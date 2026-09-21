Ο Σταύρος Λίτινας σκηνοθετεί το «Blanche after», μια νέα σκηνική προσέγγιση στη Blanche DuBois μετά το τέλος του Λεωφορείου ο Πόθος. Μια ηθοποιός-τραγουδίστρια βρίσκεται μόνη σε έναν χώρο από λευκές κουρτίνες, καθρέφτες, ρούχα και φως. Η παράσταση δεν επιχειρεί να αφηγηθεί ξανά την ιστορία της Blanche, αλλά να αναμετρηθεί με ό,τι μένει μετά την κατάρρευση: τη μνήμη, την επιθυμία, την απώλεια και την ανάγκη ενός ανθρώπου να ξαναβρεί τη φωνή του.

Μέσα από ένα κείμενο που συνομιλεί με τη μουσική, η Blanche επιστρέφει στις αναμνήσεις της και στα πρόσωπα που εξακολουθούν να κατοικούν μέσα της.Τα τραγούδια λειτουργούν σαν θραύσματα μνήμης, ενώ ο χώρος μεταμορφώνεται σε έναν εσωτερικό τόπο όπου το πραγματικό και το φανταστικό συναντιούνται. Το «Blanche after» είναι μια παράσταση για τη στιγμή εκείνη που η ανάγκη να εξηγήσεις την ιστορία σου σταματά και μένει μόνο η ανάγκη να την αφήσεις πίσω.

Πληροφορίες για την παράσταση:

Σκηνοθεσία-δραματουργία-κείμενο: Σταύρος Λίτινας

Σκηνικά, κοστούμι, μουσικές επιλογές: Σταύρος Λίτινας

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Μουσική: Γιώργος Ανδριώτης

Τη Blanche ερμηνεύει η ηθοποιός-τραγουδίστρια Δανάη Κατσαμένη

Σάββατο 21:00 – Κυριακή 20:00

Πρεμιέρα 24 Οκτωβρίου 2026 (έως 10 Ιανουαρίου ’27)

Διάρκεια παράστασης 1.10’

Τιμές εισιτηρίων: 18€ κανονικό – 15€φοιτητικό – 12€ ανέργων, αμεα

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/blanche-after-arroyo/

(online: ticketservices – τηλ. κέντρο 210 7234567 – εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)

Θέατρο Arroyo – Μ. Αλεξάνδρου 128, Κεραμεικός – τηλ 210 3469575