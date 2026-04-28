Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης επιστρέφει δυναμικά με τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Χ²», μια κυκλοφορία που αποτυπώνει τη σύγχρονη μουσική του ταυτότητα και σηματοδοτεί ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο. Δέκα καινούρια, πρωτότυπα τραγούδια, μαζί με μια ανατρεπτική διασκευή της διαχρονικής επιτυχίας του Klaus Nomi «Total Eclipse».

Συνδυάζοντας pop μελωδίες, παραδοσιακές αναφορές, ambient υφές και σύγχρονη electro παραγωγή με διεθνή χροιά, ο δίσκος ισορροπεί ανάμεσα στο συναίσθημα και την αμεσότητα. Με ελληνικό και αγγλικό στίχο, λειτουργεί ως ενιαία ακουστική εμπειρία προσωπική και ατμοσφαιρική. Το οργανικό και το ηλεκτρονικό στοιχείο συνυπάρχουν, δημιουργώντας έναν σημερινό ήχο αλλά βαθιά συναισθηματικό. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης γίνεται το νήμα που ενώνει τις διαφορετικές αισθητικές σε μία ενιαία αφήγηση. Ερμηνεύει με ένταση και καθαρότητα, αφήνοντας το δικό του, μοναδικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Το X² χτίζει το δικό του κόσμο. H σύμπραξη δύο δημιουργών με κοινό παλμό. O στίχος και η μουσική συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μοντέρνος ήχος, με καθαρές γραμμές, αιχμηρές φράσεις που κολλάνε στο μυαλό και εικόνες που παίζουν σα μικρή ταινία, με κοινό παρονομαστή τη φωνή του Δημήτρη Αϊβαλιώτη.

Οι στίχοι του Χρήστου Αδαμάκη δεν μένουν στην αφήγηση, χτίζουν στάση. Με σημερινή γλώσσα, κοφτές εικόνες και φράσεις που μένουν στο μυαλό, προτείνοντας ένα νέο τρόπο να ειπωθεί το συναίσθημα. Λιγότερο κλισέ, περισσότερο αληθινό, με ρυθμό που θυμίζει τη ζωή όπως τρέχει. Με μηνύματα, σκέψεις, μικρές αποκαλύψεις. Είναι γραφή που δεν εξηγεί τα πάντα αλλά αφήνει χώρο να μπεις μέσα και να το κάνεις δικό σου.

Ο Harry Huta δημιουργεί μια ατμόσφαιρα με ηλεκτρονικές υφές και διακριτικές αναφορές που θυμίζουν ρίζα, χωρίς να κλείνονται σε ταμπέλες. Παίζει με το φως και τη σκιά και στήνει «αρχιτεκτονικά» δυναμικές μελωδίες που σε κολλάνε, και κρατούν τα τραγούδια ζωντανά.

Το Χ2 κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.