Η νέα δραματική κομεντί της Λόρεν Μίλερ με τίτλο «Babies», αποκτά ακόμη μεγαλύτερη λάμψη, καθώς ανακοινώθηκαν σημαντικές προσθήκες στο πρωταγωνιστικό καστ.

Σύμφωνα με το Deadline, οι Σάρον Στόουν, Εντ Χελμς, Ντέιβιντ Στράθερν και Άσλεϊ Παρκ, θα συμμετάσχουν στο φιλόδοξο πρότζεκτ των AGC Studios και Monarch Media.

Οι τέσσερις ηθοποιοί πλαισιώνουν ένα ήδη ισχυρό σύνολο, στο οποίο ηγούνται η Άννα Κέντρικ και ο Σεθ Ρόγκεν. Το καστ συμπληρώνουν οι Ίσα Ρέι, Νταν Στίβενς, Ζακ Τσέρι και Κέιτ Μπερλάντ.

Η ταινία επικεντρώνεται στην Annie (Κέντρικ) και τον σύζυγό της Aaron (Ρόγκεν), οι οποίοι βρίσκονται σε δίλημμα για το αν επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά. Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, «η ισορροπία της ζωής τους ανατρέπεται όταν μια πρόσφατα χωρισμένη φίλη τους μετακομίζει στο σπίτι μαζί με το τετράχρονο παιδί της». Το φιλμ περιγράφεται ως μια σύγχρονη ματιά στις προκλήσεις της γονεϊκότητας, εξερευνώντας με χιούμορ και συναίσθημα την απόφαση -ή την άρνηση- της δημιουργίας οικογένειας.

Τα γυρίσματα υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Μίλερ Ρόγκεν έχουν ξεκινήσει ήδη και πραγματοποιούνται στο Λος Άντζελες με την στήριξη της Επιτροπής Κινηματογράφου της Καλιφόρνια.

Η Σάρον Στόουν στη συνέχεια πρόκειται να εμφανιστεί στον τρίτο κύκλο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του HBO «Euphoria» ενώ ο Εντ Χελμς θα πρωταγωνιστήσει στη βιογραφική ταινία «The Stunt Driver».

Ο βραβευμένος με Emmy Ντέιβιντ Στράθερν ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα του αστυνομικού θρίλερ «By Any Means» όπως και η Άσλεϊ Παρκ, για την επερχόμενη indie κωμωδία με τίτλο «Basic».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ