Παγκόσμιο παραλήρημα έχει προκαλέσει η ταινία της Barbie, που κυκλοφόρησε στις 20 Ιουλίου, με πρωταγωνιστές την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

Η Warner Bros ανακοίνωσε ότι η ταινία ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια μόλις 17 ημέρες μετά την πρώτη προβολή της στους κινηματογράφους.

‘Barbie’ hits the $1 billion mark at the box office https://t.co/ZkrbQcKpWI pic.twitter.com/qeX9nPtYqZ

— CNN (@CNN) August 6, 2023