Το αριστοτεχνικό αστυνομικό θρίλερ του Frederick Knott, που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από τη θρυλική κινηματογραφική μεταφορά του Alfred Hitchcock, επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου ELIART!

Μετά την επιτυχημένη περσινή του πορεία και τη θερμή υποδοχή του κοινού, καθώς και την καλοκαιρινή του περιοδεία στην Ελλάδα, ο «Τέλειος Φόνος» συνεχίζει για δεύτερη σεζόν να καθηλώνει τους θεατές, σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη.

Γιατί τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται… και κανένα έγκλημα δεν είναι τόσο τέλειο όσο σχεδιάζεται!

Ένα έργο γεμάτο αγωνία, απρόσμενες ανατροπές, σκοτεινά μυστικά και έντονη ψυχολογική ένταση, που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο Τόνι Γουέντις, πρώην πρωταθλητής του τένις, ανακαλύπτει πως η σύζυγός του, Μάργκο, διατηρεί ερωτική σχέση με τον Μαρκ Χάλιντεϊ, συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Κι ενώ η απιστία θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν συνηθισμένο χωρισμό, ο Τόνι έχει άλλα σχέδια: αποφασίζει να δολοφονήσει τη σύζυγό του, προκειμένου να κληρονομήσει την περιουσία της.

Για να εξασφαλίσει την επιτυχία του σχεδίου του και να αποφύγει κάθε υποψία, επιστρατεύει τον Τσαρλς Σουάν, έναν παλιό του γνώριμο με σκοτεινό παρελθόν. Με όπλα τον εκβιασμό και την οικονομική ανταμοιβή, τον οδηγεί στην εκτέλεση του σχεδίου.

Όλα μοιάζουν προσεκτικά σχεδιασμένα. Κάθε λεπτομέρεια έχει προβλεφθεί. Το έγκλημα μοιάζει τέλειο.

Μέχρι τη στιγμή που κάτι πάει στραβά…

Και τότε αρχίζει ένα συναρπαστικό παιχνίδι μυαλού, όπου οι ρόλοι αντιστρέφονται, οι βεβαιότητες καταρρέουν και η αλήθεια αποκαλύπτεται μέσα από αλλεπάλληλες ανατροπές.

Συντελεστές:

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης

Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης

Μουσική επιμέλεια: Joniman

Βοηθός σκηνοθέτη: Καίτη Αυγουστάκη

Φωτογραφίες: Γιώργος Κρίκος

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | ArtEnsemble

Artwork: Μαρίνα Λυσιμάχου

Παραγωγή: ELIART | Γιάννης Ρουμελιώτης

Παίζουν: Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης.

Πληροφορίες παράστασης:

Θέατρο ELIART

Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 127, Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 347 7677

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:00

Κυριακή: 18:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Ειδική προσφορά Black Friday: 12€

Τιμές προπώλησης:

Κανονικό: 21€

Μειωμένο: 18€