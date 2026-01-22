Η Olivia Dean και η Lola Young επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους στη βρετανική ποπ σκηνή, καταλαμβάνοντας την κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα μουσικά βραβεία της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας – Brit Awards 2026.
Οι δύο ερμηνεύτριες και δημιουργοί απέσπασαν από πέντε υποψηφιότητες η καθεμία.
Συγκεκριμένα, η Dean διεκδικεί τα βραβεία του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς», «Άλμπουμ της Χρονιάς» και «Καλύτερου Ποπ Καλλιτέχνη». Παράλληλα, είναι υποψήφια με δύο επιτυχίες της στην κατηγορία του «Τραγουδιού της Χρονιάς», το «Man I Need», αλλά και με το «Rein Me In», μία συνεργασία με τον Σαμ Φέντερ.
Επίσης είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο όνομα που θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή της τελετής απονομής η οποία για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο Μάντσεστερ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στην αρένα Co-op Live με οικοδεσπότη τον Τζακ Γουάιτολ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το δίκτυο ITV.
Η Young είναι υποψήφια επίσης για πέντε βραβεία μεταξύ των οποίων του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς» και του «Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη» ενώ είναι υποψήφια και για το «Τραγούδι της Χρονιάς» με το «Messy». Παρά το γεγονός ότι το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2024, η εντυπωσιακή του πορεία στα charts –παρέμεινε συνολικά για 60 εβδομάδες, οι τέσσερις εκ των οποίων στην κορυφή– επέτρεψε τη συμπερίληψή του εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της φετινής διοργάνωσης.
Πέρα από τη συνεργασία του με την Dean στο «Rein Me In», ο Σαμ Φέντερ εξασφάλισε ακόμη τρεις υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» και «Άλμπουμ της Χρονιάς». Η επιτυχία οφείλεται στο άλμπουμ «People Watching» που κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts ενώ ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός αναδείχθηκε ο νικητής του Βραβείου Mercury 2025.
Η φετινή διοργάνωση καταγράφει ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά το 70% των υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από γυναίκες και non-binary καλλιτέχνες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην ιστορία του θεσμού.
Όπως αναφέρει ο Guardian, το Βραβείο Επιλογής των Κριτικών (πρώην «Rising Star») έχει ήδη απονεμηθεί στον Σκοτσέζο τραγουδοποιό Jacob Alon.
«Στη μικρή πόλη της Σκωτίας όπου μεγάλωσα, ένιωθα συχνά πως υπήρχε ένα όριο στο πόσο ψηλά μπορούσες να τολμήσεις να ονειρευτείς. Το να αποτελώ μέρος μιας τέτοιας διοργάνωσης με κάνει να νιώθω ότι πετάω πολύ πάνω από τον ουρανό», δήλωσε ο καλλιτέχνης.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
Καλλιτέχνης της χρονιάς
Dave
Fred Again
Jade
Lily Allen
Little Simz
Lola Young
Olivia Dean
PinkPantheress
Sam Fender
Self Esteem
Συγκρότημα της Χρονιάς
The Last Dinner Party
Pulp
Sleep Token
Wet Leg
Wolf Alice
Άλμπουμ της Χρονιάς
Dave – The Boy Who Played the Harp
Lily Allen – West End Girl
Olivia Dean – The Art of Loving
Sam Fender – People Watching
Wolf Alice – The Clearing
Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης
Barry Can’t Swim
EsDeeKid
Jim Legxacy
Lola Young
Skye Newman
Διεθνής Καλλιτέχνης
Bad Bunny
Chappell Roan
CMAT
Doechii
Lady Gaga
Rosalía
Sabrina Carpenter
Sombr
Taylor Swift
Tyler, the Creator
Διεθνές Συγκρότημα
Geese
Haim
Huntr/x
Tame Impala
Turnstile
Τραγούδι της Χρονιάς (βραβείο κοινού)
Calvin Harris and Clementine Douglas – Blessings
Chrystal and Notion – The Days (Notion remix)
Cynthia Erivo ft Ariana Grande – Defying Gravity
Ed Sheeran – Azizam
Fred Again, Skepta and PlaqueBoyMax – Victory Lap
Lewis Capaldi – Survive
Lola Young – Messy
Myles Smith – Nice to Meet You
Olivia Dean – Man I Need
Raye – Where Is My Husband!
Sam Fender with Olivia Dean – Rein Me In
Skye Newman – Family Matters
Διεθνές Τραγούδι (βραβείο κοινού)
Alex Warren – Ordinary
Chappell Roan – Pink Pony Club
Disco Lines και Tinashe – No Broke Boys
Gigi Perez – Sailor Song
Gracie Abrams – That’s So True
Huntr/x – Golden
Lady Gaga και Bruno Mars – Die With a Smile
Rayvn Lenae – Love Me Not
Rosé και Bruno Mars – APT
Sabrina Carpenter – Manchild
Sombr – Undressed
Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Εναλλακτικό/ροκ συγκρότημα
Blood Orange
Lola Young
Sam Fender
Wet Leg
Wolf Alice
Ποπ καλλιτέχνιδα
Jade
Lily Allen
Lola Young
Olivia Dean
Raye
Hip-Hop / Grime / Rap
Central Cee
Dave
Jim Legxacy
Little Simz
Loyle Carner
R&B καλλιτέχνης
Jim Legxacy
Kwn
Mabel
Sasha Keable
Sault
Dance Καλλιτέχης
Calvin Harris και Clementine Douglas
FKA twigs
Fred Again, Skepta, PlaqueBoyMax
PinkPantheress
Sammy Virji
