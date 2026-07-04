Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαχάρα κάλεσε την Παρασκευή (3/7) σε μποϊκοτάζ της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν “Η Οδύσσεια”, επειδή κάποια γυρίσματά της έγιναν στη Δυτική Σαχάρα, μια διαφιλονικούμενη περιοχή που ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο.

«Όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν πατήσει το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας, θα καταπατήσει επίσης το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα του λαού των Σαχράουι στην εδαφική ακεραιότητα της επικράτειάς τους και τους πόρους της, τους οποίους εκμεταλλεύεται παράνομα το Μαρόκο», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του FiSahara Μαρία Κάριον, σε ανακοίνωσή της.

Η Δυτική Σαχάρα, πρώην ισπανική αποικία μέχρι το 1975, θεωρείται μη αυτόνομο έδαφος από τον ΟΗΕ.

Μια σύγκρουση εδώ και 50 χρόνια έχει φέρει αντιμέτωπο το Μαρόκο με τους αυτονομιστές του Μετώπου Πολισάριο, που υποστηρίζονται από την Αλγερία.

Το Μαρόκο θεωρεί την περιφέρεια της Δυτικής Σαχάρας αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς του.

Μια κινηματογραφική μεταφορά του έπους του Ομήρου “Η Οδύσσεια”, η οποία κυκλοφορεί αυτό το καλοκαίρι, γυρίστηκε εν μέρει στη Ντάχλα της Δυτικής Σαχάρας.

Η ταινία έχει ένα εντυπωσιακό καστ: Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια και Σαρλίζ Θερόν, μεταξύ άλλων αστέρων της μεγάλης οθόνης.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαχάρα, σε ανακοίνωσή του, προέτρεψε «το κοινό σε γενικό μποϊκοτάζ αφού ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε την πόλη Ντάχλα (…) ως μία από τις τοποθεσίες γυρισμάτων».

Πέρυσι, το FiSahara είχε ήδη πιέσει τον Νόλαν να μην χρησιμοποιήσει υλικό που γυρίστηκε στη Ντάχλα.

Στη χθεσινή (3/7) ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο διάσημος Ισπανός ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος παρήγαγε ένα ντοκιμαντέρ για τη Σαχάρα το 2012, δήλωσε ότι ενθάρρυνε τον Νόλαν «να μάθει για την ιστορία της καταστολής που ασκεί το μαροκινό καθεστώς εναντίον του λαού των Σαχράουι».

Το FiSahara, που πραγματοποιείται ετησίως σε καταυλισμούς προσφύγων των Σαχράουι στην Αλγερία, είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Διοργανώνει προβολές ταινιών και πολιτιστικά εργαστήρια και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ