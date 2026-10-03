Ο Μπεν Άφλεκ και ο Ματ Ντέιμον ένωσαν για ακόμη μία φορά τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά πίσω από την παραγωγή της νέας αστυνομικής ταινίας θρίλερ «Animals». Οι δύο φίλοι και συνεργάτες εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί της επίσημης πρεμιέρας της ταινίας, στο ιστορικό Westwood Village Theatre του Λος Άντζελες.

Στην εκδήλωση βρέθηκε και η σύζυγος του Ματ Ντέιμον, Λουτσιάνα Ντέιμον, η οποία συμπληρώνει την ομάδα παραγωγής της ταινίας.

Ο Μπεν Άφλεκ πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί το «Animals»

Ο Μπεν Άφλεκ ανέλαβε τόσο τη σκηνοθεσία όσο και έναν από τους βασικούς ρόλους της ταινίας, έχοντας στο πλευρό του την Κέρι Ουάσινγκτον. Για την πρεμιέρα επέλεξε ένα κομψό σκούρο μπλε κοστούμι, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με ιδιαίτερα προσεγμένο στυλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος είχε αρχικά προταθεί στον Ματ Ντέιμον. Ωστόσο, ο ηθοποιός χρειάστηκε να αποχωρήσει από το καστ εξαιτίας αλλαγών στο πρόγραμμα των γυρισμάτων της «Οδύσσειας».

Παρότι δεν συμμετέχει τελικά ως ηθοποιός στην ταινία, ο Ντέιμον παρέμεινε ενεργός στο πρότζεκτ ως παραγωγός. Στην παραγωγή συμμετέχει επίσης η σύζυγός του, Λουτσιάνα.

Οι εμφανίσεις των Ματ Ντέιμον και Λουτσιάνα στο κόκκινο χαλί

Ο Ματ Ντέιμον εμφανίστηκε στην πρεμιέρα φορώντας ένα μαύρο ριγέ κοστούμι, το οποίο συνδύασε με γκρι πουκάμισο και ασορτί γραβάτα.

Την παράσταση έκλεψε και η Λουτσιάνα Ντέιμον, η οποία επέλεξε ένα εντυπωσιακό oversized κόκκινο κοστούμι, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

Η υπόθεση της ταινίας «Animals»

Το «Animals» παρουσιάζει μια σκοτεινή ιστορία απαγωγής, γεμάτη μυστικά, ανατροπές και δύσκολες αποφάσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της ταινίας, ο Mark Kimball, υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον χειρότερο εφιάλτη όταν ο γιος του πέφτει θύμα απαγωγής.

Ο ίδιος και η σύζυγός του εγκλωβίζονται σε έναν περίπλοκο ιστό εξαπάτησης και κρυφών συμφερόντων. Καθώς προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα χρήματα που απαιτούνται για τα λύτρα, οδηγούνται σε ακραίες επιλογές.

Στην πορεία, αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωποι με σκοτεινές αλήθειες, οι οποίες απειλούν όχι μόνο την ασφάλειά τους αλλά και τη μεταξύ τους σχέση.

Ποιοι ηθοποιοί συμμετέχουν στο καστ

Εκτός από τον Μπεν Άφλεκ και την Κέρι Ουάσινγκτον, στο καστ του «Animals» συμμετέχουν σημαντικά ονόματα του Χόλιγουντ.

Μεταξύ άλλων, εμφανίζονται οι:

Τζίλιαν Άντερσον (Gillian Anderson)

Στίβεν Γιουν (Steven Yeun)

Ρέι Φίσερ (Ray Fisher)

Ματ Τζέραλντ (Matt Gerald)

Αντριάνα Παζ (Adriana Paz)

Κρίστοφερ Γούντλεϊ (Christopher Woodley)

Ο Μπεν Άφλεκ μίλησε για τη χρήση AI στην ταινία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποκάλυψη του Μπεν Άφλεκ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη κατά την παραγωγή του «Animals».

Κατά την εμφάνισή του στο Bloomberg Screentime 2026, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι αξιοποιήθηκαν εργαλεία AI σε αρκετές διαδικασίες που αφορούσαν την ταινία.

Ο Άφλεκ συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τους Κόνορ Ο. Μακιντάιρ (Connor O. McIntyre) και Μπίλι Ρέι (Billy Ray).

«Χρησιμοποιήσαμε AI για πολλά πράγματα»

Ο Μπεν Άφλεκ εξήγησε ότι δεν θέλησε να αποκαλύψει λεπτομερώς όλες τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην ταινία, καθώς, όπως ανέφερε, στόχος της κινηματογραφικής δουλειάς είναι να δημιουργείται η ψευδαίσθηση της πραγματικότητας.

Παρομοίασε μάλιστα την αποκάλυψη των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν με έναν ταχυδακτυλουργό που αποκαλύπτει στο κοινό τα μυστικά του κόλπου του πριν ξεκινήσει την παράσταση.

Παρά τις επιφυλάξεις του, επιβεβαίωσε ότι η ομάδα της ταινίας χρησιμοποίησε AI. Όπως σημείωσε, το «Animals» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανθρώπινη ιστορία, χωρίς να περιλαμβάνει διαστημικά σκηνικά ή εκτεταμένα οπτικά εφέ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνολογία τους έδωσε τη δυνατότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ολοκληρώσουν συγκεκριμένες διαδικασίες πιο γρήγορα.

Πότε κυκλοφορεί το «Animals» στο Netflix

Το «Animals» αναμένεται να γίνει διαθέσιμο στο Netflix από τις 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Just Jared.

Παράλληλα, η ταινία θα προβληθεί και σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να τη δει και στη μεγάλη οθόνη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ