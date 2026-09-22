Η bijoux de kant και ο σκηνοθέτης Γιάννης Σκουρλέτης καλωσορίζουν τη χειμερινή καλλιτεχνική σεζόν 2026-2027 στο νέο HOOD στο Θησείο, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με πρωταγωνιστή την ελληνική δραματουργία. H bijoux de kant αποχαιρετά το ΗOOD της οδού Πολυκλείτου στο Μοναστηράκι και εγκαθίσταται στο Θησείο στον αριθμό 35 της οδού Ακταίου γωνία με την οδό Λυκομιδών.

Το HOOD αποτελεί τη θεατρική στέγη της bijoux de kant στο κέντρο της Αθήνας. Φιλοξενεί πρωτότυπα νεοελληνικά θεατρικά έργα, μουσικές παραστάσεις και προβολές δίνοντας έμφαση σε καινοτόμες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Το HOOD επιδιώκει να εμβαθύνει στη σχέση της bijoux de kant με το κοινό και να διαμορφώσει έναν τόπο συνάντησης με τη σύγχρονη δημιουργία.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2026 – 2027 ανοίγει με το «Χώμα», μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Παύλου Μάτεσι «Η μητέρα του σκύλου», στις 5 Οκτωβρίου (Δευτέρα και Τρίτη για 8 μόνο παραστάσεις). Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε τον περασμένο Αύγουστο στον γενέθλιο τόπο του συγγραφέα στον μυθικό Ερύμανθο, στο χωριό Λαμπεία στην Ηλεία.

Ακολουθεί η παράσταση «Η εκδίκηση του Φώτη» σε κείμενο, σκηνοθεσία και ερμηνεία Βασίλη Βηλαρά που, μετά την εξαιρετική επιτυχία της περασμένης χρονιάς, θα επαναληφθεί από τις 16 Οκτωβρίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή για 9 παραστάσεις).

Ο Νοέμβριος συνεχίζει με το «Θα σε λέω Μαρία» μια παράσταση βασισμένη σε διηγήματα του Γιάννη Παλαβού η οποία, μετά την θερμή ανταπόκριση της περσινής σεζόν, επαναλαμβάνεται για 4 μόνο Δευτερότριτα από 2 Νοεμβρίου ενώ στις 13 Νοεμβρίου ξεκινάει η παράσταση «Στα Χαμένα» σε κείμενο του Άκη Δήμου (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή) και σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη.

Τον Δεκέμβριο, η παράσταση «Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω» σε κείμενο της Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία της Παυλίνας Μάρβιν και ερμηνεία του Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη επαναλαμβάνεται για 4 παραστάσεις Δευτέρα και Τρίτη στις 7, 8, 14 και 15 Δεκεμβρίου.

Από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου η bijoux de kant παρουσιάζει το νέο έργο της Γλυκερίας Μπασδέκη με τίτλο «Θέλετε να μιλήσουμε για τον Χριστό;», ένα θεολογικό θρίλερ από τη bijoux de kant σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη (Πέμπτη με Κυριακή). Την άνοιξη 2027 η bijoux de kant θα παρουσιάσει το έργο «Ελέφας» του Κώστα Μποσταντζόγλου.

Πιο αναλυτικά:

Οκτώβριος 2026

«Χώμα» Παύλος Μάτεσις x bijoux de kant

για 8 συλλεκτικές παραστάσεις

Πρεμιέρα: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 21.00

Παραστάσεις: Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00

Προπώληση: ΧΩΜΑ | Εισιτήρια online! | More.com

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο: Παύλος Μάτεσις

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Δραματουργική επεξεργασία: Ασημένια Ευθυμίου

Σκηνογραφία: Νίκος Παπαδόπουλος

Φωτισμοί: Γιώργος Μαρουλάκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Εμελίνα Μαραγκούλια

Βοηθός παραγωγής: Γιάννης Καρδάσης

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου

Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Παπαδάκης

Επικοινωνία: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Παίζουν: Σωτηρία Χρυσικοπούλου, Χαρούλα Τσαλπαρά (τραγούδι – μουσική)

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η παράσταση «Χώμα» πρωτοπαρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 2026 στο σπίτι που γεννήθηκε ο Παύλος Μάτεσις στο χωριό Λαμπεία, στην Ηλεία. Το Χώμα θα εγκαινιάσει τον νέο χώρο της bijoux de kant, στο Θησείο, για 8 συλλεκτικές παραστάσεις. Η ασήμαντη, άοπλη και αδύναμη Ραραού περιφέρεται ως γελωτοποιός υπερασπίζοντας με τη ζωή της την ταπεινωμένη μητέρα της, μια γυναίκα που στα χρόνια της κατοχής έκανε ερωτική σχέση με τον Ιταλό κατακτητή. Η παράσταση θίγει ένα από τα κορυφαία ταμπού της ελληνικής ιστορίας, μια μεγάλη αποσιώπηση. Ο Μάτεσις δίνει τον λόγο στους πτωχούς τω πνεύματι για να μιλήσουν για το μεγάλο ιστορικό τραύμα.

«Η Εκδίκηση του Φώτη» του Βασίλη Βηλαρά

για 9 παραστάσεις

Πρεμιέρα: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 21.00,

Προπώληση: Η Εκδίκηση του Φώτη | Εισιτήρια online! | More.com

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο / Σκηνοθεσία / Ερμηνεία: Βασίλης Βηλαράς

Καλλιτεχνική ομάδα συνεργατριών: Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Λεμονιά Γιαννίρη, Κέλλυ Παπαδοπούλου

Φωτισμοί: Βάσια Ατταριάν

Μουσική: Ecati

Επιμέλεια κίνησης: Ευστράτιος Γιαννίκος

Επιμέλεια σκηνικού: Δήμος Κλιμενώφ

Φωτογραφίες /Video: Άλεξ Βηλαράς

Επικοινωνία – Media relations: Μαρία Τσολάκη

Κάθε παράσταση φιλοξενεί guest καλεσμένο σε ρόλο-έκπληξη

Λίγα λόγια για την παράσταση

Ο Φώτης γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Από μικρός απομονώθηκε στο δωμάτιό του, με την τηλεόραση να γίνεται η μοναδική του σύνδεση με την πραγματικότητα. Μέσα από την οθόνη γνώρισε τα πρότυπα, τις συμπεριφορές και τους κανόνες μιας εποχής. Έμαθε τι θεωρείται «φυσιολογικό», τι απορρίπτεται, τι επιτρέπεται να ειπωθεί και τι πρέπει να μείνει κρυφό. Στην «Εκδίκηση του Φώτη», ο Βασίλης Βηλαράς δεν επιστρέφει στην pop κουλτούρα των 90s από νοσταλγία. Την ξαναπιάνει στα χέρια του για να αναζητήσει τι άφησε πίσω της: τις εικόνες που μας μεγάλωσαν, τα στερεότυπα που μας επηρέασαν, τις μικρές και μεγάλες πληγές που κρύβονταν πίσω από το λαμπερό τηλεοπτικό περιτύλιγμα. Με το χαρακτηριστικό του μείγμα από χιούμορ, ειρωνεία και τρυφερότητα, οανήσυχος αυτός δημιουργός μετατρέπει μια ατομική ιστορία ενηλικίωσης σε μιααφήγηση για μια ολόκληρη γενιά. Ο Φώτης δεν είναι απλώς ένας ήρωας που έζησε μέσα από μια οθόνη, είναι ένα πρόσωπο μέσα στο οποίο μπορούν να αναγνωρίσουντον εαυτό τους όσοι μεγάλωσαν σε μια εποχή όπου η τηλεόραση υπαγόρευε εικόνες, ρόλους και όνειρα. Αυτός είναι ο Φώτης. Αυτή είναι η ιστορία του. Και αυτή η παράσταση είναι η εκδίκησή του. Μια προσωπική εξομολόγηση που γίνεται συλλογικό πορτρέτο μιας γενιάς.

Νοέμβριος 2026

«Θα σε λέω Μαρία» Γιάννης Παλαβός x bijoux de kant

για 8 παραστάσεις

Πρεμιέρα: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Παραστάσεις: Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00

Προπώληση: ΘΑ ΣΕ ΛΕΩ ΜΑΡΙΑ | Εισιτήρια online! | More.com

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο: Γιάννης Παλαβός

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Δραματουργική επεξεργασία: Ασημένια Ευθυμίου

Σκηνογραφία – Μάσκες – Εικαστικό: Νίκος Παπαδόπουλος

Μουσική: Ειρήνη Καλογεροπούλου

Φωτισμοί: Γιώργος Μαρουλάκος

Κίνηση: Διονύσης Νικολόπουλος

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου

Ερμηνεύει: Χρήστος Κραγιόπουλος

Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Παπαδάκης

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη¬¬, Νώντας Δουζίνας

Λίγα λόγια για την παράσταση

Το «Θα σε λέω Μαρία» επισκέπτεται τη βαθιά ζωή της ελληνικής επαρχίας για να αναρωτηθεί πάνω στη διττή σημασία και ερωτηματική φύση της έννοιας άνθρωπος μέσα στα συντρίμμια της ιστορίας, το σκληρό αγροτικό περιβάλλον και τη σύγχρονη εποχή. Ο χαρακτήρας διατρέχει παράφορα ένα τοπίο τριγμών που ακροβατεί ανάμεσα στην ομορφιά και τη βία, τον χριστιανισμό και την αρχαία λατρεία, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση. Παιδιά, γονείς, αλεπούδες, σπουργίτια, χωράφια, άγιοι και οι καρποί μιας κερασιάς που ανθίζει κάτω απ’ το νερό αφηγούνται με τον τρόπο τούς τους αναβαθμούς και τα στάσιμα της θρησκείας, τα δαιμονικά θαύματα των εθίμων και τις απαγορευμένες επιθυμίες του ανθρώπου. Το έργο αποτελεί μια λιτανεία, αλλά και ένα δοξαστικό, μία τελετουργία ιερής θεοφαγίας σ’ ένα τοπίο αρχέγονης μέθεξης. Μια περιδιάβαση στην κρυμμένη Ελλάδα του μυστικισμού, του παγανισμού και της παραδοξότητας που σώθηκε από την αλωνιστική μηχανή του εξορθολογισμού. Μια μαρτυρία και μια αλληγορία για το σημερινό άνθρωπο που κρυφά μέσα του ποθεί τον ανορθολογισμό και επιζητά μύχια το αλλόκοτο, το παράδοξο, το θαυματουργικό.

«Στα Χαμένα» του Άκη Δήμου

για 15 παραστάσεις

Πρεμιέρα: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 21.00

Προπώληση: ΣΤΑ ΧΑΜΕΝΑ | Εισιτήρια online! | More.com

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Σκηνογραφία: Νίκος Παπαδόπουλος

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Περούκες: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Φωτισμοί: Γιώργος Μαρουλάκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Εμελίνα Μαραγκούλια

Βοηθός παραγωγής: Γιάννης Καρδάσης

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου

Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Παπαδάκης

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Παίζουν: Δέσποινα Σαραφείδου, Σωτηρία Χρυσικοπούλου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Η Λούση Πέρλα, η Ξανθή Πασπάτη και η Νικολίτσα Σατράπη, κυρίες όλες η καθεμιά με τον δικό της παράδοξο τρόπο, συναντιούνται στη σκηνή του ίδιου θεάτρου για να αφηγηθούν τις ιστορίες τους, ιστορίες πλήρεις ματαιώσεων, σκοτεινών λάμψεων, τυχαίων ερώτων και ανεπίδοτων χαδιών. Μιλούν περισσότερο για να ξεχαστούν, μόνο που όσα λένε τις γυρίζουν πάλι στο ξεκίνημα τους: εκεί, στα χαμένα. Κι είναι ωραίες, πολύ ωραίες και οι τρεις τους, έτσι όπως μπερδεύουν τα κεφαλαία με τα μικρά μιας απίθανης νεότητας αποφασισμένης να μην γεράσει ποτέ.

Δεκέμβριος 2026

«Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω» της Μαρίας Λούκα

για 4 παραστάσεις

Πρεμιέρα: Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00

Προπώληση: ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΩ ΝΑ ΧΟΡΕΥΩ | Εισιτήρια online! | More.com

H ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο: Μαρία Λούκα

Σκηνοθεσία: Παυλίνα Μάρβιν

Ερμηνεία: Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης

Βοηθός σκηνοθέτιδας: Ειρήνη Βουρλάκου

Σκηνογραφία: Ασημίνα Λιαρμακοπούλου

Μουσική: Παυλίνα Κατσή

Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Κατσής

Σχεδιασμός αφίσας: Αναστασία Δαφερέρα

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Μια θεατρική παράσταση για το σεξουαλικό τραύμα. Το έργο είναι εμπνευσμένο από ένα πραγματικό γεγονός: τον βιασμό ενός γκέι αγοριού, που αναδείχθηκε στο πλαίσιο του ελληνικού #MeToo. Με τη συγκατάθεσή του, η μαρτυρία του αποδίδεται σκηνικά μέσω μιας μυθοπλαστικής μεταγραφής. Ο θεατρικός μονόλογος «Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω» ανέβηκε πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2025 στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων σε παραγωγή του Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή. Μια παράσταση για το σεξουαλικό τραύμα ως τομή στη βιογραφία του υποκειμένου και το αποτύπωμά του στο σώμα, τη σεξουαλικότητα, τον ψυχισμό, τη μνήμη και τις σχέσεις. Ένας μονόλογος που εστιάζει στο σύστημα εξουσίας το οποίο αξιολογεί, διαβαθμίζει, ταξινομεί τα θύματα ως «ιδεατά θύματα», «λιγότερο θύματα» ή «μη θύματα», διαμορφώνοντας τους όρους της συμβολικής τους εξόντωσης.

«Θέλετε να μιλήσουμε για τον Χριστό;» της Γλυκερίας Μπασδέκη

ένα θεολογικό θρίλερ από τη bijoux de kant

Κείμενο: Γλυκερία Μπασδέκη

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Πρεμιέρα: Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Πέμπτη έως και Κυριακή στις 21.00

Προπώληση: More.com

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Μετά από τις προηγούμενες κοινές τους διαδρομές, η Γλυκερία Μπασδέκη στη δραματουργία και Γιάννης Σκουρλέτης στη σκηνοθεσία, επιστρέφουν μ’ ένα έργο για την πίστη και την απιστία, τη χειραγώγηση , το θαύμα και την απάτη. Η Δέσποινα, μια πρώην βοηθός μάγου ανοίγει την πόρτα της στον Πέτρο και τον Παύλο, δύο πλανόδιους ιεροκήρυκες. Η φαινομενικά απλή ερώτηση: «Θέλετε να μιλήσουμε για τον Χριστό;» μετατρέπεται σε παιχνίδι εξουσίας. Η συναίνεση γίνεται παγίδα. Η μνήμη γίνεται πεδίο μάχης. Το τραύμα επιστρέφει. Και η πίστη, αντί να λυτρώνει, αρχίζει να απειλεί. Ποιος πείθεται; Ποιος πείθει; Και ποιος έχει πραγματικά ανάγκη να σωθεί; Η bijoux de kant ανοίγει ξανά την πόρτα σε έναν κόσμο όπου το ιερό, το βλάσφημο, το τραυματικό και το γελοίο μπορούν να κατοικούν στο ίδιο δωμάτιο.

Άνοιξη 2027

«Ελέφας» του Κώστα Μποσταντζόγλου

Κείμενο: Κώστας Μποσταντζόγλου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Παπαδάκης

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Προπώληση: More.com

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Πιστή στην ελληνική θεατρική παραγωγή, η bijoux de kant παρουσιάζει το θεατρικό έργο «Ο Ελέφας» του Κώστα Μποσταντζόγλου. Το έργο αντιστέκεται σε κάθε ειδολογική κατηγοριοποίηση, παρουσιάζοντας πολλά κοινά με τη γραφή του Μποστ. Δράμα, μαύρη κωμωδία, παρωδία και φάρσα συνθέτουν ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό θεατρικής γραφής. Το έργο μιλά απροκάλυπτα για τη σκληρότητα της καθημερινότητας, τη συγκάλυψη της οικογενειακής συναισθηματικής παθογένειας. Μιλά για το σώμα, τη συγγένεια, τη μνήμη, το τραύμα, την ταυτότητα. Μιλά για την σιωπηλή εξοικείωσή μας με τη βία.

Το έργο έρχεται όχι για να επουλώσει ένα τραύμα του παρελθόντος αλλά για να το μετασχηματίσει και να αναρωτηθεί για το παρόν. Ήρωές του είναι άνθρωποι της ελληνικής επαρχίας και το κύριο εύρημά του είναι η απίστευτη στρέβλωση της ελληνικής γλώσσας. Τα πρόσωπα του έργου είναι άνθρωποι εντελώς αστοιχείωτοι και ανήθικοι αλλά ηθικολόγοι και βαθιά βίαιοι, απεχθείς αλλά και τρομακτικά οικείοι. Οι χαρακτήρες κατρακυλούν σε μια λεκτική κλοουνερί προκαλώντας το γέλιο και αποκαλύπτοντας κρυμμένα τραύματα του ψυχισμού τους μέσα από κωμικές σωματικές και λεκτικές παραμορφώσεις. Παρά το κωμικό και φαρσικό στοιχείο, στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ένα βαθιά ανθρώπινο και ταυτόχρονα αδιέξοδο αίτημα: να αγαπηθούμε μ’ έναν τρόπο μοναδικό, απόλυτο, σχεδόν μεταφυσικό. Να αγαπηθούμε με ένα τρόπο που θα διαψεύσει τον θάνατο.

Η παράσταση «Ελέφας» πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.