Το Μπλάκπουλ, το Ινβερνές και τα Χάιλαντς, το Ίπσουιτς, το Μίντλεσμπρο και το Μίλτον Κέινς είναι μεταξύ των τόπων που διεκδικούν τον τίτλο της Πόλης Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2029.

Η βραχεία λίστα με εννέα υποψηφιότητες, που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνει επίσης το Πόρτσμουθ, το Σέφιλντ, το Σουίντον και το Ρέξαμ.

Κάθε τόπος θα λάβει τώρα μια ενίσχυση χρηματοδότησης 60.000 λιρών Αγγλίας για να αναπτύξει μια πλήρη υποψηφιότητα.

Η νικήτρια πόλη η οποία θα διαδεχθεί το Μπράντφορντ, θα ανακοινωθεί αργότερα φέτος και θα λάβει 10 εκατομμύρια λίρες για να πραγματοποιήσει πολιτιστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια ενός έτους, αξιοποιώντας τα «τοπικά δυνατά σημεία και τις ιστορίες» του.

Οι τρεις επόμενες πιο εντυπωσιακές προτάσεις θα λάβουν 125.000 λίρες η καθεμία για να συνεχίσουν ορισμένα από τα προγραμματισμένα έργα τους.

Ο διευρυμένος διαγωνισμός περιλαμβάνει πλέον πόλεις, μεγάλες κωμοπόλεις, περιφέρειες και ομάδες τοποθεσιών που συνεργάζονται.

Ανακοινώνοντας τον κατάλογο των υποψηφίων, η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε ότι «ανυπομονεί να δει τι επιφυλάσσουν οι εννέα τοποθεσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο».

