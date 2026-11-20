Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο πατέρας του Μπρούνο Μαρς, Πίτερ Ερνάντες, βυθίζοντας στη θλίψη τον διάσημο τραγουδιστή.

«Την προηγούμενη εβδομάδα μπόρεσα να αγκαλιάσω τον πατέρα μου για τελευταία φορά» έγραψε ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπό τους μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου μαζί με παλαιότερες οικογενειακές εικόνες.

«Αν με έχετε ακούσει ποτέ να μιλάω για εκείνον, θα ξέρετε ότι πάντα έλεγα πως ήταν ο άνθρωπος που μου έμαθε όλα όσα γνωρίζω, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μουσική» συνέχισε ο Μπρούνο Μαρς κατά κόσμον Πίτερ Γιουτζίν Ερνάντες.

«Μεγάλωσε τις τέσσερις υπέροχες αδελφές μου, τον αδελφό μου και εμένα. Στα μάτια μου ήταν ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου και θα μου λείπει κάθε μέρα μέχρι να ξανασυναντηθούμε.

Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Δώσε ένα φιλί στη μαμά εκεί ψηλά για μένα», κατέληξε, αναφερόμενος στην εκλιπούσα μητέρα του, Μπερναντέτ Σαν Πέδρο Μπαγιότ, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το 2013 από ανεύρυσμα, σύμφωνα με το People.

Με καταγωγή από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ο Πίτερ Ερνάντες είχε δηλώσει πως μεγάλωσε μέσα στη μουσική, ένα πάθος που αργότερα μετέδωσε και στα έξι παιδιά που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Μπερναντέτ, παίρνοντάς τα μαζί στις επαγγελματικές του εμφανίσεις.

«Έζησα το West Side Story», είχε πει στο περιοδικό Midweek το 2014, αναφερόμενος στην εβραϊκή και πορτορικανή καταγωγή του, «χωρίς όμως τον χορό». Όπως ακριβώς έκανε αργότερα και ο Μπρούνο Μαρς, έτσι κι εκείνος μεγάλωσε στα παρασκήνια των συναυλιών του πατέρα του, παίρνοντας τις πρώτες του επιρροές από τη λάτιν ορχήστρα στην οποία συμμετείχε.

Είχε επίσης αποκαλύψει ότι μεγάλωσε γοητευμένος από τη μουσική doo-wop, υιοθετώντας σε ηλικία 13 ετών το καλλιτεχνικό προσωνύμιο «Dr. Doo-Wop», ενώ αργότερα δημιούργησε το συγκρότημα The Love Notes, το οποίο έφτασε να αριθμεί έως και 18 μέλη στη Χαβάη. Σύμφωνα με την εφημερίδα Boston Globe, το γκρουπ εντάχθηκε στο Doo-Wop Hall of Fame το 2014.

Τη δεκαετία του ’90, ο Ερνάντες ήταν επικεφαλής ενός σόου στο ξενοδοχείο Sheraton Waikiki, όπου εμφανιζόταν μαζί με το συγκρότημα και τα παιδιά του γεγονός που οδήγησε τον Μπρούνο Μαρς να διαμορφώσει την περσόνα του «μικρού Έλβις Πρίσλεϊ». Αυτές οι εμφανίσεις χάρισαν στον 6χρονο τότε Μαρς ένα σύντομο πέρασμα στην ταινία «Honeymoon in Vegas» του 1992 ενώ αργότερα έβαλαν τα θεμέλια για την επιτυχημένη πορεία του στη μουσική.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ