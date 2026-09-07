Η ντίβα με τη βελούδινη φωνή που «έφυγε» σαν σήμερα. Η Μπέμπα Μπλανς ήταν από εκείνες τις γυναίκες που δύσκολα περνούσαν απαρατήρητες. Είχε έντονη προσωπικότητα, ιδιαίτερο ταμπεραμέντο και μια φωνή που την έκανε να ξεχωρίζει στις εμφανίσεις της.

Σήμερα, εννέα χρόνια μετά τον θάνατό της, το όνομά της παραμένει συνδεδεμένο με μια εποχή του ελληνικού τραγουδιού και με τραγούδια που γνώρισε το κοινό μέσα από τη δική της ερμηνεία.

Η Μπέμπα Μπλανς, κατά κόσμον Αγγελική Κωνσταντοπούλου, γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1944 στην Αθήνα. Το 1964 έκανε τα πρώτα της βήματα στο πάλκο, ερμηνεύοντας το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Καλωσόρισες βρε Γιώργη».

Ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν ένας από τους ανθρώπους που ξεχώρισαν τη φωνή της. Η συνεργασία τους υπήρξε σημαντική για την πορεία της και ο ίδιος της είχε δώσει το χαρακτηριστικό προσωνύμιο «Μπεμπέκα-βελούδο», λόγω της ιδιαίτερης χροιάς της.

Τα τραγούδια και οι συνεργασίες της

Το 1966 ήρθαν δύο τραγούδια που συνδέθηκαν με το όνομά της, τα «Μιας πεντάρας νιάτα» και «Το Καράβι». Ιδιαίτερα το «Καράβι», σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους των Χαράλαμπου Βασιλειάδη και Νίκου Βελιώτη, έμεινε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες της.

Στην πορεία της συνεργάστηκε με αρκετούς γνωστούς καλλιτέχνες της εποχής, ανάμεσά τους η Μαρινέλλα, ο Στράτος Διονυσίου και ο Γιάννης Πουλόπουλος. Παράλληλα, τραγούδησε έργα σημαντικών δημιουργών, όπως ο Γιώργος Μητσάκης, ο Γιάννης Καραμπεσίνης και ο Γιάννης Σπανός.

Η παρουσία της δεν περιορίστηκε στις πίστες. Τη δεκαετία του 1960 εμφανίστηκε και σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, κυρίως τραγουδώντας. Μεταξύ άλλων συμμετείχε στις ταινίες «Έκλαψα πικρά για σένα» το 1964, «Καλώς ήλθε το δολάριο» και «Σήκω χόρεψε συρτάκι» το 1967.

Η ζωή της μακριά από τα φώτα

Η προσωπική της ζωή είχε τις δικές της ανατροπές. Παντρεύτηκε τρεις φορές και από τον τρίτο της γάμο απέκτησε μία κόρη.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της είχε μιλήσει ανοιχτά για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε. Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή της, είχε χάσει την περιουσία της στο χρηματιστήριο. Από το πολυτελές διαμέρισμα που είχε στη Ρηγίλλης βρέθηκε να ζει σε ένα μικρό νοικιασμένο διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ τις αλλαγές που έφερε η ζωή της. Άλλωστε, είχε γνωρίσει τόσο την έντονη δημοσιότητα των προηγούμενων χρόνων όσο και μια πολύ διαφορετική καθημερινότητα αργότερα.

Το 2013, αρκετά χρόνια μετά τις μεγάλες της εμφανίσεις στο τραγούδι, συμμετείχε στην παράσταση «Πεθαίνω σα χώρα», σε κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη και σκηνοθεσία του Μιχαήλ Μαρμαρινού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Η τελευταία σελίδα

Η Μπέμπα Μπλανς πέθανε στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα, σε ηλικία 73 ετών. Τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, καθώς υπέφερε από σοβαρής μορφής αναιμία.

Έφυγε μακριά από τις πίστες που κάποτε φιλοξένησαν τις εμφανίσεις της, έχοντας αφήσει πίσω της τη δική της διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι.

Η φωνή της και ορισμένα από τα τραγούδια που ερμήνευσε είναι εκείνα που κρατούν σήμερα ζωντανή τη μνήμη της. Και ανάμεσά τους, το «Καράβι», που εξακολουθεί να θυμίζει την ιδιαίτερη φωνή της Μπέμπα Μπλανς.