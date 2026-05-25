Το «Baywatch», η σειρά που καθόρισε τα ’90s με φόντο τις παραλίες του Λος Άντζελες, επιστρέφει επίσημα στις οθόνες μας μέσα από το Fox και το πρώτο teaser είναι ήδη εδώ για να μας δείξει τη νέα γενιά ναυαγοσωστών.

Αυτή τη φορά, στο τιμόνι της ομάδας βρίσκεται ο Στίβεν Άμελ. Ο γνωστός ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο του Hobie Buchannon, ο οποίος πλέον ως αρχηγός καλείται να συνεχίσει τον θρύλο που άφησε πίσω ο πατέρας του, Mitch, τον οποίο όλοι θυμόμαστε να υποδύεται ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ. Ο Άμελ ανέβασε μάλιστα το βίντεο στο Instagram γράφοντας «Ονειρεύομαι σε αργή κίνηση», με τα πλάνα να δείχνουν τον ίδιο και τις συμπρωταγωνίστριές του, Μπρουκς Νέιντερ, Τζέσικα Μπέλκιν και Λίβι Νταν, να τρέχουν με τα κλασικά, κατακόκκινα μαγιό.

Η πλοκή του reboot φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή του Hobie, καθώς ξαφνικά εμφανίζεται η Charlie (την οποία υποδύεται η Μπέλκιν), μια κόρη που δεν ήξερε καν ότι είχε, έτοιμη να μπει κι αυτή στην ομάδα και να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση των Buchannon.

Το καστ συμπληρώνουν δυνατά ονόματα όπως η Σέι Μίτσελ, η Χάσι Χάρισον, ο Θαντέους ΛαΓκρόν και ο Νόα Μπεκ. Οι φαν της ορίτζιναλ σειράς, πάντως, θα χαρούν να μάθουν ότι σύμφωνα με το Deadline, ο Ντέιβιντ Τσοκάτσι και η Έρικα Ελένιακ επιστρέφουν στους παλιούς τους ρόλους ως Cody Madison και Shauni McClain.

Πίσω από τις κάμερες, το project τρέχει από τις Fox Entertainment και Fremantle. Showrunner είναι ο Ματ Νιξ, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν και οι δημιουργοί του πρώτου Baywatch (Μάικλ Μπερκ, Γκρεγκ Μπονάν και Νταγκ Σβαρτς), μαζί με τους Μάικ Χόροβιτς και Ντάντε Ντι Λορέτο. Τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου έχει αναλάβει ο McG.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Ιούλιο και η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027.

