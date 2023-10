Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Μπαρτ Γιάνγκ, ο οποίος έγινε γνωστός για τον ρόλο του «Πόλι Πενίνο» στο πλευρό του «Ρόκι Μπαλμπόα».

Ο Γιάνγκ εξάλλου στους εκατοντάδες ρόλους του σε κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές υποδυόταν τις περισσότερες φορές τον Ιταλο-αμερικανό.

Όπως δήλωσε στους New York Times η κόρη του, ο Γιάνγκ πέθανε στις 8 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία θανάτου.

Το πραγματικό όνομα του 83χρονου ηθοποιού που είχε γεννηθεί στο Κουίνς της Νέας Υόρκης ήταν Τζέραλντ Τομάσον ΝτεΛουίζ. Στη δεκαετία του ’50 υπηρέτησε στους πεζοναύτες και στη συνέχεια έγινε μαθητής στο Lee Strasberg’s Actors Studio.

Η πρώτη του εμφάνιση στο πλευρό του Σιλβέστερ Σταλόνε έγινε το 1976 με τον Γιανγκ να υποδύεται τον αλκοολικό χασάπη και φίλο του «Ρόκι» ο οποίος χρησιμοποιούσε τα κρέατα στο ψυγείο του «Πόλι» για να δυναμώσει τις γροθιές του. Ο ρόλος αυτός του είχε χαρίσει, μάλιστα, και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου.

Εκτός από τις έξι ταινίες «Ρόκι» στις οποίες συμμετείχε ο Γκραντ συμμετείχε και σε ταινίες όπως Chinatown, The Pope of Greenwich Village και Once Upon a Time in America ενώ στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε σειρές όπως as M*A*S*H, The Rockford Files, Baretta και Law & Order.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποχαιρετά τον φίλο και συνεργάτη του

«Ήσουν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και καλλιτέχνης και θα λείψεις από τον κόσμο» έγραψε στο Instagram o Σιλβέστερ Σταλόνε ο οποίος χαρακτήρισε «αγαπημένο φίλο» τον 83χρονο ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή.