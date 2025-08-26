Λίγες μόνο ημέρες, πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ της Βενετίας, το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμιο buzz.

Η πρώτη επίσημη αφίσα του φιλμ αποκαλύφθηκε και έγινε viral: η Έμα Στόουν εμφανίζεται σε μια ανατρεπτική sci-fi εκδοχή, με ξυρισμένο κεφάλι, παραπέμποντας άμεσα στη Σιγκούρνι Γουίβερ του Alien.

Η μεταμόρφωσή της όχι μόνο εντυπωσιάζει αλλά και προμηνύει μια από τις πιο τολμηρές συνεργασίες του Έλληνα σκηνοθέτη με την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό.

Η ταινία αποτελεί ριμέικ της νοτιοκορεατικής cult επιτυχίας “Save the Green Planet” και εστιάζει σε μια ιστορία παρανοϊκής εμμονής και κοινωνικής παράνοιας: δύο νεαροί άνδρες, παθιασμένοι με θεωρίες συνωμοσίας, απαγάγουν τη διευθύντρια μιας πανίσχυρης φαρμακευτικής εταιρείας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι είναι εξωγήινη με σκοπό την εξολόθρευση της ανθρωπότητας.

BUGONIA. A Yorgos Lanthimos film. Starring Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, and Alicia Silverstone. Only in theaters October.

Στο πλευρό της Στόουν βρίσκονται οι Τζέσι Πλίμονς, Αλίσια Σίλβερστοουν και ο Σταύρος Χαλκιάς, σε μία παραγωγή με ιδιαίτερο casting και ανατρεπτικό τόνο. Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι (Succession), προσθέτοντας τη δική του αιχμηρή πολιτική και ψυχολογική ματιά στο ήδη πολυσύνθετο σύμπαν του Λάνθιμου.

Πολιτικά φορτισμένο, ψυχολογικά πυκνό, αισθητικά πρωτοποριακό

Το “Bugonia” δεν είναι απλώς ακόμα ένα φιλμ επιστημονικής φαντασίας. Είναι μια βαθιά πολιτική αλληγορία για τον καπιταλισμό, την κοινωνική αποξένωση και τη σύγχρονη τρέλα της συνωμοσιολογίας.

Η σκηνοθετική ματιά του Λάνθιμου υπόσχεται να φέρει τη θεματική στα άκρα, με τη χαρακτηριστική του ισορροπία ανάμεσα στο γκροτέσκο και το ποιητικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως, για τις ανάγκες της ταινίας, ο σκηνοθέτης είχε αιτηθεί γυρίσματα στην Ακρόπολη – πρόταση που απορρίφθηκε ομόφωνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στη συζήτηση περί σύγχρονης τέχνης και πολιτιστικής διαχείρισης.

Η Βενετία στρώνει τον δρόμο προς τα Όσκαρ

Το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας φέτος συγκεντρώνει κορυφαία ονόματα: Γκιγιέρμο ντελ Τόρο με τον Frankenstein, Νόα Μπόμπακ, Μπένι Σαφντί, Καουτέρ Μπεν Χανία και πολλοί ακόμα πλαισιώνουν το διαγωνιστικό τμήμα. Σημαντική είναι και η παρουσία ντοκιμαντέρ από δημιουργούς όπως η Σοφία Κόπολα και ο Βέρνερ Χέρτζογκ.

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μετά το “Poor Things” και τον παγκόσμιο θρίαμβό του, επιστρέφει ως φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα, εδραιώνοντας τη θέση του ως έναν από τους πλέον καθοριστικούς δημιουργούς του σύγχρονου σινεμά.

Το “Bugonia” θα κάνει Το “Bugonia” θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 28 Αυγούστου και ήδη αναμένεται με κομμένη την ανάσα.