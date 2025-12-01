Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν εξακολουθεί να απολαμβάνει στο έπακρο τη ζωή, όπως απέδειξε και η σπάνια εμφάνισή της στο Μαλιμπού το περασμένο Σάββατο (29/11/2025).

Η 91χρονη σταρ του Χόλιγουντ εθεάθη να χαλαρώνει και να απολαμβάνει τον ήλιο σε υπαίθριο χώρο στο αγαπημένο της Kristy’s Village Cafe, συνοδευόμενη από τον βοηθό της. Πέρυσι μάλιστα είχε ακουστεί ότι αναζητούσε έναν προσωπικό βοηθό που να είναι πρόθυμος να μοιράζεται μαζί της ένα κοκτέιλ κάθε βράδυ, καθώς θυμόταν στιγμές από την εντυπωσιακή της καριέρα.

Για την έξοδό της επέλεξε ένα άνετο, χαλαρό ντύσιμο: ένα μπλε φούτερ, μια μωβ ζακέτα με κουκούλα και γκριζοπράσινη φόρμα. Το στυλ της συμπλήρωσαν μεγάλα στρογγυλά γυαλιά ηλίου και ένα εντυπωσιακό κόκκινο καπέλο με φαρδύ γείσο.

Στο τραπέζι της είχε ένα κοκτέιλ, ενώ η ίδια και ο βοηθός της φαίνεται ότι παρήγγειλαν και φαγητό. Η πάντα ζωηρή και χαμογελαστή ηθοποιός απόλαυσε ένα μεγάλο σάντουιτς, σούπα και το ποτό της, σε μια από τις χαρακτηριστικές, ανεπιτήδευτες στιγμές της καθημερινότητάς της.

Η θρυλική Σίρλεϊ — μεγαλύτερη αδελφή του Γουόρεν Μπίτι — έκλεισε τα 91 της τον Απρίλιο. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο People είχε μιλήσει για το μυστικό της ζωντάνιας και της μακροζωίας της: τον χορό. Από τριών ετών η μητέρα της την έγραψε στο μπαλέτο, το οποίο συνέχισε ως τα 67 της. Όπως είχε πει, ο χορός της χάρισε πειθαρχία, αγάπη για τη μουσική, ομαδικότητα και αντοχή στον πόνο.

Παράλληλα, είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της που μπορεί ακόμη να εργάζεται και να απολαμβάνει την καθημερινότητα με υγεία και καλή παρέα.

Πέρυσι, σύμφωνα με πηγές, είχε ζητήσει από φίλους της να της συστήσουν κάποιον που να γνωρίζει καλά την καριέρα της και να απολαμβάνει τις ταινίες της, ώστε να μπορούν να συζητούν πίνοντας το καθιερωμένο κοκτέιλ των 5 μ.μ. Μάλιστα, λέγεται πως είχε υποσχεθεί ιδιαίτερα γενναιόδωρη αμοιβή.

Η σταδιοδρομία της ΜακΛέιν απογειώθηκε το 1955 με την ταινία «The Trouble with Harry» του Άλφρεντ Χίτσκοκ, και από τότε παραμένει μία από τις πιο σταθερές μορφές του κλασικού Χόλιγουντ.

