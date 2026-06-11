Αντιδράσεις από κορυφαίους Τούρκους καλλιτέχνες προκαλεί η πολιτική και δικαστική εξέλιξη στο CHP, με σειρά μουσικών και δημιουργών να ανακοινώνουν ότι απαγορεύουν τη χρήση των έργων τους σε πολιτικές δραστηριότητες του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο Ζουλφού Λιβανελί, ο οποίος έχει ήδη σχολιάσει επικριτικά τη δικαστική απόφαση, ανακοίνωσε ότι δεν επιτρέπει τη χρήση των έργων του από την παρούσα ηγεσία του CHP που προέκυψε από την ακυρωτική απόφαση του Εφετείου Άγκυρας.

«Δεν δίνω άδεια στις συνθέσεις μου να χρησιμοποιούνται από την τωρινή ηγεσία του κεντρικού CHP», δήλωσε ο γνωστός Τούρκος καλλιτέχνης.

Επίσης, ο τραγουδοποιός Ονούρ Ακίν αντέδρασε έντονα στη χρήση των τραγουδιών του σε πολιτικό πλαίσιο, ζητώντας την άμεση απόσυρσή τους και προειδοποιώντας με νομικά μέτρα. Σε γραπτή του δήλωση προς τον Κιλιτσντάρογλου ανέφερε:

«Δεν ήταν σωστό, κύριε Κιλιτσντάρογλου, δεν ήταν πρέπον. Όσοι σας χειροκροτούν βρίσκονται σε μια ιστορική πλάνη και αυτό που κάνετε δεν θα ξεχαστεί. Ζητώ τα τραγούδια μου, να μην χρησιμοποιούνται από τη διοίκησή σας, στην οποία περιλαμβάνεται και το όνομά σας και την οποία δεν θεωρώ νόμιμη και να αφαιρεθούν από τις ψηφιακές πλατφόρμες σας. Αρκετά! Μην πληγώνετε αυτή τη χώρα, κύριοι. Εάν η χρήση των τραγουδιών μου συνεχιστεί, θα προσφύγω στη δικαιοσύνη».

Ο καλλιτέχνης Σουαβί τοποθετήθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων, δηλώνοντας ότι δεν επιτρέπει τη χρήση των έργων του από τη νέα ηγεσία του CHP που προέκυψε μετά τη δικαστική απόφαση, προειδοποιώντας για νομικές ενέργειες.

Η Σελντά Μπαγτζάν επίσης αντέδρασε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιτρέπει τη χρήση της φωνής, των συνθέσεων και των ηχογραφήσεών της σε πολιτικές ή κομματικές δραστηριότητες.

Η Σαμπαχάτ Ακιράζ, η οποία είχε ταχθεί στο παρελθόν υπέρ του Κιλιτσντάρογλου, προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση κατά της νέας ηγεσίας.

«Δεν μπορεί να διοικείται το CHP από έναν αποικιακό κυβερνήτη, με ιμπεριαλιστικό ύφος. Θα φύγει όπως ήρθε».

Η οικογένεια του εκλιπόντος καλλιτέχνη Εντίπ Ακμπααράμ ανακοίνωσε ότι δεν επιτρέπει τη χρήση των έργων του σε πολιτικά πλαίσια, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνάδει με τις δημοκρατικές του αξίες.

Ο μουσικός Αλί Αλτάι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη χρήση τραγουδιού του στο παρελθόν. «Ζητώ συγγνώμη από τον Ατατούρκ. Αποσύρω το τραγούδι μου “Δίκαιο-Νόμος-Δικαιοσύνη”».

Επίσης, ο μουσικός Καν Καζάζ ανέφερε «δεν έχω προς το παρόν αντίρρηση για τη χρήση της μουσικής μου στις καμπάνιες του Κιλιτσντάρογλου και της ομάδας του. Όμως στη συνέχεια θα διεκδικήσω δικαστικά το σύνολο της αποζημίωσης και θα τη δωρίσω στις καμπάνιες του Οζγκιούρ Οζέλ. Ας ξεκινήσει ο δρόμος της δικαιοσύνης».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ