Για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο μίλησε ο πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών «Evil Dead», Μπρους Κάμπελ, αποκαλύπτοντας πως έχει προσδόκιμο ζωής περίπου πέντε χρόνια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών.

Όπως αναφέρει το Variety, ο δημοφιλής ηθοποιός μέσα από αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μάρτιο, έκανε γνωστό ότι διαγνώστηκε με έναν τύπο καρκίνου που είναι «αντιμετωπίσιμος» αλλά όχι «ιάσιμος».

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «The Adam Carolla Show», αναφέρθηκε διεξοδικότερα στη διάγνωση και τη θεραπεία του, ενώ παράλληλα μίλησε για τη νέα του ταινία.

«Με τον τύπο καρκίνου που έχω και για τον οποίο δεν θα ήθελα να επεκταθώ, τα σημερινά δεδομένα κάνουν λόγο για μια πενταετία», ανέφερε.

Όταν ο παρουσιαστής Άνταμ Καρόλα, τον ρώτησε αν αυτό σημαίνει πως του απομένουν πέντε χρόνια ζωής, ο ηθοποιός απάντησε: «Πάνω-κάτω».

«Είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία αυτή που βιώνεις, καθώς [ο καρκίνος] δοκιμάζει και το μυαλό σου. Έχω αποφασίσει ωστόσο, πολύ συνειδητά να ζήσω μαζί του και όχι να πεθάνω από αυτόν», σημείωσε.

«Μπορείς εύκολα να παρασυρθείς σε μια τεράστια μαύρη τρύπα. Μπορείς να βρεθείς σε διαδικτυακές ομάδες υποστήριξης με 10.000 άτομα που αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Εγώ δεν πρόκειται να μπω σε όλο αυτό», εξήγησε.

Παρά την περιπέτεια της υγείας του, εμφανίζεται αποφασισμένος να αφοσιωθεί στην προώθηση της νέας του ταινίας «Ernie & Emma», μιας ανεξάρτητης δραματικής κομεντί που φέρει εξ ολοκλήρου τη δική του υπογραφή στο σενάριο, σκηνοθεσία, παραγωγή και πρωταγωνιστικό ρόλο. Αναφερόμενος στη σκοτεινή σύμπτωση της υπόθεσης του έργου με την προσωπική του δοκιμασία, ο ίδιος υπογράμμισε: «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία το να κυκλοφορεί μια ταινία για έναν άνθρωπο που σκορπίζει τις στάχτες της γυναίκας του, δημιουργημένη από κάποιον που βρίσκεται αντιμέτωπος με το τέλος της ζωής του».

Και πρόσθεσε: «Προχωράω. Έχω μια ταινία να προωθήσω. Και όταν προωθώ αυτή την ταινία, δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Στη σκέψη: ‘Πρέπει να σταματήσω όλα όσα κάνω εξαιτίας αυτού;’ απαντώ ‘όχι’».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ