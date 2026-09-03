H Μπενεντέτα Πορκαρόλι, η ηθοποιός που προσέλκυσε τη διεθνή προσοχή για τον ρόλο της Κιάρα Αλτιέρι στην εφηβική δραματική σειρά του Netflix Baby, έδωσε μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στην ιταλική La Repubblica.

Μεταξύ των πολλών ερωτήσεων που της έκανε η δημοσιογράφος Ελένα Στανκανέλι, ρωτήθηκε και για το πώς βλέπει τους άνδρες της γενιάς της.

Η 28χρονη ηθοποιός απάντησε:

«Πολύ πιο σεβαστικοί από εκείνους της προηγούμενης γενιάς, αλλά και λίγο μπλοκαρισμένοι. Τρομοκρατημένοι στην ιδέα της απόρριψης, στο να μείνουν “καρφωμένοι” από ένα screenshot.

Αν έπρεπε να περιγράψω τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών για τα άτομα της ηλικίας μου, θα σου έλεγα ότι είναι σαν σκηνή από ταινία γουέστερν: εκείνος κι εκείνη, ο ένας απέναντι στον άλλον, ακίνητοι, περιμένοντας ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση. Το τηλέφωνο κατέστρεψε τις ερωτικές ιστορίες και σκότωσε την επιθυμία».

Η ανάρτηση της La Repubblica: