Η καρδιά του κινηματογράφου χτυπά απόψε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου. Με οικοδεσπότη τον πολυτάλαντο Άλαν Κάμινγκ, η 79η τελετή των βραβείων BAFTA υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη λάμψη, ανατροπές και έντονες συγκινήσεις, καθώς οι κορυφαίοι δημιουργοί της χρονιάς διεκδικούν το πολυπόθητο χρυσό προσωπείο.

Τα φαβορί και οι υποψηφιότητες

Η αποψινή κούρσα των βραβείων αναδεικνύει δύο μεγάλους πρωταγωνιστές που κυριαρχούν στις προβλέψεις:

One Battle After Another: Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον εισέρχεται στη βραδιά ως το απόλυτο φαβορί με 14 υποψηφιότητες. Έχοντας ήδη γράψει ιστορία με ρεκόρ 16 αναφορών στη μακρά λίστα (longlist), οι 14 τελικές υποψηφιότητές της – συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου- αποτελούν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του θεσμού, πίσω μόνο από το θρυλικό «Gandhi» του 1983.

Sinners: Το έπος του Ράιαν Κούγκλερ ακολουθεί με 13 υποψηφιότητες. Ο Κούγκλερ διεκδικεί απόψε τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο οποίος διεκδικεί την πρώτη του υποψηφιότητα για Α’ Ανδρικό Ρόλο, και στη Γούνμι Μοσάκου για το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Η Μάχη των Αστέρων

Η βραδιά αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική και σε άλλες μεγάλες παραγωγές:

Τα «Hamnet» και «Marty Supreme» συγκεντρώνουν από 11 υποψηφιότητες. Στα highlights της τελετής θα είναι η «μονομαχία» ανάμεσα στον Πολ Μεσκάλ και τον Τίμοθι Σαλαμέ για το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η Κλόι Ζάο και ο Τζος Σαφντί βρίσκονται αντιμέτωποι στην κατηγορία της Σκηνοθεσίας.

Με 8 υποψηφιότητες το καθένα, τα «Frankenstein» και «Sentimental Value» παραμένουν ισχυροί διεκδικητές.

Το ελληνικό ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο με το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, το οποίο διεκδικεί 5 βραβεία, μαζί με τη βρετανική έκπληξη της χρονιάς, το «I Swear».

Την τριάδα των υποψηφιοτήτων τους θα προσπαθήσουν να εξαργυρώσουν απόψε και οι βρετανικές παραγωγές «The Ballad of Wallis Island» και «Pillion».

Τι να περιμένουμε στην τελετή

Εκτός από το διαγωνιστικό μέρος, η αποψινή γιορτή θα περιλαμβάνει το τιμητικό BAFTA Fellowship στη Dame Donna Langley, καθώς και ζωντανές εμφανίσεις από τις Jessie Ware, EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami.

Η τελετή ξεκινά σε λίγες ώρες, προσφέροντας την πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι θα είναι οι μεγάλοι νικητές στον δρόμο προς τα Όσκαρ.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες BAFTA 2026:

Καλύτερη Ταινία

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad about the Boy

Die My Love

H Is For Hawk

Hamnet

I Swear

Mr Burton

Pillion

Steve

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet

Ρόουζ Μπερν – If I Had Legs I’d Kick You

Κέιτ Χάντσον – Song Sung Blue

Τσέις Ινφίνιτι – One Battle After Another

Ρενάτε Ράινσβε – Sentimental Value

Έμα Στόουν – Bugonia

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Ρόμπερτ Αραμάγιο – I Swear

Τιμοτέ Σαλαμέ – Marty Supreme

Λεονάρντο Ντι Κάπριο – One Battle After Another

Ίθαν Χοκ – Blue Moon

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – Sinners

Τζέσι Πλέμονς – Bugonia

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Οντέσα Α’Ζάιον – Marty Supreme

Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λίλεος – Sentimental Value

Γούνμι Μοσάκου – Sinners

Κάρεϊ Μάλιγκαν – The Ballad of Wallis Island

Τεγιάνα Τέιλορ – One Battle After Another

Έμιλι Γουάτσον – Hamnet

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο ντελ Τόρο – One Battle After Another

Τζέικομπ Ελόρντι – Frankenstein

Πολ Μέσκαλ – Hamnet

Πίτερ Μιούλαν – I Swear

Σον Πεν – One Battle After Another

Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Sentimental Value

Σκηνοθεσία

Bugonia – Γιώργος Λάνθιμος

Hamnet – Κλόι Ζάο

Marty Supreme – Τζος Σάφντι

One Battle After Another – Πολ Τόμας Άντερσον

Sentimental Value – Γιοακίμ Τρίερ

Sinners – Ράιαν Κούγκλερ

Εξαιρετικό ντεμπούτο Βρετανού σεναριογράφου, σκηνοθέτη ή παραγωγού

The Ceremony – Τζακ Κινγκ (σκηνοθεσία, σενάριο), Χόλι Μπράιαν (παραγωγή), Λούσι Μιρ (παραγωγή)

My Father’s Shadow – Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ (σκηνοθεσία), Γουέιλ Ντέιβις (σενάριο)

Pillion – Χάρι Λάιτον (σκηνοθεσία, σενάριο)

A Want in Her – Μάιριντ Κάρτεν (σκηνοθεσία)

Wasteman – Καλ ΜακΜάου (σκηνοθεσία), Χάντερ Άντριους (σενάριο), Όουιν Ντόραν (σενάριο)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Elio

Little Amélie

Zootropolis 2

Καλύτερη παιδική & οικογενειακή ταινία

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

I Swear – Κερκ Τζόουνς

Marty Supreme – Ρόναλντ Μπρόνσταϊν, Τζος Σάφντι

The Secret Agent – Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο

Sentimental Value – Έσκιλ Βογκτ, Γιοακίμ Τρίερ

Sinners – Ράιαν Κούγκλερ

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο

The Ballad of Wallis Island – Τομ Μπάσντεν, Τιμ Κι

Bugonia – Γουίλ Τρέισι

Hamnet – Κλόε Ζάο, Μάγκι Ο’Φάρελ

One Battle After Another – Πολ Τόμας Άντερσον

Pillion – Χάρι Λάιτον

Καλύτερο Καστ (σύνολο):

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη Φωτογραφία:

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Καλύτερο Μοντάζ:

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Κοστούμια:

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Μακιγιάζ:

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Μουσική:

«Bugonia»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής:

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Ήχος:

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

Εφέ:

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους:

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους:

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

Ανερχόμενος Ηθοποιός σύμφωνα με την ψήφο του κοινού

Ρόμπερτ Αραμάγιο

Μάιλς Κάτον

Τσέις Ινφίνιτι

Άρτσι Μάντεκγουε

Πόζι Στέρλινγκ