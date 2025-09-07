Οκτώ χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από τον θάνατο της Μπέμπα Μπλανς, της τραγουδίστριας με τη βελούδινη φωνή. Η ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού και ηθοποιός είχε αποκτήσει τον τίτλο της μοιραίας ντίβας και οι εμφανίσεις της κάθε άλλο παρά απαρατήρητες περνούσαν.

Η εμβληματική της ερμηνεία στο «Kαράβι» (των Γιώργου Ζαμπέτα, Χαράλαμπου Βασιλειάδη και Νίκου Βελιώτη) έχει μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μας.

Η Μπέμπα Μπλανς, κατά κόσμον Αγγελική Κωνσταντοπούλου, γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1944 στην Αθήνα. Πρωτοεμφανίστηκε στο πάλκο το 1964, ερμηνεύοντας το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Καλωσόρισες βρε Γιώργη». Με το εκρηκτικό της ταμπεραμέντο τροφοδότησε την έμπνευση μεγάλων δημιουργών, όπως του αγαπημένου της Γιώργου Ζαμπέτα που την αποκαλούσε «Μπεμπέκα-βελούδο».

Οι συνεργασίες, τα τραγούδια και οι εμφανίσεις στον κινηματογράφο

Πέρασε στο πάνθεον του ελληνικού τραγουδιού, ερμηνεύοντας το 1966 τα τραγούδια «Μιας πεντάρας νιάτα» και «Το καράβι» του Γιώργου Ζαμπέτα, ενώ είχε συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τη Μαρινέλλα, τον Στράτο Διονυσίου, τον Γιάννη Πουλόπουλο, και σημαντικούς συνθέτες, όπως ο Γιώργος Μητσάκης, ο Γιάννης Καραμπεσίνης και ο Γιάννης Σπανός.

Τη δεκαετία του ‘60 εμφανίστηκε σε κινηματογραφικές ταινίες, όπου κυρίως τραγουδούσε: «Έκλαψα πικρά για σένα» (1964), «Καλώς ήλθε το δολάριο» (1967), «Σήκω χόρεψε συρτάκι» (1967) κ.ά.

Έκπληξη αποτέλεσε η συμμετοχή της στην παράσταση «Πεθαίνω σα χώρα» σε κείμενο Δημήτρη Δημητριάδη και σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού το 2013 για το Φεστιβάλ Αθηνών.

Η προσωπική ζωή

Έκανε τρεις πλούσιους γάμους και από τον τρίτο της σύζυγο απέκτησε μία κόρη. Όπως είχε δηλώσει σε μία συνέντευξή της είχε χάσει όλη την περιουσία της στο χρηματιστήριο και από το πολυτελές της διαμέρισμα στην οδό Ρηγίλλης ζούσε με νοίκι σ’ ένα μικρό διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Η Μπέμπα Μπλανς πέθανε στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα, σε ηλικία 73 ετών. Τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, καθώς υπέφερε από σοβαρής μορφής αναιμία.