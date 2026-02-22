Η καρδιά του κινηματογράφου χτυπά απόψε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου. Με οικοδεσπότη τον πολυτάλαντο Άλαν Κάμινγκ, η 79η τελετή των βραβείων BAFTA υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη λάμψη, ανατροπές και έντονες συγκινήσεις, καθώς οι κορυφαίοι δημιουργοί της χρονιάς διεκδικούν το πολυπόθητο χρυσό προσωπείο.
Τα φαβορί και οι υποψηφιότητες
Η αποψινή κούρσα των βραβείων αναδεικνύει δύο μεγάλους πρωταγωνιστές που κυριαρχούν στις προβλέψεις:
One Battle After Another: Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον εισέρχεται στη βραδιά ως το απόλυτο φαβορί με 14 υποψηφιότητες. Έχοντας ήδη γράψει ιστορία με ρεκόρ 16 αναφορών στη μακρά λίστα (longlist), οι 14 τελικές υποψηφιότητές της – συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου- αποτελούν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του θεσμού, πίσω μόνο από το θρυλικό «Gandhi» του 1983.
Sinners: Το έπος του Ράιαν Κούγκλερ ακολουθεί με 13 υποψηφιότητες. Ο Κούγκλερ διεκδικεί απόψε τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο οποίος διεκδικεί την πρώτη του υποψηφιότητα για Α’ Ανδρικό Ρόλο, και στη Γούνμι Μοσάκου για το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου.
Η Μάχη των Αστέρων
Η βραδιά αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική και σε άλλες μεγάλες παραγωγές:
Τα «Hamnet» και «Marty Supreme» συγκεντρώνουν από 11 υποψηφιότητες. Στα highlights της τελετής θα είναι η «μονομαχία» ανάμεσα στον Πολ Μεσκάλ και τον Τίμοθι Σαλαμέ για το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η Κλόι Ζάο και ο Τζος Σαφντί βρίσκονται αντιμέτωποι στην κατηγορία της Σκηνοθεσίας.
Με 8 υποψηφιότητες το καθένα, τα «Frankenstein» και «Sentimental Value» παραμένουν ισχυροί διεκδικητές.
Το ελληνικό ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο με το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, το οποίο διεκδικεί 5 βραβεία, μαζί με τη βρετανική έκπληξη της χρονιάς, το «I Swear».
Την τριάδα των υποψηφιοτήτων τους θα προσπαθήσουν να εξαργυρώσουν απόψε και οι βρετανικές παραγωγές «The Ballad of Wallis Island» και «Pillion».
Τι να περιμένουμε στην τελετή
Εκτός από το διαγωνιστικό μέρος, η αποψινή γιορτή θα περιλαμβάνει το τιμητικό BAFTA Fellowship στη Dame Donna Langley, καθώς και ζωντανές εμφανίσεις από τις Jessie Ware, EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami.
Η τελετή ξεκινά σε λίγες ώρες, προσφέροντας την πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι θα είναι οι μεγάλοι νικητές στον δρόμο προς τα Όσκαρ.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες BAFTA 2026:
Καλύτερη Ταινία
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad about the Boy
Die My Love
H Is For Hawk
Hamnet
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve
Α΄ Γυναικείος Ρόλος
Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet
Ρόουζ Μπερν – If I Had Legs I’d Kick You
Κέιτ Χάντσον – Song Sung Blue
Τσέις Ινφίνιτι – One Battle After Another
Ρενάτε Ράινσβε – Sentimental Value
Έμα Στόουν – Bugonia
Α΄ Ανδρικός Ρόλος
Ρόμπερτ Αραμάγιο – I Swear
Τιμοτέ Σαλαμέ – Marty Supreme
Λεονάρντο Ντι Κάπριο – One Battle After Another
Ίθαν Χοκ – Blue Moon
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – Sinners
Τζέσι Πλέμονς – Bugonia
Β΄ Γυναικείος Ρόλος
Οντέσα Α’Ζάιον – Marty Supreme
Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λίλεος – Sentimental Value
Γούνμι Μοσάκου – Sinners
Κάρεϊ Μάλιγκαν – The Ballad of Wallis Island
Τεγιάνα Τέιλορ – One Battle After Another
Έμιλι Γουάτσον – Hamnet
Β΄ Ανδρικός Ρόλος
Μπενίσιο ντελ Τόρο – One Battle After Another
Τζέικομπ Ελόρντι – Frankenstein
Πολ Μέσκαλ – Hamnet
Πίτερ Μιούλαν – I Swear
Σον Πεν – One Battle After Another
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Sentimental Value
Σκηνοθεσία
Bugonia – Γιώργος Λάνθιμος
Hamnet – Κλόι Ζάο
Marty Supreme – Τζος Σάφντι
One Battle After Another – Πολ Τόμας Άντερσον
Sentimental Value – Γιοακίμ Τρίερ
Sinners – Ράιαν Κούγκλερ
Εξαιρετικό ντεμπούτο Βρετανού σεναριογράφου, σκηνοθέτη ή παραγωγού
The Ceremony – Τζακ Κινγκ (σκηνοθεσία, σενάριο), Χόλι Μπράιαν (παραγωγή), Λούσι Μιρ (παραγωγή)
My Father’s Shadow – Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ (σκηνοθεσία), Γουέιλ Ντέιβις (σενάριο)
Pillion – Χάρι Λάιτον (σκηνοθεσία, σενάριο)
A Want in Her – Μάιριντ Κάρτεν (σκηνοθεσία)
Wasteman – Καλ ΜακΜάου (σκηνοθεσία), Χάντερ Άντριους (σενάριο), Όουιν Ντόραν (σενάριο)
Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirāt
The Voice of Hind Rajab
Καλύτερο ντοκιμαντέρ
2000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων
Elio
Little Amélie
Zootropolis 2
Καλύτερη παιδική & οικογενειακή ταινία
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο
I Swear – Κερκ Τζόουνς
Marty Supreme – Ρόναλντ Μπρόνσταϊν, Τζος Σάφντι
The Secret Agent – Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο
Sentimental Value – Έσκιλ Βογκτ, Γιοακίμ Τρίερ
Sinners – Ράιαν Κούγκλερ
Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο
The Ballad of Wallis Island – Τομ Μπάσντεν, Τιμ Κι
Bugonia – Γουίλ Τρέισι
Hamnet – Κλόε Ζάο, Μάγκι Ο’Φάρελ
One Battle After Another – Πολ Τόμας Άντερσον
Pillion – Χάρι Λάιτον
Καλύτερο Καστ (σύνολο):
I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Καλύτερη Φωτογραφία:
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Καλύτερο Μοντάζ:
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Κοστούμια:
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Μακιγιάζ:
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Μουσική:
«Bugonia»
«Frankenstein»
«Hamnet»
«One Battle After Another»
«Sinners»
Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής:
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Ήχος:
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
Εφέ:
Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους:
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise
Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους:
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles
Ανερχόμενος Ηθοποιός σύμφωνα με την ψήφο του κοινού
Ρόμπερτ Αραμάγιο
Μάιλς Κάτον
Τσέις Ινφίνιτι
Άρτσι Μάντεκγουε
Πόζι Στέρλινγκ