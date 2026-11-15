Η Άιλα Φίσερ και ο Μπλέικ Ρίτσον της δραματικής σειράς «The Gilded Age» προστέθηκαν στο καστ του θρίλερ «Captivated», με πρωταγωνιστή τον θρυλικό ηθοποιό Αλ Πατσίνο. Το φιλμ είναι εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία της απαγωγής του Τζον Πολ Γκέτι III στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης το 1973, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντίτο Μοντιέλ. Σύμφωνα με το Deadline, στο καστ συμμετέχει επίσης ο Τζάκσον Κέλι. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται στην Καλαβρία και τη Ρώμη.

Η ταινία διαδραματίζεται με φόντο την Ιταλία της δεκαετίας του ΄70 και υπόσχεται μια νέα προσέγγιση της διάσημης υπόθεσης απαγωγής του εγγονού ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, του Τζον Πολ Γκέτι, φωτίζοντας πτυχές που έμειναν ανεξερεύνητες τόσο στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «All the Money in the World» όσο και στη σειρά «Trust» του δικτύου FX.

Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα του Variety, ο Αλ Πατσίνο υποδύεται σε μεγαλύτερη ηλικία τον Καλαβρέζο αρχηγό της μαφίας Σάρο Μαμολίτι, ο οποίος συμμετείχε στην απαγωγή. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την υφήλιο με τον μεγιστάνα να αρνείται πεισματικά να πληρώσει τα λύτρα, πιστεύοντας αρχικά ότι η απαγωγή ήταν σκηνοθετημένη.

Την παραγωγή του «Captivated» υπογράφουν οι Μάικλ Μαμολίτι και Μανάσβι Μάμγκαϊ της 32Red Entertainment, οι Άντρεα Μπούκο και Νίκι Γουάινστοκ για λογαριασμό της Sweetheart Entertainment, καθώς και ο Κάσιαν Έλγουις.

Ο Μάικλ Μαμολίτι, ο οποίος συνέγραψε το σενάριο με τους Μοντιέλ και Ρόμπιν Σούσαν δήλωσε σχετικά: «Για μένα αυτή η ταινία είναι βαθιά προσωπική υπόθεση. Η οικογένειά μου έχει άμεση σχέση με τα γεγονότα και μεγάλωσα γνωρίζοντας μια πολύ διαφορετική εκδοχή της ιστορίας από αυτή που έχει δει το κοινό μέχρι σήμερα στην οθόνη. Μαζί με τον Ντίτο, το εξαιρετικό μας καστ και τους συνεργάτες μας στην παραγωγή, έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε μια νέα διάσταση σε μια ιστορία που ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει».

Τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο Στέφαν Τσιούπεκ, γνωστός από το οσκαρικό «Slumdog Millionaire», το «Rumors», καθώς και το «Brother Verses Brother» του Άρι Γκολντ που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ South by Southwest (SXSW).

Τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας διαχειρίζεται η Voltage Pictures, ενώ οι CAA Media Finance και WME έχουν αναλάβει τη διανομή στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ