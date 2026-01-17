Με τη νέα ταινία της βραβευμένης Αφγανής δημιουργού Σαχρμπανού Σαντάτ, με τίτλο «No Good Men», θα ανοίξει η αυλαία του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Η ταινία, η οποία γυρίστηκε σε διάφορα μέρη της Γερμανίας, επικεντρώνεται στη Naru, τη μοναδική γυναίκα οπερατέρ στη Kabul TV, η οποία είναι πεπεισμένη ότι δεν υπάρχουν «καλοί άνδρες» στο Αφγανιστάν. Ωστόσο, όταν ο ρεπόρτερ Qodrat την παίρνει μαζί του σε μια αποστολή, λίγο πριν από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, η σπίθα ανάμεσα τους αρχίζει να φουντώνει και η ίδια αρχίζει να αμφισβητεί την πεποίθησή της.

Το «No Good Men» παίρνει τη σκυτάλη από τα προηγούμενα έργα της Σαντάτ, «Wolf and Sheep» (2016) και «The Orphanage» (2019) τα οποία προβλήθηκαν στο «Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών» του Φεστιβάλ των Καννών. Επίσης αποτελεί το τρίτο μέρος ενός φιλόδοξου σχεδίου πέντε ταινιών βασισμένων στα αυτοβιογραφικά κείμενα του συγγραφέα και ηθοποιού Άνβαρ Χασίμι (Anwar Hashimi), ο οποίος συμπρωταγωνιστεί στην ταινία, στο πλευρό της Σαντάτ που έχει τον κεντρικό ρόλο.

Παράλληλα με την ερωτική ιστορία, το φιλμ αποτυπώνει την επικινδυνότητα της δημοσιογραφικής δουλειάς στην Καμπούλ αλλά και τις παράλογες πτυχές της καθημερινότητας σε μία πόλη που βρίσκεται υπό διαρκή αναβρασμό.

«Η Σαχρμπανού Σαντάτ είναι μία από τις πιο συναρπαστικές φωνές του παγκόσμιου κινηματογράφου και το «No Good Men» ανταποκρίνεται απόλυτα στην υπόσχεση των δύο πρώτων ταινιών της», δήλωσε η διευθύντρια της Berlinale, Τρίσια Τάτλ (Tricia Tuttle).

«Η Σαντάτ συνεχίζει το ζωτικής σημασίας έργο της, φωτίζοντας τις ζωές των Αφγανών γυναικών, αυτή τη φορά φέρνοντας ρομαντισμό και χιούμορ σε μια έντονα πολιτική ιστορία. Το γεγονός ότι βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και ότι η σκηνοθέτις ρίσκαρε τόσα πολλά για να ολοκληρώσει την ταινία, καθιστά το «No Good Men» ακόμα πιο σημαντικό ως ταινία έναρξης της 76ης Berlinale» συμπλήρωσε.

Το φιλμ αποτελεί διεθνή συμπαραγωγή μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας, Νορβηγίας, Δανίας και Αφγανιστάν. Οι εταιρείες παραγωγής που συμμετείχαν είναι οι Adomeit Film, La Fabrica Nocturna Cinéma, Motlys, Amerikafilm και Wolf Pictures.

«Μεγαλώνοντας στην βαθιά πατριαρχική κοινωνία του Αφγανιστάν, πίστευα ότι δεν υπάρχουν καλοί άνδρες – μέχρι που ανακάλυψα ότι υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα» δήλωσε η Σαντάτ. «Ελπίζω αυτή η ταινία να προσφέρει στις νέες γυναίκες ελπίδα και στους νέους άνδρες ένα παράδειγμα» πρόσθεσε.

Η 76η Berlinale θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 22 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ