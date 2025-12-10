Ο Πολ Ντάνο εξασφάλισε τον επόμενο μεγάλο του ρόλο καθώς θα πρωταγωνιστήσει στο ψυχολογικό θρίλερ «Bunker», του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη και σεναριογράφου Φλοριάν Ζελέρ.

Ο Ντάνο, γνωστός για τις ερμηνείες του σε ταινίες όπως τα «There Will Be Blood», «The Batman» και «The Fabelmans», εντάχθηκε στο καστ αστέρων του φιλμ, το οποίο ηγούνται οι Χαβιέρ Μπαρδέμ (Javier Bardem) και Πενέλοπε Κρουζ (Penelope Cruz), μαζί με τους Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham) και Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ (Patrick Schwarzenegger).

Πρόσφατα ο διάσημος ηθοποιός υποδύθηκε τον Vadim Baranov στην ταινία «The Wizard of the Kremlin» στο πλευρό του δύο φορές υποψήφιου για Όσκαρ Τζουντ Λο, ο οποίος ενσάρκωσε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η φιλόδοξη παραγωγή τα γυρίσματα της οποίας διεξάγονται για δεύτερη εβδομάδα, αποτελεί την ιδιαίτερα αναμενόμενη συνέχεια των έργων του Ζελέρ, μετά το «The Son», το οποίο διαγωνίστηκε στη Βενετία και χάρισε στον Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) μία υποψηφιότητα για το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στις Χρυσές Σφαίρες. Προηγήθηκε η ταινία «The Father», με την οποία ο Άντονι Χόπκινς (Anthony Hopkins) απέσπασε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και οι Κρίστοφερ Χάμπτον (Christopher Hampton) και Ζελέρ, το Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου.

Το «Bunker» εστιάζει στην κατάρρευση μιας οικογένειας καθώς ένα ηθικά αμφιλεγόμενο έργο — η κατασκευή ενός καταφυγίου επιβίωσης για έναν μεγιστάνα της τεχνολογίας — ξεκινά να επηρεάζει τις ζωές τους.

Η ταινία ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες του 2026.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Πολ Ντάνο στο καστ. Από το «Little Miss Sunshine» έως το «There Will Be Blood», ο Πολ με εντυπωσιάζει συνεχώς ως ηθοποιός. Διαθέτει μια εξαιρετική μοναδικότητα – και υπό αυτή την έννοια, είναι αναντικατάστατος», δήλωσε ο Ζελέρ.

Το «Bunker» παράγεται από τις εταιρείες Blue Morning Pictures, η οποία είναι μέρος της Mediawan και MOD Producciones.

Σύμφωνα με το Variety, τα γυρίσματα πραγματοποιούνται μεταξύ Μαδρίτης και Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ