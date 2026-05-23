Ληστείες τραπεζών, κλοπές αυτοκινήτων και αιματηρές συμπλοκές συνέθεσαν τον μύθο της Μπόνι Πάρκερ και του Κλάιντ Μπάροου, του διαβόητου ζευγαριού που πέρασε στην ιστορία ως οι «Μπόνι και Κλάιντ». Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, οι δυο τους σκόρπιζαν φόβο στις νοτιοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ, με τις κινήσεις τους να μονοπωλούν τα πρωτοσέλιδα και να γοητεύουν το κοινό της εποχής. Ωστόσο, το διαβόητο ζευγάρι δεν έγινε γνωστό μόνο για την εγκληματική του δράση, αλλά και για τον μύθο που χτίστηκε γύρω από την ιστορία του. Ένας μύθος που, σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, συνεχίζει να εμπνέει ταινίες, βιβλία και αφιερώματα στην pop κουλτούρα.

Σήμερα συμπληρώνονται 92 χρόνια από το τέλος της θρυλικής πορείας τους. Στις 23 Μαΐου 1934, το ζευγάρι έπεσε σε ενέδρα της αστυνομίας του Τέξας. Το αυτοκίνητό τους δέχθηκε καταιγισμό πυρών, με περισσότερες από 50 σφαίρες να δίνουν δραματικό τέλος στην ιστορία τους. Ανάμεσα στα αντικείμενα που βρέθηκαν στο όχημα ήταν ένα πριονισμένο κυνηγετικό όπλο, ένα περίστροφο, ένα σαξόφωνο και ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς, λεπτομέρειες που ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τον θρύλο που περιέβαλλε το ζευγάρι.

Η Μπόνι Πάρκερ γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1910 στο Τέξας. Παρά το μικρό της ανάστημα, μόλις 1,47 μ., είχε έντονη προσωπικότητα και αγάπη για τη λογοτεχνία και τις τέχνες. Παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία τον Ρέι Θόρντον, όμως ο γάμος τους ουσιαστικά διαλύθηκε όταν εκείνος καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση. Η ίδια εργάστηκε ως σερβιτόρα στο Ντάλας, μέχρι που η γνωριμία της με τον Κλάιντ άλλαξε οριστικά τη ζωή της.

Ο Κλάιντ Μπάροου, γεννημένος το 1909 σε φτωχή αγροτική οικογένεια του Τέξας, μπήκε από νωρίς στον κόσμο της παρανομίας. Η πρώτη του σύλληψη για κλοπή αυτοκινήτου ήρθε το 1926, ενώ τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν ληστείες και διαρρήξεις. Μετά τη γνωριμία του με τη Μπόνι, οι συλλήψεις και οι αποδράσεις έγιναν κομμάτι της ζωής τους.

Το 1932, μετά την αποφυλάκισή του, ο Κλάιντ μαζί με τη Μπόνι βρέθηκαν στην ηγεσία της διαβόητης «Συμμορίας Μπάροου», μιας ομάδας κακοποιών που έδρασε σε αρκετές Πολιτείες της Αμερικής. Η δράση τους έγινε ακόμη πιο βίαιη μετά τον θάνατο του αδελφού του Κλάιντ, Μπακ, σε αστυνομική επιχείρηση το 1933. Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι σκότωσε τρεις αστυνομικούς μέσα σε λίγες ημέρες, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των αρχών.

Η καταδίωξη του ζευγαριού κορυφώθηκε την άνοιξη του 1934, όταν οι αρχές οργάνωσαν μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Στις 23 Μαΐου της ίδιας χρονιάς, η Μπόνι και ο Κλάιντ έπεσαν σε ενέδρα αστυνομικών σε επαρχιακό δρόμο της Λουιζιάνα. Το αυτοκίνητό τους γαζώθηκε από δεκάδες σφαίρες, δίνοντας βίαιο τέλος στη δράση και τη ζωή τους. Ο θάνατός τους προκάλεσε τεράστια αίσθηση στην αμερικανική κοινή γνώμη και συνέβαλε ακόμη περισσότερο στη δημιουργία του θρύλου γύρω από το όνομά τους.

Η ιστορία τους πέρασε από την πραγματικότητα στον κινηματογραφικό μύθο το 1967, όταν ο Άρθουρ Πεν μετέφερε τη ζωή τους στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστές τον Γουόρεν Μπίτι και τη Φέι Ντάναγουεϊ. Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία και καθιέρωσε οριστικά τους «Μπόνι και Κλάιντ» ως ένα από τα πιο εμβληματικά και σκοτεινά love stories του 20ού αιώνα.

