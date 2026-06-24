Οι εκδόσεις Anubis παρουσιάζουν το «Batman-Deadpool: Αλλόκοτη Συνάντηση», ένα εκρηκτικό graphic novel που σπάει τα καθιερωμένα, καθώς οι δύο κολοσσοί των κόμιξ, DC και Marvel, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους μετά από δεκαετίες. Η πολυαναμενόμενη αυτή έκδοση, που έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και υψηλή βαθμολογία στο Amazon (4,4/5), φέρνει στο ελληνικό κοινό τη συνάντηση που όλοι οι φίλοι των κόμικς ήθελαν να δουν, αλλά δεν πίστευαν ποτέ ότι θα πραγματοποιηθεί.

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Οι δύο μεγάλοι ήρωες, ο πολυλογάς μισθοφόρος Ντέντπουλ και ο προστάτης του Γκόθαμ, Μπάτμαν, θα χρειαστεί -αν και κάπως απρόθυμα- να συνεργαστούν προκειμένου να βρουν τη λύση σε δύο μυστηριώδεις υποθέσεις.

Οι Zeb Wells, Greg Capullo, Grant Morrison και Dan Mora συνυπογράφουν τις περιπέτειες των δύο σπουδαίων ηρώων, ενώ κορυφαία ονόματα της βιομηχανίας των κόμιξ υπογράφουν μικρότερες ιστορίες, στις οποίες άλλοι διάσημοι χαρακτήρες της DC και της Marvel συνεργάζονται απέναντι σε μεγάλες απειλές!

Η Ιστορία

O Ντέντπουλ και ο Μπάτμαν διασταυρώνουν ξίφη και μπάταρανγκ, καθώς Marvel και DC ενώνουν τις δυνάμεις τους έπειτα από δεκαετίες!​

​Ο Πολυλογάς Μισθοφόρος πρέπει να ταξιδέψει στο Γκόθαμ για μια υπόθεση, αλλά εκεί ο Μεγαλύτερος Ντετέκτιβ του Κόσμου θα τον βοηθήσει ή θα τον καταστρέψει; Όμως αυτή δεν είναι η μοναδική περιπέτεια που περιμένει το Δυναμικό Δίδ… ε, τους δύο ήρωες, καθώς θα πρωταγωνιστήσουν σε μια ιστορία τόσο παράλογη, που θα νομίζετε πως ονειρεύεστε!

Οι Zeb Wells, Greg Capullo, Grant Morrison και Dan Mora είναι οι υπεύθυνοι για τις περιπέτειες των δύο διάσημων ηρώων, ενώ μερικοί από τους σπουδαιότερους δημιουργούς σήμερα στο χώρο των κόμιξ βάζουν την υπογραφή τους σε μικρότερες ιστορίες, που συνεργάζονται άλλοι κορυφαίοι ήρωες της DC και της Marvel!

Κριτικές που ξεχώρισαν

«Άξιζε να περιμένεις τριάντα χρόνια γι’ αυτό!»

— COMICBOOK.COM​

«Το χιούμορ, η πρωτοποριακή αφήγηση κι η πραγματικά καταπληκτική εικονογράφηση κάνουν αυτόν τον τίτλο ξεχωριστό.»

— GET YOUR COMIC ON

Το graphic novel είναι διαθέσιμο σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και τα online καταστήματα.

ISBN: 978-618-6010-33-0 | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: EB-00-2097

ΣΕΛΙΔΕΣ: 120 | ΣΧΗΜΑ: 17 x 26 εκ. | ΤΙΜΗ: 15,50 €