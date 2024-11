Οι Beatles κέρδισαν υποψηφιότητες για Grammy για πρώτη φορά από το 1997.

Το θρυλικό συγκρότημα κέρδισε δύο υποψηφιότητες, για το πιο πρόσφατο τραγούδι του «Now and Then» στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς και στην κατηγορία Καλύτερης Ροκ Ερμηνείας.

Οι φετινές υποψηφιότητες για το «Now and then» είναι οι πρώτες για τους Beatles από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν κέρδισαν τρία Grammy το 1997.

Το τραγούδι που χαρακτηρίστηκε από το πρώην μέλος του συγκροτήματος Πολ ΜακΚάρτνεϊ ως «το τελευταίο των Beatles» γράφτηκε από τον αείμνηστο Τζον Λένον, ο οποίος πέθανε το 1980 και περιλαμβάνει αυθεντικά φωνητικά που ο Λένον ηχογράφησε το 1970 και ολοκληρώθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το «Now and Then» περιλαμβάνει τον ήχο νέων μουσικών οργάνων από τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ringo Starr, τους μόνους δύο επιζώντες Beatles, καθώς και ηχογραφήσεις κιθάρας από τη δεκαετία του ’90, από τον αείμνηστο Τζορτζ Χάρισον, ο οποίος πέθανε το 2001.

