Σαν σήμερα, στις 26 Μαΐου του 1969, το δωμάτιο 1472 του ξενοδοχείου Queen Elizabeth στο Μόντρεαλ του Καναδά μετατρεπόταν στο πιο ανατρεπτικό, πολυσυζητημένο και sui generis πολιτικό «αρχηγείο» του πλανήτη. Ο Τζον Λένον, το πιο ανήσυχο «σκαθάρι» των Beatles, και η εικαστικός Γιόκο Όνο αποφάσιζαν να επιστρατεύσουν το δικό τους, εντελώς αντισυμβατικό όπλο απέναντι στη φρίκη του πολέμου: την απόλυτη, σχεδόν προκλητική, μη βία.

Το ημερολόγιο έγραφε Μάιο, όμως η σπίθα αυτής της κορυφαίας conceptual διαμαρτυρίας είχε ανάψει λίγους μήνες νωρίτερα, μέσα στην καρδιά ενός εκρηκτικού σκηνικού.

Ο πόλεμος στο Βιετνάμ βρισκόταν στην πιο αιματηρή του φάση, οι δρόμοι των δυτικών μεγαλουπόλεων φλέγονταν από διαδηλώσεις και η νεολαία αναζητούσε απεγνωσμένα μια νέα φωνή ελπίδας. Η ιδέα του ζευγαριού ήταν απλή στην έμπνευσή της, αλλά ιδιοφυής στην εκτέλεσή της: μια καθιστική διαμαρτυρία υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης, διάρκειας δύο εβδομάδων, φαινομενικά μέσα από την άνεση ενός κρεβατιού, η οποία όμως θα χρησιμοποιούσε τη δύναμη των media ως μοχλό πίεσης.

Πρώτη στάση: Μήνας του μέλιτος στο Άμστερνταμ

Η αυλαία είχε ανοίξει αρχικά στις 25 Μαρτίου 1969, στο ξενοδοχείο Hilton του Άμστερνταμ. Ο Τζον και η Γιόκο είχαν παντρευτεί μόλις πέντε ημέρες νωρίτερα, στις 20 Μαρτίου, στο Γιβραλτάρ. Γνωρίζοντας καλά ότι ο γάμος τους ήταν το απόλυτο talk of the town, σκέφτηκαν να εκμεταλλευτούν αυτή την πρωτοφανή δημοσιότητα για έναν ανώτερο σκοπό. Μετέτρεψαν, λοιπόν, το δωμάτιο 902, που υποτίθεται ότι θα στέγαζε τον μήνα του μέλιτος, σε ένα ανοιχτό πολιτικό και καλλιτεχνικό φόρουμ.

Το πείραμα των Media

Από τις 25 έως τις 31 Μαρτίου, το ζευγάρι άνοιγε τις πόρτες του δωματίου του καθημερινά, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, προσκαλώντας τους εκπροσώπους του διεθνούς Τύπου.

Οι δημοσιογράφοι συνέρρεαν κατά δεκάδες, «διψασμένοι» για ένα ροζ σκάνδαλο. Έχοντας στο μυαλό τους το προκλητικό, γυμνό εξώφυλλο του άλμπουμ τους Two Virgins λίγους μήνες πριν, πίστευαν ότι θα συλλάβουν το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές. Προς μεγάλη τους απογοήτευση, η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική.

Ο Λένον και η Όνο, ντυμένοι με λευκές πιτζάμες και περιτριγυρισμένοι από λουλούδια και χειρόγραφα αντιπολεμικά πανό, τους περίμεναν καθισμένοι στο κρεβάτι. Αντί για σκανδαλοθηρία, οι ρεπόρτερ βρέθηκαν να συμμετέχουν σε πολύωρες, βαθιές συζητήσεις για την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και το τέλος των εχθροπραξιών. Οι έντονες αυτές εμπειρίες και ο σουρεαλισμός εκείνων των ημερών μετουσιώθηκαν λίγο αργότερα στο περίφημο τραγούδι των Beatles, The Ballad of John and Yoko.

Από τη Νέα Υόρκη στο Μόντρεαλ: Η γέννηση ενός παγκόσμιου ύμνου

Η απήχηση του εγχειρήματος ήταν τεράστια, γεγονός που ώθησε το ζευγάρι να σχεδιάσει ένα δεύτερο Bed-In για τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη, ώστε να βρεθεί στην «καρδιά» των εξελίξεων. Ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές, θορυβημένες από την αντιπολεμική δράση του Λένον, του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση μια παλαιότερη καταδίκη του για κατοχή μαριχουάνας το 1968.

Το ζευγάρι δεν πτοήθηκε. Επέλεξε τον γειτονικό Καναδά και σαν σήμερα, στις 26 Μαΐου 1969, εγκαταστάθηκε στο ξενοδοχείο Queen Elizabeth του Μόντρεαλ. Αυτό το δεύτερο Bed-In έμελλε να γράψει ιστορία, όχι μόνο ως πολιτική πράξη, αλλά και ως ένα κορυφαίο μουσικό ορόσημο.

Τις πρώτες κιόλας ημέρες της παραμονής τους στο Μόντρεαλ, ένας δημοσιογράφος ρώτησε κάπως επιθετικά τον Τζον τι προσπαθούσε να καταφέρει μένοντας ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Η αυθόρμητη απάντηση του Λένον ήταν:

«All we are saying is give peace a chance» (Αυτό που λέμε, είναι να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη).

Η φράση λειτούργησε σαν σπίθα. Ο Λένον συνειδητοποίησε ακαριαία ότι αυτή η ατάκα είχε τον ρυθμό και τη δύναμη να γίνει σύνθημα στα χείλη των εκατομμυρίων διαδηλωτών.

Την 1η Ιουνίου 1969, μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, στήθηκε ένα υποτυπώδες στούντιο. Με ένα οκτακάναλο (8-track) κασετόφωνο που αγοράστηκε βιαστικά από ένα τοπικό κατάστημα, ηχογραφήθηκε το Give Peace A Chance.

Το κλίμα ήταν ηλεκτρισμένο. Γύρω από το κρεβάτι, στα φωνητικά και στα κρουστά, συμμετείχαν διάσημες προσωπικότητες της underground κουλτούρας, ακτιβιστές και φίλοι που είχαν πάει να τους επισκεφτούν, ανάμεσά τους ο εμβληματικός ποιητής της Beat γενιάς Άλεν Γκίνζμπεργκ, ο «γκουρού» των LSD Τίμοθι Λίρι, αλλά και ηθοποιοί και δημοσιογράφοι. Το τραγούδι έγινε αμέσως ο παγκόσμιος, διαχρονικός ύμνος του αντιπολεμικού κινήματος.

Μεταξύ καχυποψίας και αυθεντικότητας

Παρά την τεράστια προβολή και τη ρομαντική διάθεση της εποχής, η κίνηση του Λένον και της Όνο δεν έγινε δεκτή από όλους με ενθουσιασμό. Ένα σημαντικό μέρος του συντηρητικού Τύπου αντιμετώπισε το Bed-In με βαθιά καχυποψία, κατηγορώντας το ζευγάρι για υποκρισία, ναρκισσισμό και για το στήσιμο ενός τεράστιου επικοινωνιακού κόλπου με σκοπό την αυτοπροβολή και το κέρδος.

Η χρονική συγκυρία, εξάλλου, ήταν πονηρή: το 1969 οι Beatles βρίσκονταν ουσιαστικά στα πρόθυρα της διάλυσης και κάθε μέλος του συγκροτήματος είχε αρχίσει να αναζητά τον δικό του βηματισμό για μια προσωπική καριέρα.

Η απάντηση του Τζον Λένον στους επικριτές του, ωστόσο, ήταν αποστομωτική και φανέρωνε την απόλυτη πίστη του στον σκοπό: δήλωσε πως, αν ο στόχος του ήταν απλώς τα χρήματα, θα μπορούσε να καθίσει και να γράψει ένα εμπορικό hit μέσα σε μία ώρα, κερδίζοντας εκατομμύρια από την άνεση του σπιτιού του. Αντί γι’ αυτό, επέλεγε να εκτίθεται, να τσαλακώνει την εικόνα του και να ξοδεύει μέρες ολόκληρες κλεισμένος σε ένα δωμάτιο, συζητώντας με άγνωστους για το πώς μπορεί να σταματήσει η αιματοχυσία στον κόσμο.

Πάνω από μισό αιώνα μετά, το Bed-In παραμένει ένα κορυφαίο δείγμα conceptual τέχνης και ειρηνικού ακτιβισμού. Απέδειξε ότι η ποπ κουλτούρα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο και ότι μερικές φορές, το να μένεις στο κρεβάτι σου, μπορεί να είναι η πιο επαναστατική πράξη από όλες.