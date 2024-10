Ο Μάρτιν Σκορσέζε και ο Ντέιβιντ Τεντέσκι ενώνουν τις δυνάμεις τους για το νέο ντοκιμαντέρ «Beatles ’64» το οποίο εξερευνά την εμβληματική πρώτη επίσκεψη των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις 7 Φεβρουαρίου του 1964.

Οι συντελεστές της ταινίας υπόσχονται μία μοναδική ματιά σε μία από τις πιο ιστορικές στιγμές του συγκροτήματος με αρχειακό υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ συμπεριλαμβανομένων πλάνων που έχουν καταγραφεί από τους διάσημους ντοκιμαντερίστες Άλμπερτ και Ντέιβιντ Μέισλες (Albert και David Maysles).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το υλικό έχει μετατραπεί σε 4K από την Park Road Post στη Νέα Ζηλανδία. Στις ζωντανές εμφανίσεις τους στο DC Coliseum, στην Ουάσινγκτον καθώς και στο «The Ed Sullivan Show» που καθήλωσαν περισσότερους από 73 εκατομμύρια τηλεθεατές, έχει γίνει επεξεργασία του ήχου ξανά από την WingNut Films και τον μουσικό παραγωγό Τζάιλς Μάρτιν (Giles Martin).

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τεντέσκι ο Πολ Μακάρτνεϊ (Paul McCartney) και ο Ρίνγκο Σταρ (Ringo Starr) μιλούν για τις στιγμές που βίωνε το συγκρότημα στα παρασκήνια ενώ συμμετέχουν και ως συμπαραγωγοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο πλευρό του Σκορσέζε στην παραγωγή είναι επίσης ο γιος του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, Σον, η Ολίβια Χάρισον (Olivia Harrison), η Μάργκαρετ Μπόντε (Margaret Bodde) και οι Τζόναθαν Κλύντ (Jonathan Clyde), Τζεφ Τζόουνς (Jeff Jones) και Μικέλα Μπίρντσλι (Mikaela Beardsley).

Σύμφωνα με το Deadline, το ντοκιμαντέρ «Beatles ’64» θα προβάλλεται αποκλειστικά στο Disney+ από τις 29 Νοεμβρίου.

Prepare to experience the electrifying moment when The Beatles first touched down in America.

“Beatles ’64”, an all-new documentary from producer Martin Scorsese and director David Tedeschi, is streaming exclusively on @DisneyPlus November 29. pic.twitter.com/tup7N7pd2N

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— The Beatles (@thebeatles) October 14, 2024