Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της νέας ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Bitter Christmas» (ισπαν: «Amarga Navidad»).

Μετά την αγγλόφωνη ταινία «The Room Next Door» (2024), με πρωταγωνίστριες τις Τίλντα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ, ο διάσημος σκηνοθέτης επιστρέφει στις ισπανόφωνες ρίζες του με την φιλόδοξη παραγωγή στην οποία πρωταγωνιστούν οι Μπάρμπαρα Λένι, Βικτόρια Λουένγκο, Λεονάρντο Σμπαράλια και Αϊτάνα Σάντσεθ-Χιχόν.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η Elsa, μια επιτυχημένη διευθύντρια διαφημιστικής εταιρείας, χάνει την μητέρα της κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Δεκεμβρίου.

Ρίχνεται στη δουλειά ως μια μορφή διαφυγής, χωρίς όμως να συνειδητοποιεί ότι στερείται τον χρόνο για να θρηνήσει. Μια κρίση πανικού την αναγκάζει να κάνει ένα διάλειμμα ταξιδεύοντας στο νησί Λανθαρότε μαζί με τη φίλη της Patricia, ενώ ο σύντροφός της, Bonifacio μένει πίσω στη Μαδρίτη».

Τo καστ συμπληρώνουν οι Πάτρικ Κριάδο, Κουίμ Γκουτιέρες και Μιλένα Σμιτ.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ισπανικές αίθουσες στις 20 Μαρτίου ακολουθώντας μια δυναμική πορεία στα διεθνή Φεστιβάλ, όπως αναφέρει το Film Stage.