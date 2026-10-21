Ένα νέο μουσείο 9.300 τετραγωνικών μέτρων αφιερωμένο στους Beatles σχεδιάζεται να ανοίξει τις πύλες του το 2028 στην καρδιά του Λίβερπουλ, ένα εγχείρημα που ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ χαρακτήρισε «απίστευτο».

Το έργο αποτελεί μια ριζικά διευρυμένη εκδοχή του διάσημου «Beatles Story», που λειτουργεί στο Royal Albert Dock από το 1990. Η νέα στέγη του Μουσείου θα φιλοξενηθεί στο πρώην εμπορικό κέντρο St John’s Market, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, σε ένα κτήριο που παραμένει κλειστό από το 2024.

Υπό τη διαχείριση της Apple Corps, της επίσημης εταιρείας του συγκροτήματος, ο χώρος ο οποίος θα είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον σημερινό, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μοναδική βιωματική εμπειρία για τους φίλους των Beatles στη γενέτειρά τους.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι επισκέπτες θα ταξιδεύουν στο χρόνο μέσα από αναπαραστάσεις των εμβληματικών χώρων που συνδέθηκαν με το συγκρότημα. Θα ξεκινούν από τα σπίτια που μεγάλωσαν στο Λίβερπουλ, το θρυλικό Cavern Club των πρώτων εμφανίσεων και τα νυχτερινά κέντρα του Αμβούργου. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα παίρνουν τα θρυλικά στούντιο της Abbey Road, το στάδιο Shea της Νέας Υόρκης όπου το 1965, το παραλήρημα της «Beatlemania» κάλυπτε τον ήχο της μουσικής τους και το κτήριο της οδού Savile Row στο Λονδίνο, σημείο της ιστορικής, τελευταίας τους συναυλίας στην ταράτσα το 1969.

«Αγαπώ το Λίβερπουλ. Είναι κομμάτι αυτού που είμαι, είναι μέρος της ταυτότητας των Beatles. Αν μας είχατε πει ότι αυτό θα συνέβαινε όταν βγαίναμε μαζί και κάναμε τα πρώτα μας βήματα, δεν θα το πιστεύαμε ποτέ» πρόσθεσε ο ΜακΚάρτνεϊ.

Από την πλευρά του, ο Ρίνγκο Σταρ εξήρε τα σχέδια σημειώνοντας: «Είναι υπέροχο να είμαι μέρος αυτού…το Λίβερπουλ ήταν και παραμένει μια πόλη της μουσικής. Τώρα επεκτείνουμε την ιστορία των Beatles. Η μουσική συνεχίζεται».

Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο νέο φιλανθρωπικό ίδρυμα Apple Corps Liverpool Trust, το οποίο θα χρηματοδοτεί δράσεις για τους μουσικούς της πόλης.

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και με τη στήριξη της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Corps, Τομ Γκριν συνέκρινε το εγχείρημα με την Graceland του Έλβις Πρίσλεϊ στο Μέμφις και την Dollywood της Ντόλι Πάρτον στο Τενεσί: «Ένας παγκόσμιας κλάσης προορισμός για τους θαυμαστές, στην καρδιά της πόλης όπου ξεκίνησε η ιστορία».

Ταυτόχρονα ανακοίνωσε την ανακαίνιση του St Johns Beacon, του δεύτερου υψηλότερου κτηρίου στο Λίβερπουλ. Ο πύργος των 137 μέτρων, δίπλα στο νέο μουσείο, που επίσης παραμένει αχρησιμοποίητος τα τελευταία χρόνια, θα μετατραπεί σε ξεχωριστό αξιοθέατο, εμπνευσμένο από τη θρυλική ψυχεδελική ταινία κινουμένων σχεδίων των Beatles «Yellow Submarine».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ