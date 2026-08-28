Η καταλανική παράσταση «La vida als boscos» («Θορώ: Η ζωή στα δάση»), με τον διεθνούς φήμης Ισπανό ηθοποιό, Carlos Cuevas στον κεντρικό ερμηνευτικό ρόλο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, στις 19:00 στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας με σκοπό την κινηματογράφησή της για πρώτη φορά μέσα στον αρχαιολογικό χώρο του Τελεστηρίου της Ελευσίνας με το φως της ημέρας.

Πρόκειται για επίσημη συμπαραγωγή του Festival Clàssics και του Temporada Alta, η οποία παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Grec Festival de Barcelona το 2025. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχει αναλάβει η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ονείρους και την εκτέλεση παραγωγής η Entertain.gr. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνο-Ισπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Επιτροπής Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών του, του Δήμου Ελευσίνας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ).

Η παρουσίαση εντάσσεται σε ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τον θάνατο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

«Πήγα στο δάσος επειδή ήθελα να ζήσω συνειδητά, να αντιμετωπίσω μόνο τα ουσιώδη γεγονότα της ζωής και να δω αν μπορούσα να μάθω όσα είχε να μου διδάξει η ζωή· ώστε να μην ανακαλύψω, τη στιγμή του θανάτου, ότι δεν είχα ζήσει». Ο Carlos Cuevas μας περιγράφει, σε αυτή τη δραματοποιημένη ανάγνωση, την εμπειρία και τους στοχασμούς του Αμερικανού φιλοσόφου H. D. Thoreau (1817–1862), ο οποίος πέρασε δύο χρόνια σε μια καλύβα που κατασκεύασε ο ίδιος στις όχθες μιας λίμνης στη Μασαχουσέτη. Τα έργα του «Walden, ή η ζωή στα δάση» και «Περπατώντας» («Caminar») αποτελούν ουτοπίες σχετικά με τη δυνατότητα να ζει κανείς ολοκληρωμένα και να μαθαίνει όσα πραγματικά μπορεί να διδάξει η ζωή. Πρόκειται για δύο έργα που αγκαλιάζουν τη φύση ως δημιουργό και προωθούν την ελευθερία και την αυτάρκεια ως δρόμο προς την αληθινή προσωπική ικανοποίηση.

Η απόδοση του έργου αποτελείται από αυθεντικά αποσπάσματα του κλασικού έργου «Walden, ή η ζωή στα δάση», καθώς και του έργου «Περπατώντας», προσαρμοσμένα από τη Marina Espasa και αναβιωμένα μέσα από την ερμηνεία του ηθοποιού Carlos Cuevas. Η Marina Espasa προσαρμόζει έναν συνδυασμό αποσπασμάτων από τα δύο έργα, ώστε να μας φέρει πιο κοντά στη σκέψη ενός δημιουργού που ορίζει τη σχέση ανθρώπου και φύσης. Παράλληλα, η σκέψη του Thoreau συνομιλεί με τα «Έργα και Ημέραι» του Ησιόδου γύρω από την ηθική, την παρατήρηση της φύσης και τη σχέση του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο. Η επιλογή της Ελευσίνας συνδέεται άμεσα με τον πυρήνα του έργου: στον τόπο των Ελευσινίων Μυστηρίων, οι αναφορές στη γη, στη φύση και στον κύκλο της ζωής αποκτούν άμεση σχέση με το ίδιο το περιβάλλον της παράστασης.

Στην Ελλάδα θα βρεθεί μαζί με την καλλιτεχνική ομάδα η Sira Abenoza González, φιλόσοφος, ακαδημαϊκός και διευθύντρια του La Casa dels Clàssics. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Glòria Balañà i Altimira, σκηνοθέτιδα και καθηγήτρια στο Institut del Teatre της Βαρκελώνης.

Ο Carlos Cuevas, γνωστός διεθνώς από τις σειρές «Merlí» και «Smiley», τιμήθηκε πρόσφατα με το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού, στα 33α Βραβεία της Ένωσης Ηθοποιών Ισπανίας για την ταινία «El 47» και ήταν υποψήφιος στην ίδια κατηγορία στα Βραβεία Gaudí.

Από την Ελλάδα συμμετέχει ο σκηνοθέτης και θεατρολόγος Ηλίας Μαλανδρής, δημιουργός της πολιτιστικής εκπομπής «ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ» στο Κανάλι της Βουλής, ο οποίος αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ