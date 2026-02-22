Ο γλυκύτερος αρκούδος του κόσμου αναμένεται να κλέψει την παράσταση στη φετινή τελετή απονομής των Βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA), που θα πραγματοποιηθεί απόψε Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το Variety, ο εμβληματικός Πάντινγκτον -ο οποίος αυτήν την περίοδο πρωταγωνιστεί στο West End με το «Paddington the Musical»- θα ανέβει στη σκηνή του Royal Festival Hall σε ρόλο παρουσιαστή. Ο δημοφιλής ήρωας θα απονείμει το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Παιδικής και Οικογενειακής Ταινίας, γράφοντας ιστορία ως το πρώτο μέλος της οικογένειας των… αρκτοειδών που αναλαμβάνει χρέη παρουσιαστή στον θεσμό.

Please look after this bear ❤️ We’re stocking up on marmalade sandwiches for the one and only Paddington Bear, who will be joining us to present an award at Sunday’s #EEBAFTAs! pic.twitter.com/bOmtcdSGrU — BAFTA (@BAFTA) February 19, 2026



Τη σκηνή αναμένεται να μοιραστούν δεκάδες ηχηρά ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ανάμεσα στους παρουσιαστές της βραδιάς ξεχωρίζουν οι: Αλίσια Βικάντερ, Κίλιαν Μέρφι, Έμιλι Γουάτσον, Ίθαν Χοκ, Τζίλιαν Άντερσον, Γκλεν Κλόουζ, Χάνα Γουάντινγκχεμ, Κέιτ Χάντσον, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Μόνικα Μπελούτσι, Πάτρικ Ντέμπσι, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Γουόργουικ Ντέιβις και ο Stormzy.

Επίσης, οι Jae, Audrey Nuna και Rei Ami θα ερμηνεύσουν το τραγούδι «Golden» από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Kpop Demon Hunters», ενώ η Jessie Ware θα τιμήσει τη μνήμη των ανθρώπων της τέχνης που έφυγαν από τη ζωή ερμηνεύοντας μία επιτυχία της Barbrara Streisand κατά τη διάρκεια του αφιερώματος «In Memoriam». Οικοδεσπότης της μεγάλης βραδιάς θα είναι για πρώτη φορά ο πολυβραβευμένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ.