδα του 2023–2024 ανήλθαν στα 14,4 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 34,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ περισσότεροι από 15 εκατομμύρια ξένοι επισκέπτες ταξίδεψαν στην Αίγυπτο μόνο τους πρώτους εννέα μήνες της φετινής χρονιάς. Οι αρχές αισιοδοξούν πως έως το 2026 ο αριθμός αυτός θα αγγίξει τα 18,6 εκατομμύρια, με αιχμή του δόρατος τον πολιτιστικό και τον παραθαλάσσιο τουρισμό.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ